Amazon se met à vendre des voitures, où va s’arrêter la plateforme ?

Amazon continue de diversifier ses activités. Après les livres au format numérique, les vêtements ou la nourriture, on peut maintenant acheter sa future voiture directement sur le site de e-commerce américain.

Depuis plusieurs années maintenant, Amazon n'est plus une simple plateforme d'e-commerce dédiée à l'électronique grand public ou au divertissement. C'est simple, on trouve aujourd'hui quasiment de tout chez le géant américain : des livres au format numérique, des vêtements, des outils de jardin, de la nourriture, des sex-toys, et même des accessoires scandaleux pour faire criser les propriétaires de voitures électriques.

En novembre 2023, la firme de Seattle a annoncé une nouvelle étape dans sa transformation perpétuelle : la possibilité d'acheter une voiture directement sur le site. Le dispositif, dont l'arrivée était attendue dans le courant de l'année 2024, vient finalement d'être lancé aux Etats-Unis.

Amazon se lance dans la vente de voitures avec Amazon Autos

Concrètement, comment ça se passe ? Ce nouveau service, baptisé Amazon Autos, permet donc aux utilisateurs d'acheter leur future voiture directement sur la plateforme. Comme pour n'importe quel produit, on peut trier les modèles par prix, par date de sortie, par motorisation, par couleurs ou d'autres critères spécifiques. On peut même consulter les avis des clients qui auraient déjà eu l'envie saugrenue de claquer 60 000 $ sur Amazon pour acheter leur nouvelle voiture.

Comme vous pouvez vous en douter, il ne faudra pas s'attendre à recevoir en 48h sa commande livrée dans un gigantesque carton. En effet, les acheteurs devront impérativement se rendre dans la concession la plus proche pour récupérer leurs véhicules.

Davantage un intermédiaire qu'un véritable vendeur

En résumé, Amazon Autos se présente davantage comme un intermédiaire pour les constructeurs, que comme un vendeur à part entière. Preuve en est, il est possible d'achever l'intégralité du processus d'achat sur Amazon. On peut d'ailleurs opter pour différentes options de financement, et même obtenir une estimation du prix de reprise de son ancien véhicule (le géant fait appel aux services d'un tiers indépendant sur cet aspect). La réception/livraison reste en revanche la chasse gardée des fabricants auto.

Notez que pour l'instant, Amazon Autos propose uniquement des Hyundai neuves dans son catalogue. Le constructeur est le premier à avoir signé un partenariat avec le géant américain, et d'autres devraient suivre en 2025 si l'on en croit Amazon. On trouve donc pour l'instant la quasi-totalité du line-up de Hyundai, du thermique à l'hybride rechargeable en passant par l'électrique avec les Ioniq 5 et Ioniq 6 par exemple.

“Nous nous associons aux concessionnaires et aux marques pour repenser le processus d'achat automobile en le rendant plus transparent, plus pratique et plus convivial”, explique Amazon. En soi, voir Amazon se lancer dans ce genre d'activités n'est pas étonnant. De plus en plus de constructeurs ont choisi de digitaliser au maximum leur processus d'achat, à l'image de Rivian ou de Tesla, le pionnier en la matière.

Le géant américain surfe donc sur cette mode et pourrait bien devenir un partenaire de choix pour les constructeurs qui souhaitent offrir à leurs clients un processus d'achat plus simple, plus rapide et plus intuitif.

