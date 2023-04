RTX 4070 : tarif, performances, la carte vraiment abordable de Nvidia vous réserve une belle surprise

La GeForce RTX 4070 ne devrait être visible sur les étals que demain, mais certains sites ont publié leurs tests de la carte graphique vraiment abordable de Nvidia basée sur l’architecture Ada Lovelace.

Les modèles Founders Edition d’une carte graphique Nvidia sont ceux qui se rapprochent le plus des spécifications énoncées par Nvidia. Sur cette base-là, chaque fabricant ajoutera plus ou moins de mémoire vidéo et/ou changera les réglages du GPU. La RTX 4070 Founders Edition est à classer dans le segment milieu/haut de gamme de la série RTX 40XX parue cette année. Elle s’adresse aux clients en quête de performances pour jouer en définition 1440p.

Pour une fraction du prix des surpuissantes RTX 4090 et 4080, elle offrira tout de même les bénéfices de la technologie DLSS 3.0 et de l’architecture Ada Lovelace, et sa gravure à 5 nm dans un gabarit moins imposant. Elle sera sensiblement plus petite et moins lourde que les autres produits de la gamme, à 24,3 cm de longueur et 1030 grammes sur la balance. De ce point de vue là aussi, elle sera donc plus abordable, puisque, à l’inverse des modèles plus performants, elle pourra être insérée dans des boîtiers moins volumineux.

Moins encombrante et moins performante que les RTX 4080 et 4090, la RTX 4070 est beaucoup plus abordable

Techniquement, la RTX 4070 Founders Edition intègre une puce AD104, qui totalise 5888 cœurs CUDA, contre 7680 pour la RTX 4070 Ti. L’unité de calcul pourra atteindre 29 Shader TFLOPS et 466 Tensor-FLOPS. Cette version intègre également 12 Go de mémoire vidéo et se voit attribuer 32 Mo de mémoire cache L2, un bond notable par rapport aux 5 Mo proposés sur la RTX 3080, la carte avec laquelle on compare le plus souvent la RTX 4070 à l’heure actuelle.

Lla RTX 4070 Founders Edition ne risque pas de prendre feu comme les énergivores RTX 4090 et 4080. Elle est moins gourmande en ressources et ne devrait consommer que 200 W en moyenne. Sur le Vieux Continent, le prix de vente conseillé pour la Nvidia GeForce RTX 4070 Founders Edition est de 659 €. On notera qu’une nouvelle fois, les clients européens de l’équipe verte vont perdre au change, puisqu’au pays de l’Oncle Sam, le même produit se monnayera 599 $ (soit environ 550 de nos euros).

Source : Adrenaline