RTX 4090 : le problème de surchauffe est encore plus grave que ce que l’on pensait

Alors que Nvidia est au cœur d’une polémique qui n’en finit pas d’enfler, un utilisateur vient de publier une photo qui pourrait bien remettre de l’huile sur feu. En effet, celui-ci pourrait bien avoir apporté la preuve du premier câble 12VHPWR 16-pin ayant fondu à cause du problème de surchauffe, alors que celui-ci ne concernait jusqu’à maintenant que les adaptateurs.

Le problème vient-il de la carte graphique, oui ou non ? Alors que l’on pensait cette question résolue depuis quelques jours, un nouveau rebondissement dans l’affaire de la surchauffe de la RTX 4090 revient semer le doute parmi les investigateurs. Retour en arrière. Tout commence lorsque deux utilisateurs déclarent sur Reddit que leur carte graphique a fait fondre les adaptateurs 16-pin qui y étaient branchés.

Après plusieurs jours de recherche, on pense enfin avoir trouvé le coupable. La surchauffe serait causée par une mauvaise qualité de soudure sur certains adaptateurs 150V qui, si ce dernier est tordu trop près du connecteur, peut entraîner une surchauffe trop importante. Malgré un constat inquiétant, cette découverte peut également en rassurer plus d’un. En effet, les adaptateurs 150V mis en cause sont relativement minoritaires sur le marché.

La RTX 4090 a fait fondre le premier câble 12VHPWR 16-pin

Mais tout a changé ce matin, lorsqu’un utilisateur a publié sur Facebook plusieurs photos montrant un câble 12VHPWR 16-pin ayant fondu exactement de la même manière que les adaptateurs similaires. Celui-ci prétend que ledit câble était branché à sa RTX 4090 avant de finir dans ce sale état. Ces photos redistribuent les cartes pour Nvidia et pour tous ceux qui ont, ou comptent acheter la carte graphique.

Jusqu’à maintenant, seuls les adaptateurs 16-pin étaient concernés par le problème de surchauffe, ce qui s’expliquait donc par le problème de soudure cité plus haut. L’arrivée dans l’arène du premier câble 12VHPWR brûlé est donc particulièrement inquiétante. La raison de cette surchauffe peut bien sûr être identique à celle des adaptateurs. Mais, dans l’attente de nouveaux éléments dans l’enquête, et surtout d’une déclaration officielle de Nvidia, l’ombre du doute plane sur les joueurs.

