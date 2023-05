RTX 4060 Ti : une seule personne s’est déplacée dans ce magasin pour l’acheter, va-t-elle faire un four ?

Hier, le lancement de la RTX 4060 Ti s’est fait en toute discrétion. Tellement d’ailleurs, qu’une photo circule actuellement beaucoup sur la partie japonaise de Twitter. On y voit un homme, visiblement le seul à s’être déplacé en magasin pour acheter la carte graphique. Ce qui n’augure rien de bon pour ses ventes.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la RTX 4060 Ti ne fait pas beaucoup parler d’elle. Pourtant, la dernière carte graphique de Nvidia est arrivée sur les étals hier. En France, celle-ci coûte la modique somme de 439 €, soit un prix bien plus abordable que sa grande sœur la RTX 4070, vendue quant à elle à 659 €. On pourrait donc s’attendre à une grande popularité auprès des utilisateurs. Pourtant, il semblerait que cela soit loin d’être le cas.

Et rien n’illustre mieux ce désintérêt qu’une photo qui circule actuellement sur le Twitter japonais. Dessus, on y voit un homme, seul dans un magasin en train d’acheter une RTX 4060 Ti. Or, la photo a été prise au moment même du lancement de la commercialisation, un événement qui attire généralement de nombreux clients. Or, ici, la foule ne s’est visiblement pas déplacée.

La RTX 4060 Ti ne semble pas intéresser les joueurs

Il convient de préciser qu’au Japon, le lancement de la RTX 4060 Ti s’est effectué à 22 h, ce qui peut expliquer l’absence de clients dans ce magasin. Malgré tout, ces derniers ont pour habitude d’ouvrir si tard pour les gros lancements, précisément parce que les acheteurs répondent généralement présents. Il faut donc chercher ailleurs la raison de désintérêt.

Le prix, bien sûr, y est pour beaucoup. Si celui-ci est certes plus alléchant que les autres GPUs de la gamme, il reste très élevé par rapport aux performances offertes. Pour rappel, la RTX 4060 Ti est sensiblement similaire à la RTX 3070, pour un prix pas assez compétitif. Les RTX 3000 ayant désormais trouvé leur chemin auprès des joueurs, la dernière-née de Nvidia n’a pas assez d’arguments pour convaincre une mise à niveau, contrairement aux RTX 4000. L’avenir nous dira si le flop de départ se confirmera.