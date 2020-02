Meilleurs casques Bluetooth sans fil : quel modèle choisir en 2020 ?

Les casques bluetooth sans fil deviennent indispensables à mesure que Xiaomi, Sony, et bien sûr Apple, pour ne citer que ces derniers, suppriment la prise jack audio 3.5mm des smartphones. Passer au sans fil est un réel progrès en termes de confort d’utilisation. Mais cela se fait parfois au détriment de la qualité audio. On vous propose la sélection des meilleurs casques bluetooth circum et supra-auriculaires avec ou sans réduction de bruit active que vous pouvez acheter en 2020, quel que soit votre budget !

Les casques audio bluetooth étaient un marché encore relativement confidentiel il y a quelques années. Il est indéniable que depuis la disparition de la prise audio jack dans un nombre croissant de modèles de smartphones, on trouve nettement plus de modèles différents, et surtout à tous les prix. Reste que le choix de tel ou tel casque ne dépend pas uniquement de la qualité audio ou de l’autonomie. Mais aussi de gros plus comme le confort d’utilisation ou encore l’appairage NFC qui rend leur utilisation de tous les jours beaucoup plus simple et agréable. Notre guide d’achat vous aidera à trouver le casque Bluetooth qui correspond le mieux à cos besoins.

Bose Headphones 700

Digne successeur du QuietComfort 35 II, le Headphones 700 propose un système de réduction de bruit actif encore plus léger, plus épuré, plus confortable et avec des fonctionnalités inédites. Par exemple, vous pouvez sélectionner le niveau de réduction de bruit depuis la touche située sur l’oreillette gauche.

Le Headphones 700 offre jusqu’à 20 heures d’autonomie en une seule charge et il lui faut approximativement 2h30 pour se recharger complètement (par ailleurs, Bose indique qu’il suffit de 15 minutes de charge pour obtenir jusqu’à 3 h 30 d’autonomie). Si ce casque vous intéresse et que vous désirez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet du Bose Headphones 700.

Sony WH-1000XM3

Pour un prix de 299 €, le Sony WH-1000XM3 représente la meilleure réduction de bruit du marché, encore améliorée. Il supporte les formats audio SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC. Proposant une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 30 heures avec la fonction de réduction de bruit active, il est à ce point de vue également l’une des références du marché.

Son mode charge rapide lui permet d’obtenir 8 heures de lecture pour seulement 15 minutes de charge. D’après le constructeur, le Sony WH-1000XM3 surpasse de loin et est 4 fois plus performant que le modèle précédent Sony WH-1000XM2 concernant le niveau de la réduction de bruit active.

Plantronics BackBeat Pro 2

Le Plantronics BackBeat Pro 2 est vraiment l’un des meilleurs casques de ce guide. A conseiller autant qu’un QC35 II ou qu’un Sony WH-1000XM2. Pourquoi ? Parce qu’il a tout : réduction de bruit active, tout en conservent une excellente qualité sonore, des contrôles vraiment simples d’utilisation, des matériaux et une conception de qualité. Et surtout son prix assez incroyable pour toute cette offre.

Le seul vrai point négatif par rapport à la concurrence, c’est les choix design. Certes le nouveau BackBeat Pro 2 est plus menu que la génération précédente, mais il reste moins élégants que de nombreux concurrents de ce guide. En outre, le BackBeat Pro 2 a des coussinets plus étroits et sera donc moins confortable que son prédécesseur.

Bose QuietComfort 35 II

Depuis plusieurs années le Bose QuietComfort 35 est LA référence en matière de casques à réduction de bruit active. Le QC35 II ne déroge pas à la règle, et reste un casque auquel tous les autres modèles se comparent. Il fait partie de ce qui se fait de mieux du point de vue du confort, de la qualité audio (niveaux extrêmement bien équilibrés), et bien sûr de la réduction de bruit active. Les contrôles sont relativement pratiques – mais on ne peut pas vraiment dire qu’ils sont ergonomiques sur la tranche des coussinets.

Du côté des points négatifs, on peut évidemment parler de son prix particulièrement élevé pour un casque entièrement fait de plastique. Comme vous pouvez le voir dans ce guide, il existe de nos jours de meilleurs casques également du point de vue du design.

Marshall Major III

Ce casque audio Bluetooth sans fil représente l’un des meilleurs rapport qualité prix du moment. Il propose une autonomie excellente et un confort d’écoute sans précédent. Embarquant un bouton multifonction très pratique, il est possible de facilement passer d’un morceau de musique à un autre. Les basses et aigus sont mis en avant sans pour autant oublier les médiums. Puissant, le son en est tout aussi de qualité.

Sennheiser HD 4.50

Si vous êtes à la recherche d’un casque audio sans fil confortable avec une qualité sonore élevée proposant la réduction de bruit active sans vous ruiner, le Sennheiser HD 4.50 est un excellent choix. Ce dernier peut se connecter à n’importe quel appareil compatible Bluetooth 4.0 et aptX. Il offre la meilleure qualité audio possible sans fil. Si vous ne disposez pas d’appareil embarquant la technologie Bluetooth, vous pouvez tout de même l’utiliser en le connectant directement via la prise jack.

Très endurant, il assure une excellente autonomie de 19 heures sur une seule charge (mode bluetooth et réduction de bruit active NoiseGard activés). Le constructeur explique que le son de son casque est « puissant et extrêmement détaillé, il a la toute dernière technologie sans fil, une utilisation simple, intuitive, un confort de port maximal et un design élégamment minimaliste mais robuste basé sur des matériaux de grande qualité ». En outre, il dispose de l’appairage instantané par NFC et des commandes très intuitives sur l’écouteur pour changer de piste, gérer les appels via les microphones intégrés ou régler le volume.

