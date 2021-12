Les meilleurs smartphones pliables en 2021 : lequel choisir ?

Les smartphones pliables ont beaucoup progressé en deux ans. Ils sont plus fiables et leurs prix sont désormais un peu plus accessibles, quoiqu'ils restent dans la classe supérieure des smartphones les plus onéreux. Si vous aussi avez craqué pour le concept, voici les meilleurs modèles disponibles sur le marché.

À la fin des années 90 et au début des années 2000, les téléphones à clapet étaient au plus haut de leur popularité. Éclipsés par la montée en puissance des écrans tactiles, ils reviennent progressivement sur le devant de la scène. C'est grâce à l'arrivée des écrans flexibles qui ont changé la donne et ouvert la voie aux smartphones pliables. S'il y avait un doute sur leur raison d'être il y a deux ans, les choses ont depuis évolué.

Les grands constructeurs comme Samsung, Huawei ou encore Motorola ont affiné leur conception. La question de la fiabilité n'est plus à l'ordre du jour. Deux facteurs de forme existent aujourd'hui pour répondre à tous les penchants. Vous pouvez par exemple opter pour un Galaxy Z Fold 3 si vous recherchez un smartphone pouvant se transformer en tablette avec le confort d'un écran large.

Ou choisir un Galaxy Z Flip 3 ou un Motorola Razr si vous recherchez une expérience proche des téléphones à clapet. Et ce, sans pour autant rompre radicalement avec l'esprit des smartphones classiques qui sont encore largement dominants sur le marché. Voici les meilleurs smartphones pliables du moment.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Le Galaxy Z Fold 3 est sans doute le meilleur smartphone pliable du moment. Samsung a amélioré plusieurs aspects du Z Fold 2 qui avait déjà résolu la plupart des problèmes du modèle de première génération. La solidité du smartphone ne fait pas débat. Il dispose d'une charnière renforcée, profite d'une construction globale en aluminium et d'un écran protégé par du verre Gorilla Victus, le plus résistant du marché. Le Galaxy Z Fold 3 est par ailleurs résistant à l'eau (certification IPX8). Et l'une de ses nouveautés majeures, c'est évidemment sa compatibilité avec le S-Pen.

En abandonnant la gamme Note, Samsung veut imposer sa ligne Z Fold comme son successeur. Cette dernière offre tous les avantages de l'ancienne gamme : un grand écran, des applications optimisées pour la prise de note et pour l'utilisation du S-Pen, mais aussi des performances de haut vol. Le Galaxy Z Fold 3 s'appuie sur un écran principal de 7,6 pouces lorsque le smartphone est déplié. Une fois plié, l'écran externe prend un format proche de celui des smartphones traditionnels avec sa taille de 6,2 pouces.

Dans les deux cas, vous bénéficiez d'un bel écran offrant une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Samsung s'appuie désormais sur une dalle Dynamic AMOLED 2X Infinity-O. L'appellation impressionne, mais cela signifie simplement que l'écran est plus lumineux et profite d'un meilleur contraste. L'interface One UI quant à elle s'adapte parfaitement aux deux écrans.

Enfin, le Galaxy Z Fold 3 a été lancé à un prix 200 € inférieur à celui du Galaxy Z Fold 2. Et c'est surtout le premier à s'afficher sous la barre des 2000 € : 1799 € très précisément, mais on le retrouve moins cher à 1699 € à l'heure où ces lignes sont écrites. Pour tout savoir sur ce smartphone pliable, nous vous invitons à lire notre test complet du du Galaxy Z Fold 3.

Les caractéristiques du Galaxy Z Fold 3 :

Date de sortie : août 2021

: août 2021 Écrans : 6,2 pouces fermé / 7,6 pouces ouvert

: 6,2 pouces fermé / 7,6 pouces ouvert Définition : 2268 x 832 px /2208 x 1768 px

: 2268 x 832 px /2208 x 1768 px SoC : Snapdragon 888

: Snapdragon 888 Stockage / RAM : 256/12 Go et 512/12 Go

: 256/12 Go et 512/12 Go Batterie : 4 400 mAh

: 4 400 mAh Capteurs photo arrière : 12 MP + 12 MP + 12 MP

: 12 MP + 12 MP + 12 MP Capteurs photo avant : 10 MP/4 MP.

Galaxy Z Flip 3

Le Galaxy Z Flip 3 est le modèle qui se vend le mieux dans la gamme des smartphones pliables de Samsung. Parce qu'il est moins cher, mais aussi et surtout parce qu'il offre une expérience proche de celle des téléphones à clapet. Il est très compact une fois plié et tient facilement dans la poche avec son format carré. Avec la gamme Z Flip, Samsung tient le modèle taillé pour séduire la grande masse.

Le Galaxy Z Flip 3 succède au Z Flip de 2020 et l'améliore sur plusieurs d'aspects. Déplié le smartphone dispose d'un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une fois plié, l'écran externe offre une diagonale de 1,9 pouce pratique pour afficher les notifications et autres informations importantes. Il est de surcroît Always-On.

