La Nvidia RTX 4070 ne sera pas remplacée par une version SUPER

Alors que les GeForce RTX 4080 et 4070 Ti vont être abandonnées au profit de nouvelles versions SUPER, ce ne sera finalement pas le cas de la 4070. En effet, elle devrait coexister avec la 4070 Super. L'équipe verte souhaite visiblement conserver cette référence, qui pour rappel caracole en tête des ventes.

Même si la chose n'a pas encore été confirmée par Nvidia, les bruits de couloir et rumeurs concernant la prochaine génération de RTX 4000 se font de plus en plus pressantes. Récemment, le site Board Channel, réputé pour ses informations exactes sur les prochains CPU et GPU à venir, a affirmé que la production de masse des RTX 4070 Ti et 4080 allait prendre fin très prochainement.

D'après les sources du média, Nvidia a mis fin aux réapprovisionnements et les vendeurs doivent simplement écouler les stocks restants. De quoi suggérer l'arrivée de nouveaux produits, à savoir les versions SUPER de la 4070 Ti et de la 4080. Nos confrère de Videocardz ont également affirmé qu'une version SUPER de la 4070 est en préparation.

La RTX 4070 continuera d'exister aux côtés de la version SUPER

Néanmoins, la RTX 4070 resterait elle sur le marché aux côtés de sa déclinaison SUPER. Comme le précise Videocardz, Nvidia n'aurait pas d'intérêt particulier à mettre fin à la commercialisation de la 4070, qui reste encore aujourd'hui le modèle le plus vendu de la génération RTX 4000.

L'équipe verte ferait donc d'une pierre deux coups, en laissant à la fois une référence abordable dans son catalogue, aux côtés de la 4070 SUPER, sensiblement plus puissante et donc un peu plus chère. De ce que l'on sait pour l'instant, la 4070 SUPER devrait offrir 22 % de coeurs Cuda en plus, à savoir 7168 contre 5888 pour le modèle vanilla.

En outre, la version SUPER proposerait toujours 12 Go de RAM en GGDR6X, tout comme la 4070 classique. En revanche, le TDP serait supérieur : 225W contre 200W. Comme d'habitude, Nvidia devrait présenter les nouvelles RTX 4000 SUPER lors du CES 2024 de Las Vegas, qui se tiendra entre le 9 et le 12 janvier prochain.

