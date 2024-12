Comment protéger vos achats et vos transactions en ligne contre les arnaques et le piratage ?

Avec les cybercriminels à l'affût de vos données lors des achats en ligne, protéger vos transactions devient indispensable. Heureusement, des solutions comme Bitdefender SafePay vous permettent de naviguer et de payer en toute sécurité, sans craindre les arnaques et le piratage.

Les achats en ligne sont devenus une habitude quotidienne pour des millions d’internautes. Toutefois, cette commodité s’accompagne de risques toujours plus sophistiqués, qu’il s’agisse d’arnaques, de phishing ou de piratage ciblant directement les données personnelles et financières. Face à des cybercriminels de plus en plus habiles, il est crucial de comprendre les dangers qui nous guettent à chaque transaction et de savoir comment se protéger efficacement.

Les dangers des achats et transactions en ligne

Lorsqu'on effectue des achats en ligne, on est souvent exposé à des risques que l’on ne soupçonne pas toujours. Les cybercriminels exploitent les vulnérabilités des systèmes et des utilisateurs pour dérober des informations sensibles, comme les données bancaires et les identifiants personnels. L'une des menaces les plus fréquentes est le phishing. Cette technique d'attaque consiste à envoyer des e-mails frauduleux qui imitent les communications d’entreprises légitimes, incitant les utilisateurs à partager leurs informations confidentielles sur de faux sites. Selon une étude récente, près de 88 % des organisations ont été victimes de tentatives de phishing, ce qui en fait l'une des techniques les plus répandues.

Parallèlement, les chevaux de Troie bancaires et autres malwares se cachent souvent dans des liens ou des pièces jointes, infectant les appareils sans que l'utilisateur s'en aperçoive. Une fois installés, ces logiciels malveillants peuvent intercepter les frappes au clavier ou prendre des captures d’écran pour voler les informations de paiement. Les attaques de type “man-in-the-middle” constituent une autre menace importante : les pirates interceptent les données échangées entre l’utilisateur et le site de paiement, souvent via des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés.

Le risque est également présent sur les sites frauduleux, qui se multiplient en ligne. Ces plateformes imitent les boutiques en ligne légitimes mais n'ont qu'un seul but : récolter des informations sensibles ou extorquer de l'argent sans jamais livrer les produits commandés. Il est donc impératif de prendre des mesures pour se protéger contre ces risques grandissants.

SafePay de Bitdefender, la solution pour des transactions sécurisées

Face à ces menaces croissantes, Bitdefender propose SafePay, une solution de protection optimale pour sécuriser vos transactions en ligne. SafePay est un navigateur sécurisé spécifiquement conçu pour protéger vos informations bancaires et personnelles lors des achats sur Internet. Contrairement à un navigateur classique, SafePay isole l’environnement de navigation pour empêcher tout espionnage ou interception par des logiciels malveillants.

L'une des caractéristiques phares de SafePay est qu’il bloque automatiquement les tentatives de prise d’écran et empêche les enregistreurs de frappe (keyloggers) d’accéder aux données sensibles, comme vos mots de passe ou numéros de carte bancaire. De plus, SafePay intègre un clavier virtuel pour sécuriser encore davantage vos transactions, empêchant ainsi les pirates de voler vos informations en interceptant ce que vous tapez.

SafePay inclut également un VPN intégré, qui permet de protéger vos données lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public, une situation couramment exploitée par les pirates. Cela signifie que même si vous effectuez un achat en ligne dans un café ou un aéroport, vos transactions restent totalement sécurisées. Bitdefender SafePay détecte également les sites frauduleux et bloque les attaques avant même qu’elles n’atteignent le navigateur.

Découvrir SafePay avec Bitdefender Premium Security

Bitdefender Premium Security offre une protection complète et polyvalente qui va bien au-delà des transactions en ligne. Compatible avec Windows, macOS, Android, et iOS, il permet de sécuriser jusqu'à 5 comptes et 25 appareils en même temps, qu’il s’agisse d’ordinateurs, de smartphones ou de tablettes. En plus d’intégrer SafePay, qui protège vos achats, Bitdefender Premium Security inclut un antivirus en temps réel et des technologies basées sur l’intelligence artificielle pour bloquer efficacement les ransomwares, malwares et autres menaces avant qu’elles ne puissent nuire. La suite inclut également un Password Manager, garantissant que vos mots de passe soient stockés et gérés en toute sécurité. Proposé à un tarif attractif de 59,99€ pour 1 compte – 5 appareils pour la première année, cette solution tout-en-un assure une protection robuste contre les cyberattaques modernes, tout en rendant vos transactions en ligne sécurisées et fluides.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bitdefender.