Meilleur PC portable à moins de 500 € : quel modèle choisir ?

Les ordinateurs portables sont devenus indispensables dans notre quotidien. Ils permettent d’étudier, de travailler et de jouer de n’importe où. Face aux géants du secteurs qui affichent des prix à des centaines, voire des milliers d’euros, trouver un PC portable pas cher qui allie praticité et performance n’est pas simple. Pour vous aider à faire le bon choix, voici notre sélection des meilleurs PC portables à moins de 500 euros.

Notre sélection des meilleurs pc portables à moins de 500 €

L’achat d’un PC portable représente un budget conséquent. Il est possible aujourd’hui de trouver des ordinateurs d’entrée de gamme à moins de 500 euros sans pour autant renoncer à la qualité. Certaines concessions sont néanmoins nécessaires. Oubliez par exemple les modèles surpuissants pour jouer aux derniers jeux en 4K.

Les PC portables à moins de 500 euros sont essentiellement pour un usage bureautique et multimédia. Ils seront parfaitement adapter notamment pour des étudiants. Nous avons rassemblé dans cet article les meilleurs rapports qualité-prix pour que vous puissiez savoir quel PC portable pas cher acheter.

Huawei MateBook D15

On commence notre sélection des meilleurs PC portable à moins de 500 € avec un modèle de la marque Huawei. Si la marque chinoise a disparu en France au rayon des smartphones, elle est de plus en plus présente au rayon des PC portables, surtout pour de l’entrée de gamme. On remarque immédiatement son look premium avec un chassis en aluminium sobre et élégant. Avec son épaisseur de 16,9 mm et son poids de 1,56 kg, c’est un ordinateur agréable à transporter.

Son écran IPS 15,6 pouces a une résolution Full HD de 1920 par 1080 pixels et il présente des bordures assez fines. D’un point de vue puissance, il est équipé d’un processeur Intel Core i3 de 11e génération épaulé par 8 Go de RAM. Il dispose également d’un disque dur SSD de 256 Go.

Pour la sécurité, il dispose d’un capteur d’empreinte bien pratique. D’un point de vue connectivité, il profite du Wifi 6 pour vous permettre d’avoir une connexion avec un débit rapide. Son chargeur USB-C de 65 W offre aussi la possibilité de le recharger rapidement. En seulement 15 minutes de charge, vous récupérez jusqu’à 2 heures d’utilisation.

Pour finir, on retrouve en connectique un port USB-C, deux ports USB-A 3.2, un port HDMI et une prise casque.

Les + Les - Design premium Webcam mal placée Chargeur rapide 65 W et Wifi 6 Manque plus de ports USB-C Bel écran

Asus Vivobook Slate 13 OLED

On continue avec un modèle très différent puisqu’il s’agit d’un format hybride qui peut à la fois être un PC portable mais aussi une tablette puisque le clavier est détachable. Il s’agit donc d’un modèle très polyvalent et parfaitement adapté pour un usage nomade avec son poids de seulement 800 grammes en mode tablette.

Dans un premier temps, ce qui marque sur ce modèle, c’est son écran OLED HDR tactile de 13,3 pouces. Le rendu du contraste et des couleurs s’avère nettement meilleur que sur les autres ordinateurs de cette gamme de prix. C’est donc un modèle particulièrement adapté à un usage multimédia. D’autant plus qu’il est équipé de 4 hauts-parleurs compatibles Dolby Atmos et que son système de refroidissement est très silencieux. Parfait pour regarder un film dans de bonnes conditions.

Si vous avez besoin de faire de la visioconférence, ce modèle dispose également d’une webcam de bonne facture. En revanche, c’est au niveau de la puissance qu’il faudra faire des concessions. Son processeur Intel Pentium N6000 et ses 4 Go de RAM ne feront pas des miracles et il faudra se contenter de tâches bureautique assez simples.

Les + Les - Ecran OLED Configuration très peu puissante 2-en1 : PC portable et tablette Fonctionne sous Windows 11 Bonne webcam

Acer Chromebook Spin 513

On poursuit notre sélection avec un modèle qui, comme son nom l’indique, est un Chromebook. Il nécessite donc de beaucoup moins de puissance pour fonctionner correctement. Il s’allume en seulement 8 secondes et son interface est très intuitive.

La particularité de ce modèle est son chassis qui lui permet de pivoter l’écran à 360 degrés pour l’utiliser de différentes façon, mode tente pour regarder des films ou faire des présentations, mode PC classique pour travailler, mode tablette pour utiliser l’écran tactile. L’écran LCD IPS de 13,3 pouces a une résolution Full HD et s’avère plutôt bien calibré pour un rendu des couleurs naturel et agréable.

