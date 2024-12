Transformez votre PC pour quelques euros : Windows et Office en promo chez Godeal24 !

Profitez des ultimes offres exceptionnelles de Godeal24 sur les licences Microsoft ! Dans cet article, découvrez comment saisir ces promotions inédites avant qu'elles ne disparaissent.

Même si le Black Friday et le Cyber Monday 2024 sont derrière nous, Godeal24 prolonge la fête avec des offres exceptionnelles sur les licences Microsoft. C’est l’occasion rêvée de profiter une dernière fois de prix imbattables sur les codes d’activation Microsoft. Attention, il ne reste qu’une semaine pour en bénéficier !

Si Microsoft a récemment lancé Office 2024, cette version reste encore coûteuse et moins familière que ses prédécesseurs comme Office 2021. Si vous n’avez pas un besoin impératif des nouvelles fonctionnalités, la clé Office 2021 Pro est une alternative idéale, avec un prix ultra-compétitif à seulement 35,11 €. Pour un budget encore plus maîtrisé, optez pour la clé Office 2016 Pro Plus à 15,29 €, parfaitement adaptée à vos besoins quotidiens, que ce soit pour le travail ou les études. Et pour accompagner votre suite bureautique, pourquoi ne pas offrir à votre ordinateur un système d’exploitation performant ? Windows 11 Pro est disponible à un tarif exceptionnel de 13,25 €. Mais dépêchez-vous, cette opportunité ne se représentera pas avant un an !

Godeal24 vous accompagne avec des instructions d’installation et d’activation simples, et en téléchargeant directement depuis le site officiel, vous avez la garantie d’acquérir des produits authentiques et parfaitement licenciés. Achetez l’esprit tranquille et savourez vos économies !

Comment utiliser les codes promo ?

Ajouter les produits à votre panier et inscrivez le coupon de réduction. Cliquez sur “Procéder au paiement” après confirmation.

Sélectionnez “CWALLETCO” à la prochaine étape et cliquez sur “Continuer”.

Godeal24 s’est imposé rapidement sur le marché des revendeurs de logiciels en ligne grâce à ses offres attractives, son interface utilisateur simple et agréable, sa livraison instantanée sans frais de port, et son service client de premier ordre. Avec Godeal24, réalisez d’importantes économies en achetant des clés d’activation pour Windows 10 Pro ou d’autres systèmes d’exploitation Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), Office 2021 et les versions antérieures de Microsoft Office pour PC ou Mac, ainsi que les meilleurs antivirus et de nombreux outils utiles. Tous les logiciels proposés sont garantis 100 % authentiques. Le site est entièrement sécurisé, et vous recevrez votre clé immédiatement par e-mail après le paiement. Pensez à vérifier votre dossier spam ou courrier indésirable. Bon shopping !

Contact godeal24 : [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.