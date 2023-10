Nvidia RTX : la SUPER version des 4070 et 4080 dévoile ses caractéristiques supposées

Alors que les rumeurs sur des cartes graphiques 4070 et 4080 SUPER continuent d'affluer, on en apprend un peu plus sur la fiche technique probable des composants.



Lorsque Nvidia sort une nouvelle série de cartes graphiques, le constructeur décline souvent ses modèles en plusieurs itérations. Il y en a 3 en règle générale : les Founders Edition, disponibles à la sortie, les versions améliorées Ti et les modèles SUPER, également plus puissantes que leur variantes classiques. Les deux dernières débarquent plus ou moins rapidement, et en ce moment, les rumeurs concernant l'arrivée de Nvidia RTX 4000 SUPER vont bon train. Plus précisément, on s'attend à une 4070 SUPER, une 4070 Ti SUPER et une 4080 SUPER.

Notons que ce serait la première fois que Nvidia proposerait une Ti SUPER. Jusqu'ici cependant, des sources fiables se contentaient de dire que les composants étaient en préparation, mais sans donner plus de précision. Le site Benchlife explique de son côté avoir mis la main sur des caractéristiques chiffrées. Elles seraient issues d'informations transmises aux différents partenaires de la marque. Souvent, elles n'ont pas de nom spécifique, mais quand on voit par exemple une 4070 avec une configuration mémoire différente, on peut supposer qu'il s'agit d'une variante Ti ou SUPER.

Les cartes graphiques Nvidia 4070 et 4080 SUPER révèlent une partie de leurs caractéristiques probables

Voici ce que l'on sait selon la source citée. À titre de comparaison, les chiffres des 4070 et 4080 actuelles sont également donnés :

Nvidia RTX 4070 SUPER : GPU (architecture) : AD103 contre AD104 Mémoire GDDR : 16 Go GDDR6X contre 12 Go GDDR6X Bus mémoire : 256-bit contre 192-bit

: Nvidia RTX 4080 SUPER : GPU (architecture) : AD102 contre AD103 Mémoire GDDR : 20 Go GDDR6X contre 16 Go GDDR6X Bus mémoire : 320-bit contre 256-bit

:

L'amélioration est assez notable pour les deux modèles. Si les caractéristiques de la 4080 SUPER se confirment, Nvidia se rapprocherait de son concurrent AMD et plus particulièrement de la Radeon RX 7900 XT qui propose elle aussi 20 Go de mémoire. Les deux entreprises auraient alors au catalogue des déclinaisons similaires en terme de mémoire, avec des cartes graphiques 16, 20 et 24 Go. Cela reste pour l'instant à l'état de rumeurs cependant. Il faudra attendre une confirmation de Nvidia afin d'en avoir le cœur net.

Lire aussi – Nvidia : les cartes graphiques RTX 4000 ne prendront plus feu grâce à ce nouveau câble

fdsqfdsq