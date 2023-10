Nvidia améliore le streaming de vidéos sur (presque) toutes les GeForce RTX grâce à l’IA

La dernière mise à jour des cartes graphiques RTX de Nvidia améliore leurs performances en IA et rend les vidéos en streaming sur Internet toujours plus belles et plus nettes.

Nvidia a constaté que les internautes visualisent du contenu sur des écrans 1080p ou plus. « Le navigateur doit donc adapter la vidéo à la résolution de l’écran », ce qui donne souvent des images aux contours flous. En plus d'annoncer la compatibilité des jeux NARAKA : BLADEPOINT et Warhammer : Vermintide 2 avec la technologie DLSS qui révolutionne le jeu vidéo, l’équipe verte propose désormais la Video Super Resolution 1.5 sur les GeForce RTX 20XX, sorties il y a 5 ans.

La VSR améliore l’upscaling, la netteté et la qualité des vidéos, en jeu comme en streaming. La technologie de Nvidia utilise l’IA pour « réduire ou éliminer les artefacts causés par la compression vidéo […] tout en réduisant la perte de textures ». Cette fonctionnalité est proposée depuis février sur les cartes graphiques les plus récentes de Nvidia, les RTX 30XX et les 40XX, et les possesseurs de GeForce RTX 20XX peuvent désormais en profiter à travers le nouveau pilote Game Ready.

Nvidia met la technologie VSR basée sur l'IA à disposition des RTX 20XX et plus

Bien évidemment, les performances de la VSR diffèrent d’une gamme de GPU à l’autre. Les utilisateurs peuvent régler leur niveau de qualité de 1 à 4. Un niveau de qualité plus élevé requiert logiquement plus de ressources. « Par conséquent, si les utilisateurs désirent utiliser leur carte en parallèle pour d’autres tâches », ils devront en tenir compte en ajustant ce réglage. Pour ce faire, il leur suffit :

d’ouvrir le panneau de configuration Nvidia

de cliquer sur Ajuster les paramètres vidéo

de choisir Super Resolution

de régler le niveau de qualité souhaité

Comme cette fonctionnalité est conçue pour améliorer le streaming des vidéos consultées dans Chrome ou dans les navigateurs Edge et Chromium, il faudra aussi configurer votre navigateur Chrome (ou Edge) en mode « Performances élevées » dans le menu Paramètres > Système > Écran > Graphiques de Windows 10/11.

Une fois cela fait, toutes les Nvidia GeForce RTX 20XX, 30XX et 40XX peuvent profiter confortablement de la VSR 1.5 au niveau 1, mais seules les cartes de classe xx70 ou supérieures peuvent lire la plupart des contenus au niveau de qualité 4.

Source : Nvidia