On appréciera aussi sur ce modèle l’autonomie de plus de 13 heures pour pouvoir l’utiliser en déplacement sans se soucier de devoir le brancher. Niveau connectique, on retrouve 2 port USB Type-C et 1 port USB 3.2 Type-A.

Les + Les - Autonomie importante Clavier médiocre Chassis pratique et de bonne facture Ecran tactile de qualité

Dell Inspiron 15 3000

Poursuivons avec un modèle équilibré qui pourra plaire au plus grand nombre et particulièrement aux étudiants. Ce PC tourne sous Windows 11 et dispose d’une configuration assez intéressante pour moins de 500 euros : un processeur Intel Core i3-1115G4 cadencé à 3.6 GHz, 8 Go de RAM DDR4, un disque dur SSD de 512 Go et un écran 15.6″ Full HD (1920 x 1080). Difficile de faire mieux dans cette gamme de prix. Il profite en outre du Wifi 6 pour garantir une connexion internet sans fil la plus rapide possible.

La connectivité n’est pas en reste avec 2 ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1, une port USB-A 2.0, une prise casque, un port HDMI 1.4 et un lecteur de carte SD. Son design noir mat et la qualité de finition Dell en font un modèle de choix.

Les + Les - Configuration équilibrée Ventilateur bruyant Connectivité complète Bon rapport qualité prix

Chromebook Lenovo Duet 5

Si votre priorité est d’avoir un PC portable que vous pouvez transporter dans n’importe quel sac. Voici un modèle fait pour vous. Assez proche du Asus Vivobook Slate 13 OLED, on retrouve également sur ce modèle un écran OLED 13,3 pouces et la possibilité de passer du mode PC portable au mode tablette. Cette version se révèle ultra légère (650 g en mode tablette) et très fine (7,2 mm).

Pour la configuration, on retrouve : un processeur SnapDragon SC7180 de Qualcomm épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Rien d’extraordinaire donc mais suffisant pour faire tourner correctement Chrome OS.

Le Lenovo Duet 5 embarque également une caméra frontale de 5 MP et un appareil photo de 8 MP à l'arrière.

Les + Les - PC et tablette Configuration légère Fin et léger Seulement 64 Go de mémoire Ecran OLED

Acer Swift 1 SF114-34

Si vous avez moins de 350 euros à consacrer pour votre PC portable et que vous comptez faire uniquement de la bureautique simple, alors ce modèle est une bonne option. Son gros point fort est son autonomie qui atteint 15 heures d’utilisation. Son design est aussi intéressant avec un chassis en métal du meilleur effet. Il tourne sous Windows 10 et dispose d’un écran de 14 pouces IPS Full HD avec revêtement anti-reflet.

En revanche, il faudra se contenter d’une configuration minimale : un SSD de 64 Go, un processeur Intel Pentium Silver N6000 cadencé à 1.1 GHz, 4 Go de mémoire vive et une puce graphique dédié Intel UHD Graphics. Rien de bien flamboyant mais suffisant pour un usage bureautique.

Les + Les - Autonomie monstre Configuration très limite Chassis métal

On trouve maintenant des PC portables à tous les prix, de 300 euros pour les entrées de gamme à plusieurs milliers d’euros pour les plus performants. Les modèles ne se valent pas tous et le prix n’est pas toujours un bon révélateur de qualité.

Pour choisir un PC portable, vous devez prendre en compte :

le poids de l’appareil,

la puissance et le type de processeur,

la mémoire vive,

la carte graphique,

la capacité de stockage,

les connectiques,

l’autonomie.

La plupart des modèles à moins de 500 euros présentent des atouts indéniables pour une utilisation en bureautique ou pour du multimédia. Pour acheter un PC portable gaming, un budget un peu plus conséquent est généralement nécessaire. Pour avoir un ordinateur polyvalent, avec une carte graphique performante, une bonne mémoire vive et une capacité de stockage suffisante, il vaut mieux se tourner vers un modèle à plus de 800 euros.

Est-ce qu’un Chromebook est une bonne alternative ?

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables sous Chrome OS qui ont l’avantage d’être généralement moins chers que leurs équivalents sous Windows. Un Chromebook permet de faire de nombreuses tâches les plus diverses comme aller sur Internet avec Chrome, le navigateur Web de Google, voir des vidéos en streaming ou encore jouer à des jeux.

Même si les programmes Windows et macOS ne fonctionnent pas sur ces ordinateurs, vous pouvez installer de nombreuses applications Android depuis le Google Play Store et profiter des applications web comme Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ou encore les outils de traitement d’image comme Photoshop ou Lightroom.

Au final, si vous cherchez un ordinateur portable pas cher et aux capacités suffisantes pour simplement étudier ou travailler, les Chromebooks peuvent être d’excellentes alternatives.

