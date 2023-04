RTX 4070 et 4080 : Nvidia a du mal à vendre ses cartes graphiques, les prix pourraient chuter

Nvidia ferait actuellement face à un gros problème de gestion des stocks, puisque la production excèderait largement les ventes de ses cartes graphiques de nouvelle génération, ce qui pourrait bien pousser le fabricant à réduire ses prix.

Selon un rapport du EE Times, NVIDIA fait partie de la liste des principaux clients de TSMC dont les stocks dépassent de loin la moyenne de l'industrie. Le rapport suggère que les problèmes d'inventaire de NVIDIA sont probablement la raison pour laquelle la société a limité la production de ses dernières cartes graphiques.

En effet, les détaillants du monde entier auraient signalé des stocks importants de GeForce RTX 4070, ce qui pourrait à terme entrainer une réduction des prix et diverses promotions pour encourager les ventes.

Nvidia se retrouve avec un gros stock d’invendus sur les bras

D’après le rapport, les conditions actuelles du marché, notamment l'inflation et la dévaluation économique de la monnaie, font qu'il est plus difficile pour les joueurs d'acheter de nouvelles cartes graphiques comme la série GeForce RTX 40 de NVIDIA, ce qui contribue à la stagnation des ventes de GPU.

De son côté, NVIDIA ne reste pas les bras croisés et tente de limiter la production pour empêcher ses partenaires d'accumuler des stocks excessifs. Cependant, à court terme, on pourrait voir de nombreux détaillants lancer des opérations commerciales agressives dans le but d’écouler leurs stocks, ce qui est évidemment une excellente nouvelle pour les joueurs.

NVIDIA a d’ailleurs déjà commencé à vendre les cartes moins chères pour attirer les nouveaux consommateurs. Ces dernières semaines, les cartes graphiques haut de gamme du fabricant ont eu droit à des baisses de tarif permanentes outre-Atlantique. Chez plusieurs revendeurs, on constatait dès la sortie de la RTX 4070 que celle-ci était commercialisée sous le tarif de vente conseillé. Les RTX 4080 et RTX 4090 ont également eu droit à des réductions d’environ 100 dollars, ce qui est conséquent pour une nouvelle référence.

Ces informations corroborent un autre rapport de DigiTimes, qui annonçait lui aussi que Nvidia allait attendre que ses partenaires vident leurs stocks avant d’accélérer la production de ses cartes graphiques. On savait que le géant vert avait complètement délaissé ses RTX 3000 pour se concentrer sur la nouvelle génération, mais cette stratégie s’est peut-être finalement retournée contre lui.