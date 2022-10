Nvidia annule finalement le lancement de la RTX 4080 12 Go

Nvidia a annoncé qu'elle annulait le lancement de sa carte graphique RTX 4080 de 12 Go après les critiques concernant la différence entre celle-ci et le modèle plus puissant doté de 16 Go de mémoire.

Il y a quelques semaines, Nvidia levait le voile sur sa monstrueuse RTX 4090, mais également sur deux RTX 4080, une avec 16 Go de mémoire VRAM, et l’autre avec seulement 12 Go. Alors qu’on s’attendait à ce que les deux cartes arrivent plus tard au mois de novembre, Nvidia vient d’annoncer à la surprise générale qu’elle annulait le lancement de la version la moins chère.

Il est rare que la société admette des erreurs sur ses dénominations, et encore plus rare est la décision de retirer un produit juste avant son lancement officiel. Seule la RTX 4080 avec 16 Go de mémoire arrivera en France quelques semaines après la RTX 4090.

Pourquoi Nvidia annule-t-elle le lancement de sa carte graphique ?

La décision de l'entreprise fait suite à de sérieux retours de flamme de la part de la communauté concernant le système de dénomination assez étrange de Nvidia pour la RTX 4080 12 Go, qui présentait un nombre de cœurs et des spécifications de mémoire nettement inférieurs à ceux de la variante 4080 16 Go.

Ainsi, dans les propres benchmarks partagés par Nvidia dans ses communiqués officiels, on remarquait que la variante avec 12 Go de mémoire était près de 30 % moins performante que la RTX 4080 16 Go, ce qui était beaucoup trop pour deux cartes portant le même nom. Beaucoup d’utilisateurs avaient relevé que la carte graphique RTX 4080 12 Go était environ 70 % plus puissante que la RTX 3070 actuelle, ce qui aurait dû conduire Nvidia à l’appeler RTX 4070.

Nvidia travaillant certainement déjà activement sur une RTX 4070, qui arrivera plus tard, on s’attend à ce que cette RTX 4080 12 Go change de nom et devienne une RTX 4070 Ti d’ici quelques mois. On peut également s’attendre à ce qu’elle devienne un peu moins chère, puisque Nvidia demandait 899 dollars pour sa version Founders Edition, ou 1099 euros en France. Ce tarif pourrait bien être beaucoup trop élevé pour une RTX 4070 Ti, mais comme l’avait annoncé le PDG de NVIDIA, les prix de ses cartes graphiques ne sont pas près de baisser.