Grâce au Flex Mode qu'il faut activer dans les paramètres, le Galaxy Z Flip 3 change de système de contrôle en divisant l'écran en deux lorsque celui-ci est plié à angle droit. La partie supérieure est réservée au contenu des applications. En bas, l'interface réserve une large zone pour différents contrôles.

Pour en venir aux caractéristiques du Galaxy Z Flip 3, il dispose d'un processeur Snapdragon 888 5G. Le même qu'on retrouve au cœur de la plupart des smartphones haut de gamme de 2021. Le SoC est épaulé par 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage interne. Le seul point négatif de ce smartphone pliable, c'est sa petite batterie de 3300 mAh dont la puissance de charge est limitée à 15W.

Pour ce qui est du prix, le Z Flip 3 est disponible à 1059 € dans sa version avec 128 Go de stockage. Celle de 256 Go est aux alentours de 1100 €. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Flip 3.

Date de sortie : Août 2021

Écrans : 1,9 pouce fermé / 6,7 pouces ouvert

: Définition : 260 x 512 px / 1080 x 2640 px

: SoC : Snapdragon 888

: Stockage / RAM : 8/ 128 Go ou 8/256 Go

: Batterie : 3 300 mAh

: Capteurs photo à l'arrière : 12 MP + 12 MP

: Caméra frontale : 10 MP

Motorola Razr 5G (2020)

Sans parler de ses caractéristiques, le Motorola Razr 5G a un gros atout en sa faveur : son nom. Pour son entrée sur le marché des smartphones pliables, Motorola a eu l'idée opportune de surfer sur son modèle iconique du milieu des années 2000 à 2010 : le Razr V3. L'arrivée des écrans flexibles a permis à la marque de relancer la gamme en l'adaptant au courant des smartphones actuels.

Le Motorola Razr 2020, à l'instar, du Galaxy Z Flip 3 est un smartphone pliable reposant sur le modèle à clapet. Les deux smartphones arborent d'ailleurs le même facteur de forme, avec un design propre à chacun d'eux. Quand il est plié, l'appareil présente un petit écran OLED de 2,7 pouces en façade (600 x 800 pixels). Ce dernier est destiné à l'affichage des notifications et des informations pratiques. Une fois dépliée, la dalle – toujours OLED- s'étend sur une diagonale de 6,2 pouces avec une définition de 876 x 2142 pixels.

Venons-en à la fiche technique. Contrairement à Samsung, Motorola a choisi d'intégrer un SoC milieu de gamme à son smartphone pliable. Il embarque une puce Snapdragon 765G qui a l'avantage d'être 5G et d'offrir des performances décentes pour la plupart des utilisateurs. Mais elle reste beaucoup moins performante que le Snadragon 888 ou encore le S865 de 2020. Le SoC est épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Pour la partie photo, Motorola a choisi de rester sur un capteur unique de 48 MP et sur un capteur selfie de 20 MP. La batterie en ce qui la concerne est encore plus petite que celle du Z Flip 3 puisqu'elle est d'une capacité de 2800 mAh et compatible avec une recharge normale de 15W. Enfin, le prix du smartphone pliable n'a pas changé depuis sa sortie. Il se négocie toujours à 1599 €.

Date de sortie : Septembre 2020

: Septembre 2020 Écrans : 2,7 pouces fermé/ 6,2 pouces ouvert

: 2,7 pouces fermé/ 6,2 pouces ouvert Définition : 800 x 600 px / 2142 x 876

: 800 x 600 px / 2142 x 876 SoC : Snapdragon 765G

Snapdragon 765G Stockage/RAM : 8/256 Go

: 8/256 Go Batterie : 2800 mAh

: 2800 mAh Capteur arrière : 48 MP

: 48 MP Capteur avant : 20 MP

Quel est le meilleur smartphone pliable en 2021 ?

Vous l'aurez constaté, il n'y a pas beaucoup de modèles disponibles sur le marché. Ou du moins en France. Ce n’est pas un hasard si Samsung est le leader des smartphones pliables puisqu'il est pratiquement le seul à desservir régulièrement le marché français. Xiaomi a fait ses débuts sur le marché en avril 2021 avec le Mi Mix Fold, un modèle concurrent du Galaxy Z Flip 3.

Malheureusement, ce smartphone pliable n'est pas disponible sur le marché français. Quant à Huawei, sa ligne Mate X est toujours renouvelée. Le Huawei Mate X2 qui est sorti en 2021 en est le représentant le plus récent. Là encore, il est extrêmement difficile de se procurer le modèle en France. Huawei fait les frais des sanctions américaines et du prix prohibitif de ses smartphones pliables. Peu de personnes sont prêtes à mettre plus de 2000 euros dans un smartphone pliable dépourvu du Google Play Store.

Les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 n'ont donc pas de concurrence sérieuse en France sur leurs segments respectifs. Le constructeur Coréen profite de cette position quasi monopolistique. Avec les rumeurs qui veulent qu'Apple prépare un smartphone pliable ou encore avec l'arrivée du Oppo Find N pliable, Samsung ne va pas tarder à avoir de la concurrence.