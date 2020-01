Cyberpunk 2077 : date de sortie, prix, plateforme… toutes les infos

La sortie de Cyberpunk 2077 approche, même si le jeu a été finalement repoussé. Malgré tout, Il est temps de faire un point sur tout ce que l’on sait déjà sur la prochaine production de CD Projekt Red. Prix, sur quelle plateforme jouer, informations en tout genre sur le jeu, retrouvez ici ce que vous devez savoir sur Cyberpunk 2077.



Après avoir conquis le public avec la série The Witcher, CD Projekt Red a pour ambition de frapper un nouveau grand coup sur le matché vidéoludique avec Cyberpunk 2077, certainement le titre le plus attendu avant l’arrivée de la prochaine génération de consoles. Vous retrouverez dans ce dossier toutes les informations utiles relatives à ce qui s’annonce être un petit bijou.

Quelle est la date de sortie de Cyberpunk 2077 ?

La date de sortie de Cyberpunk 2077 est programmée au 16 septembre 2020. Le jeu devait initialement sortir le 16 avril 2020, comme l’avait annoncé son éditeur à l’E3 2019. Pour l’occasion, CD Projekt Red avait fait monter Keanu Reeves, qui incarne l’un des personnages du jeu. Mais l’éditeur préfère encore peaufiner son jeu et a décalé la sortie de Cyberpunk 2077 en conséquence. Notez cependant que, plusieurs mois avant sa disponibilité, Cyberpunk 2077 est déjà disponible en précommande sur tous les supports.

Quel est le prix de Cyberpunk 2077 ?

Plusieurs mois avant sa disponibilité, Cyberpunk 2077 est déjà disponible en précommande sur tous les supports. Mais le prix varie selon les revendeurs. Pour l’instant, il peut être trouvé autour de 60 euros sur PC et de 65 euros sur console. Mais des offres plus intéressantes seront sans doute disponibles peu avant la sortie du jeu ou juste après le lancement. Si vous n’êtes pas pressé, sachez que CD Projekt RED a tendance à baisser assez généreusement le prix de ses titres quelques mois ou années après leur sortie. Ce fut le cas pour The Witcher, qu’on peut acheter pour une bouchée de pain avec tous ses DLC depuis au moins 2017.

Il n’est pas facile de s’en procurer une tant les stocks se vident rapidement dès qu’une disponibilité est annoncée, mais il existe aussi une version collector de Cyberpunk 2077. Elle contient, en plus du titre lui-même bien sûr, une boîte spéciale, un CD avec la bande-son originale, un steelbook, un artbook ainsi qu’une sélection de goodies (statuette 25 cm du personnage de V, guide de Night City, autocollants, carte de Night City, cartes postales, porte-clé…). Tarif de ce beau pack : 220 euros.

Quelles plateformes sont supportées ?

Cyberpunk 2077 a été officiellement annoncé sur PC, Xbox One, PS4 et le service de cloud gaming Google Stadia. Pas de panique pour les joueurs qui comptent l’acquérir sur ordinateur, Cyberpunk 2077 n’est frappé d’aucune exclusivité et sortira sur tous les stores partenaires en même temps. Vous aurez donc le choix entre Steam, Epic Games Store ou GOG dès le lancement.

Rien n’a été dit à ce sujet pour le moment, mais il est extrêmement probable que le jeu soit par la suite porté sur PS5 et Xbox Scarlett, les consoles prochaine génération attendues pour la fin de l’année 2020. Reste à savoir si Cyberpunk intégrera le catalogue dès leur sortie et comment sera exploitée la puissance permise par ces nouvelles machines, qui promettent une expérience de jeu jamais vue avec des téraflops en veux-tu en voilà et un stockage SSD qui va réduire à néant les temps de chargement.

Cyberpunk 2077 sera compatible ray-tracing sur PC grâce à un partenariat avec Nvidia. Il faudra par contre bien entendu être équipé d’une carte graphique RTX haut de gamme. Le jeu est jouable en 4K sur ordinateur et pourrait l’être aussi sur Xbox One X.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

Pas de chiffre précis à se mettre sous la dent, il va sans doute falloir attendre les tests avant d’avoir une idée précise de la durée de vie de Cyberpunk 2077. Mais on peut tout de même dès maintenant s’en faire une idée grâce à une déclaration de développeur. Celui-ci a expliqué que la campagne principale du jeu sera moins longue que celle de The Witcher III, mais que plus d’importance sera accordée aux quêtes secondaires, qui s’annoncent plus intéressantes et plus impactantes sur l’histoire et l’environnement.

La durée de vie va donc énormément dépendre de la manière que les joueurs ont d’appréhender le jeu. Mais en se basant sur The Witcher III, on peut espérer pouvoir profiter du titre plus de 100 heures sans s’ennuyer.

Des extensions pour le jeu sont-elles à prévoir ?

CD Projekt RED a d’ores et déjà fait savoir qu’on peut ensuite s’attendre à l’arrivée de DLC, qui viendront rallonger la durée de vie de la campagne solo. On peut s’attendre à un modèle similaire que pour The Witcher III, qui avait eu droit à deux extensions d’excellente qualité avec Hearts of Stone et Blood and Wine, qui prolongeaient chacune l’aventure d’une vingtaine d’heures. Des petits DLC gratuits vont aussi régulièrement être proposés aux joueurs.

Y a-t-il un mode multijoueur dans Cyberpunk 2077 ?

Les développeurs ont confirmé la présence d’un mode multijoueur, mais celui-ci ne sera pas disponible dès la sortie. La priorité est réservée au solo, c’est sur ce point que le studio s’est fait un nom et sur lequel il est attendu. On ne connaît pas non plus le modèle économique réservé à ce mode. On entend tout et son contraire à ce sujet et pour le moment, il est impossible de dire si des microtransactions seront présentes.

Quel est le type de gameplay ?

Comme The Witcher, Cyberpunk 2077 est un RPG. Mais les similitudes s’arrêtent là. Alors que le premier proposait une vue à la troisième personne (TPS), le second impose une vue à la première personne (FPS). Une annonce qui n’a pas manqué de faire réagir la communauté à l’époque. On quitte le monde médiéval et fantastique dans lequel évolue Geralt de Riv pour passer à la science-fiction.

Mais quand on parle de gameplay, les images parlent bien plus que les mots. Nous vous proposons ainsi de visionner la vidéo ci-dessus histoire de comprendre en partie comment se joue Cyberpunk 2077.