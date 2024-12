Pixel 8 Pro : Amazon baisse encore le prix du smartphone Google après le Black Friday

Amazon vous permet de faire une très bonne affaire sur le Pixel 8 Pro. En ce moment, le smartphone Google bénéficie d'une remise immédiate de près de 50 % par rapport à son prix conseillé.

Même si le Black Friday 2024 a pris fin il y a plusieurs jours, Amazon a pris la décision de baisser le prix du Pixel 8 Pro. Alors qu'on pouvait l'avoir aux alentours des 600 euros lors de la période du “Vendredi noir”, le smartphone Google incluant 128 Go de stockage et disponible dans un coloris noir est au tarif exact de 565,04 euros. En sachant que le prix conseillé du produit est de 1099 euros, le géant du commerce en ligne propose donc le Google Pixel 8 Pro avec presque 50 % de réduction.

Dévoilé à la rentrée 2023 en même temps que le Pixel 8, le Google Pixel 8 Pro dispose d'un écran OLED de 6,7 pouces avec une définition de 2772 x 1344 pixels et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Le smartphone de la firme de Mountain View embarque également une mémoire vive de 12 Go de RAM, le processeur Google Tensor G3, une batterie d'une capacité de 5000 mAh avec charge rapide, ainsi que le système d'exploitation mobile Android 14.

Concernant la partie photo/vidéo de l'appareil, celle-ci est constituée d'un capteur principal de 50 MP (ƒ/1,68), d'un capteur ultra grand angle de 48 MP (ƒ/1,95), d'un capteur telephoto de 48 MP et d'un capteur frontal de 10,5 MP. Quant à la connectivité, elle se compose du Wi-Fi 7, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS. Plus d'informations en découvrant ou en redécouvrant notre article consacré au test du Google Pixel 8 Pro.