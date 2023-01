GeForce RTX 4090 : pas de chance, le GPU pour PC portable sera aussi cher que la version desktop

XMG a présenté les modèles NEO 16 et NEO 17 de PC portables dédiés au gaming lors du CES 2023. Le fabricant allemand de laptops gaming haut de gamme nous dévoile ainsi les prix de la version portable des cartes RTX 40XX de Nvidia.

Les premiers ordinateurs équipés de la version pour portables de la GeForce RTX 4090 vont commencer à inonder le marché. Si l’on ne s’attendait pas à ce que Nvidia propose le modèle extrême de ses cartes graphiques à un prix abordable, le tarif avancé par XMG pour son laptop gaming, le NEO 16 e23, a tout de même de quoi piquer les yeux.

XMG a profité du CES 2023 pour présenter les nouveaux modèles de sa série de laptops dédiés aux gamers. Les XMG NEO 16 et XMG NEO 17 partagent la même fiche technique, et seule la taille de leur écran WQXGA (16 et 17 pouces respectivement, au format 16:10 pour un taux de rafraîchissement de 240 Hz) les différencie.

Le NEO 16 en version de base avec RTX 4060 8 Go coûte 2199 €

Le NEO 16 sera propulsé par un processeur Intel Core i9-13900HX et la partie graphique sera assurée par une GeForce RTX 4060, 4070, 4080 ou 4090. La RAM pourra aller de 16 à 64 Go avec des barrettes DDR5-5600 ou DDR5-6400. Cette machine est dédiée aux gamers hardcores. Il est donc possible de lui adjoindre un système de refroidissement liquide externe, le XMG OASIS. Le reste des spécifications est à l’avenant : de l’overclocking de la RAM et du processeur, au type de ressort du clavier mécanique, tout ou presque est configurable.

Venons-en au prix du XMG NEO 16 e23. Dans sa configuration initiale, à base de Intel Core i9-13900HX, avec 16 Go de RAM DDR5-4800 et 500 Go de stockage SSD NVMe M2, il est vendu pour 2199 €. L’upgrade vers une GeForce RTX 4090 ajoute pas moins de 1687 € à la note, pour un total de 3886 €. La version avec une RTX 4080, elle, ne coûte que 1050 € de plus, soit 3249 €. De tels prix font forcément réfléchir avant de passer à l'acte d'achat. Cela fera peut être le jeu du grand concurrent de Nvidia. AMD vient de dévoiler les performances de ses RX 7000 pour PC portables, et celles-ci sont bien supérieures à celles de la RTX 3060. Elles aussi sortiront en février 2023 et elles seront, peut-être, plus abordables.

Source : XMG