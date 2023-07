Nvidia a lancé une GeForce RTX 4060 Ti 16Go en toute discrétion, et maintenant on sait pourquoi

Nvidia a lancé hier une nouvelle RTX 4060 Ti avec 16 Go de mémoire vidéo et le moins que l’on puisse dire c’est que sa sortie fut discrète. Pourquoi un tel silence sur un produit qui devrait pourtant séduire les joueurs exigeants qui n’ont pas les moyens de s’offrir une GeForce RTX 4080 et encore moins la monstrueuse GeForce RTX 4090 ?

VideoCardz nous offre une piste de réflexion. En effet, les tout premiers benchmarks de la Nvidia RTX 4060 Ti 16 Go publiés par MSI, l’un des plus gros fabricants de cartes graphiques donc, ne sont pas du tout flatteurs pour la dernière née de l’équipe verte.

En ne communiquant aucun détail sur la RTX 4060 Ti 16 Go, Nvidia s’est tiré une balle dans le pied. Ni MSI, ni les premiers acheteurs n’ont eu accès à sa fiche technique. La « paranoïa » du fondeur taiwanais était telle que « pour éviter les fuites, Nvidia a retenu le pilote public jusqu’à la date de sortie officielle. Les premiers acheteurs n’ont pas pu fournir une couverture dès le premier jour en raison de l’absence de pilotes ».

La RTX 4060 Ti 16 Go n’apporte aucun gain substantiel sur le modèle à 8 Go

MSI a partagé sur un podcast les résultats des premiers benchmarks de la RTX 4060 Ti 16 Go, et ils sont décevants. Malgré un supplément non négligeable de mémoire vidéo, elle ne supplante sa petite sœur à 8 Go que dans deux des six jeux du banc d’essai. Sur le très exigeant « Cyberpunk 2077 » en réglages Ultra, la RTX 4060 Ti 16 Go délivre une moyenne de 90,56 images par seconde, alors que l’autre modèle en offre 91,4. Même constat sur « Rainbow 6 : Siege ». Quand la RTX 4060 Ti 8 Go permet d’afficher 387 i/s, le modèle supérieur n’en offre que 383.

Il faut évidemment prendre ces premiers résultats avec un grain de sel, car « la procédure d’évaluation manquait de rigueur, ce qui a entraîné une marge d’erreur probablement élevée ». Quoi qu’il en soit, la publication de ces résultats constitue une mauvaise nouvelle pour Nvidia, car il n’est pas certain que les fabricants de cartes graphiques souhaiteront intégrer un GPU coûtant 100 $ plus cher que la RTX 4060 Ti 8 Go, pour un gain limité en performances.