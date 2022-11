RTX 4080 : à peine sortie, les scalpers la revende déjà beaucoup trop cher

Il n'aura fallu que quelques heures aux scalpers pour s'accaparer les maigres stocks de RTX 4080 et les revendre ensuite à prix d'or. Sur les sites des revendeurs, certains modèles s'affichent déjà à plus de 2000 dollars, soit parfois plus de 500 dollars en plus par rapport à son prix initial. Il va falloir être patient pour que les prix se stabilisent.

On l'avait vu venir à des kilomètres lorsque Nvidia a annoncé que les stocks de RTX 4080 seront beaucoup plus limités que ceux de la RTX 4090. Bien évidemment, cela n'a pas manqué. À sa sortie ce mercredi 16 novembre, la carte graphique s'est bel et bien retrouvée sur les sites des revendeurs mais, comme vous vous en doutez, à des prix dépassant l'entendement.

Ainsi, comme le notent nos confrères de Tom's Hardware, on peut retrouver la Gigabyte Aero OC GeForce RTX 4080 à 1688 dollars sur la marketplace Newegg, alors que le MSRP pour ce modèle est de 1299 dollars. Le vendeur affiche donc un prix supérieur au MSRP de la RTX 4090, fixé à 1599 dollars par Nvidia. Et les écarts comme cela sont nombreux, avec des tarifs allant de 200 dollars à 500 dollars au-dessus du prix conseillé.

Surprise, les scalpers revendent la RTX 4080 à prix d'or

Le constat n'est guère meilleur sur eBay, où les scalpers se donnent généralement à cœur joie pour afficher des prix affolants. À peine quelques heures après la mise en vente de la RTX 4080, on comptait déjà une vingtaine d'offres à plus de 1700 dollars, selon Tom's Hardware. À l'heure actuelle, le modèle le moins cher est la Zotac GeForce RTX 4080 Trinity, vendue pour 1564,95 dollars, plus de 400 dollars au-dessus de son prix initiaL.

Certains vont même jusqu'à franchir la barre symbolique des 1000 dollars, comme c'est le cas pour la Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 4080 que l'on peut trouver à 2099 dollars, alors que son MSRP est de 1269 dollars. On s'attendait bien sûr à ce que la carte graphique soit relativement chère, Nvidia ayant déjà assumé que la tendance sera quoiqu'il en soit à la hausse sur les prochaines générations de GPU. Il n'empêche que le manque de régulation autour des scalpers ne fait qu'aggraver une situation déjà pénible.