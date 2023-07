Nvidia lance discrètement une nouvelle RTX 4060 Ti avec 16 Go de mémoire

Nvidia a lancé discrètement une nouvelle version de sa carte graphique RTX 4060 Ti, cette fois-ci avec 16 Go de mémoire vive, contre 8 Go sur le modèle précédent. Elle devrait alors mieux se comporter sur les derniers jeux AAA.

Près de deux mois après le lancement de la RTX 4060 Ti 8 Go, Nvidia vient de dévoiler un nouveau modèle de RTX 4060 Ti, avec cette fois-ci 16 Go de mémoire. L’arrivée de cette carte n’est pas une surprise, Nvidia ayant vendu la mèche à la mi-mai lors de l'annonce des futurs GPU RTX 4060 et 4060 Ti, en détaillant les résultats de ses propres tests de performance internes.

Cependant, contrairement aux précédents, ce lancement n’a pas été fait en grande pompe, puisque Nvidia n’a vraisemblablement pas demandé aux influenceurs de tester la carte.

Quelles caractéristiques techniques pour la nouvelle RTX 4060 Ti ?

La RTX 4060 Ti 16 Go a les mêmes spécifications que sa petite sœur de 8 Go, mais coûte 100 dollars de plus, soit 499 dollars. Les 16 Go de mémoire devraient être bien accueillis par les joueurs, les cartes avec seulement 8 Go de VRAM souffrant de limitations importantes sur les derniers jeux vidéo les plus gourmands.

Cependant, l’augmentation de performances devrait être plus limitée que prévu. En effet, bien que les 8 Go de mémoire aient handicapé la carte précédente, ils étaient également limités par le bus mémoire de 128 bits. L’ajout de VRAM n’a été accompagné par aucune augmentation de la bande passante, donc aucune hausse significative de la puissance n’est attendue. Bien sûr, il faudra attendre les premiers tests pour en être sûrs, mais Nvidia avait déjà annoncé la couleur dans des déclarations officielles.

« Dans la plupart des jeux, les deux versions de la GeForce RTX 4060 Ti (8 Go et 16 Go) offriront le même niveau de performance, car les spécifications sont identiques », peut-on lire dans un communiqué. « Il y a une poignée de jeux qui fonctionnent mieux avec les paramètres ‘High' sur la RTX 4060 Ti (8GB), et les paramètres ‘Ultra' sur la RTX 4060 Ti (16GB) ». Les cartes fonctionneront donc de la même manière dans de nombreux scénarios, ce qui ne devrait pas pousser de nombreux joueurs à dépenser 100 dollars supplémentaires pour la version avec le plus de mémoire.

Pour l’instant, seules quelques références sont disponibles pour cette nouvelle carte graphique. Chez Newegg, on ne retrouve que 5 modèles, mais tous sont en rupture de stock. Gigabyte et MSI ont chacun deux modèles, tandis que Zotac en a un seul. Asus a également annoncé l’arrivée de trois références, ROG Strix, ProArt et ASUS Dual, mais celles-ci ne sont pas encore disponibles.