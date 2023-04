GeForce RTX 4070 : les performances sont au rendez-vous, les premiers benchmarks le confirment

Nvidia s'apprête à commercialiser la GeForce RTX 4070 dans le monde entier. Des benchmarks et des captures du GPU abordable commencent pourtant déjà à fleurir sur les réseaux.

À quelques jours de sa sortie officielle, les premiers benchmarks et images de la RTX 4070 commencent à inonder la toile. Un internaute a ainsi partagé les tests qu’il a réalisés sur le futur GPU vraiment abordable de Nvidia. Il a passé une GeForce RTX 4070 de MSI au banc d’essais sur une configuration à base de processeur Core i5-12490F sur carte mère Intel B660. On notera que son ordinateur dispose de 32 Go de RAM DDR5-3600, un type de barrette mémoire très récent dont le prix baisse, certes, mais qui n’est pas encore couramment utilisé.

Les tests effectués par le leaker chinois confirment toutes les rumeurs qui couraient jusqu’à maintenant concernant la RTX 4070. Les tests effectués sous 3DMark nous montrent que le GPU est effectivement moins performant que son homologue RTX 4070 Ti, avec des écarts de 19 % à 23 % selon le test, il obtient des notes quasiment équivalentes à la GeForce RTX 3080 de 2020. À cette époque, nous la qualifiions de « monstre de puissance ».

La RTX 4070 aurait le même niveau de performances que la RTX 3080

Par ailleurs, un membre de Twitter a également partagé des photographies de la GeForce RTX 4070 Founders Edition, en réponse à un post de VideoCardz. La RTX 4070 FE sera probablement le produit de Nvidia présentant le meilleur rapport performances/prix de l’équipe verte. Comme ses consœurs de la série RTX 40XX , la Founders Edition sera alimentée à travers un connecteur 16 pins 12VHPWR, elle occupera deux slots sur la carte mère, mais sera toutefois moins volumineuse que les RTX 4090 et RTX 4080.

Les photos dévoilées sur Twitter nous apprennent que le GPU pourrait avoir un profil en V, ce qui signifierait que le deuxième ventilateur serait exposé des deux côtés. Il offrirait la possibilité de relier jusqu’à quatre moniteurs, avec une sortie HDMI 2.1 et trois DisplayPort 1.4. Par ailleurs, la rumeur d’une GeForce RTX 4060 FE se fait également de plus en plus insistante. Les joueurs les moins fortunés seront donc heureux d’apprendre que Nvidia se penche enfin sur leur cas.