V-Moda Crossfade II Wireless

Avec une qualité sonore primée à maintes reprises de la série Crossfade (plus de 50 prix décernés par des magazines spécialisés) aussi bien en mode Bluetooth sans fil qu’en mode filaire, privilégié par les gamers et les DJ pour un son analogique sans latence, le casque audio V-Moda Crossfade II Wireless est idéal pour les personnes qui accordent de l’importance aux basses. Le casque est équipé d’un micro permettant l’utilisation en kit mains-libres. Son autonomie atteint une dizaine d’heures. On le trouve généralement aux alentours des 250 euros.

Urbanista Seattle

Comment passer à côté de ce petit bijou à ce prix ? Le casque Seattle d’Urbanista propose une autonomie plutôt confortable de 12 heures, et propose des basses profondes, un design neutre et élégant, et des contrôles discrets à un prix imbattable. Si d’aventure vous tombez en rade de batterie, un câble permet de le connecter via la bonne vieille prise jack – pour peu que votre smartphone en ait encore une !

Côté confort, pour ce prix, Urbanista propose de la mousse à mémoire de forme très confortable pour un casque compact supra-auriculaire. Il a des basses un peu (trop) puissantes, ce qui n’est pas étonnant pour un casque de cette catégorie de prix. Mais le compromis est si séduisant qu’on est prêt à tout lui pardonner.

Marshall Mid A.N.C

Dernier né de la célèbre marque londonienne, le Marshall Mid A.N.C profite des mêmes atouts que ses cousins. Il s’agit par contre du premier casque à réduction de bruit active conçu par Marshall. Comme son prédécesseur, le très réussi Marshall Mid, le casque profite d’une autonomie d’une trentaine d’heures, d’un excellent confort d’utilisation et d’une qualité audio sans pareil, qui ravira surtout les amateurs de rock. On appréciera surtout son système de réduction de bruit active, qui permet à la marque de passer au niveau supérieur. Cerise sur le gâteau : des coussinets en cuir très confortables ! On le trouve habituellement aux alentours des 250 €.

Les +

Qualité audio

Un design original

Une isolation réussie

Les –

Un prix un peu élevé

Un témoin lumineux toujours trop discret

L’absence d’application dédiée

Jabra Move

Le Jabra Move est un casque supra-auriculaire doté d’un magnifique design (disponible en noir ou en bleu électrique), d’une construction solide, le tout à un prix très accessible : il est normalement vendu autour de 100 € mais il n’est pas rare de le trouver moitié moins cher. Leur son est plutôt riche, mais là où il pêche un peu, c’es qu’il isole assez mal des bruits extérieurs. Du coup on a tendance a augmenter le volume dans les transports ou environnements bruyants, ce qui n’est pas sans poser de problème pour vos oreilles.

🔎Les choses à savoir avant l’achat d’un casque Bluetooth

Côté confort, il y a les écouteurs circum-auriculaires et supra-auriculaires. Dans le premier cas les coussinets englobent l’oreille pour un confort d’utilisation optimal avec en prime une réduction de bruit passive plus ou moins efficace. Dans le second, les coussinets appuient davantage sur les oreilles ce qui nuit au clairement au confort surtout sur une utilisation prolongée. L’effet isolant est également moindre. Or, le problème réellement cornélien c’est que les casques les plus confortables sont en général aussi les plus volumineux.

🤔Quel est le bon prix pour un casque Bluetooth ?

L’autre chose assez paradoxale : les casques à réduction de bruit active sont plus chers que les autres. Mais ils sont souvent moins bons en terme de qualité audio que les casques qui en sont dépourvus. A vous de voir si c’est plutôt la musique ou le besoin de calme qui suscite votre achat. Dans la même veine, tous n’utilisent pas la même version de Bluetooth ni même les mêmes protocoles (comme aptX ou aptX HD). Et cela joue beaucoup sur la qualité audio en mode sans fil. Enfin côté autonomie, on est aujourd’hui sur des durées très confortables de 8 à plus de 30 heures d’utilisation continue.

🎧Qu’est-ce que la réduction de bruit active (Active Noise Reduction) ?

Dans de nombreuses situations, le bruit extérieur peut vite être gênant lorsque vous voyagez ou lorsque vous souhaitez vous plonger dans votre musique préférée, surtout lorsque vous partez en vacances et que vous avez un long vol durant lequel vous souhaitez vous détendre. La fonction de réduction de bruit active est généralement utile dans les environnements bruyants tels que les transports e, commun (bus, avion, train…) ainsi que dans des locaux et espaces à avec une grande agglomération.

La réduction active du bruit se fait à l’aide de circuits ou de microphones intégrés au casque et a acquis ce nom en raison des principes de fonctionnement électronique, qui contribue à réduire le bruit ambiant indésirable en produisant un son opposé de même fréquence afin de l’annuler.

👓Que signifie AD2P ?

C’est l’abréviation de « Advanced Audio Distribution Profile ». A2DP est un profil Bluetooth qui transmet des sons stéréo. Également connu sous le nom de profil AV, il est conçu pour transférer un flux audio stéréo (tel que de la musique) d’un lecteur MP3 vers un casque ou un autoradio.