Meilleure batterie, recharge plus rapide, le Pixel 9a s’annonce alléchant

Fin octobre, Android Headlines révélait une partie de la fiche technique du Pixel 9a. Le rapport indiquait une capacité de batterie bien plus généreuse sur ce modèle que sur le Pixel 8a, passant de moins de 4 500 mAh à 5 000 mAh. Une très bonne nouvelle, mais la publication corrige aujourd'hui cette information en affirmant qu'on peut en fait s'attendre à un accumulateur de 5 100 mAh sur le prochain modèle, une augmentation encore plus spectaculaire et très bienvenue, l'autonomie représentant sans doute le principal défaut du Pixel 8a.

Autre reproche adressé au Pixel 8a, la lenteur de sa charge filaire. Limitée à 18 W seulement, elle ne devrait pas évoluer sur le Pixel 9a, selon la première fuite partagée par Android Headlines. Là encore, le média revient sur ses propos, assurant désormais que la puissance de charge devrait monter à 23 W. C'est toujours trop peu, surtout au vu de l'augmentation de la capacité de la batterie, qui sera donc plus longue à recharger complètement, mais on est tout de même un peu rassuré, les 18 W devant franchement ridicules en 2025. La charge sans fil, elle, reste bloquée à 7,5 W.

Pixel 9a : batterie plus généreuse, hausse d'autonomie ?

Puisqu'on parle de date, les Pixel 9 avaient avancé leur sortie d'octobre en août, le Pixel 9a sera, lui aussi, disponible plus tôt que le calendrier habituel. On peut s'attendre à une commercialisation dès mars 2025, au lieu d'avril ou mai. Le design du Pixel 9a est déjà connu, plusieurs indiscrétions pointant vers une disparition de la barre horizontale logeant les capteurs photo au dos. Le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran serait optique, alors qu'il est ultrasonique sur la série Pixel 9 principale.

On retrouve bien sûr la puce Tensor G4, accompagnée de 8 Go de RAM LPDDR5X et de 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1. L'écran AMOLED de 6,285 pouces propose un affichage Full HD+ 1080p, pour une résolution de 422,2 pixels par pouce, un ratio allongé de 20:9 et une fréquence de rafraîchissement adaptative entre 60 et 120 Hz. La luminosité est au rendez-vous puisqu'on attend jusqu'à 2 700 nits en pic lumineux.

