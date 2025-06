Boulanger frappe fort pour le début des soldes d’été : voici les meilleures offres

Les soldes d'été 2025 démarrent fort chez Boulanger. L'enseigne casse les prix sur toute sa boutique, avec des réductions généreuses. Vous découvrirez ici les meilleurs bons plans sur les produits high-tech.

Les soldes d'été 2025 ont démarré officiellement ce 25 juin 2025 pour une durée de 4 semaines. Boulanger prend évidemment part à cette grande foire aux bons plans. Pour cette première semaine, de nombreux produits phares font l'objet de grosses réductions. Smartphones, tablettes, écouteurs et casques, ordinateurs… si vous guettez des offres en or pour réaliser des économies, voici les meilleures offres que nous avons dénichées chez Boulanger à l'occasion des soldes d'été de 2025.

Soldes d'été chez Boulanger : quelles sont les offres à ne pas manquer ?

Pack Galaxy S24 + Buds 3 à 449 € au lieu de 830 €

Chez Boulanger, le Galaxy S24 avec les écouteurs Galaxy Buds 3 sont en promotion pendant les soldes d’été 2025 à quasiment la moitié du prix normal. Vous pouvez en effet les acheter à 449 € au lieu de 829 €, ce qui correspond à une réduction de 46%.

Le pack est affiché à 599 €, mais l’enseigne propose 50 € de remise au panier et 100 € remboursés, ce qui fait baisser le prix à 549 € au paiement, puis 100 € remboursés après achat. Pour rappel, le prix moyen du Galaxy S24 tourne autour de 649 € depuis la sortie du S25 et les Galaxy Buds 3 ont un prix conseillé de 179,99 €. La valeur réelle du pack est donc d’un minimum de 830 €.

MacBook Air M2 et M3, à partir de 699 €

C’est une offre très alléchante que propose Boulanger sur les MacBook Air M2 et M3. Le premier est disponible pendant les soldes d’été à 699 € au lieu de 999 €. L’article est affiché à 799 €, mais Boulanger propose un bonus de reprise de 100 € pour le rachat d’un ancien Mac ou PC. Notez que le bonus de 100 €vient s’ajouter à la valeur de rachat de votre appareil.

La réduction est appliquée au panier, mais vous devez choisir le retrait en magasin pour profiter du bonus de reprise. Il vous suffira de remettre votre ancien Mac lors du retrait de la commande.

L’offre de reprise est valable aussi pour l’achat du MacBook Air M3 qui coûte 100 € de plus. Il vous reviendra ainsi à 799 € en ce qui le concerne.

Galaxy Watch Ultra + Buds 3 à 399 € au lieu de 699 €

La montre haut de gamme de Samsung fait l’objet d’une réduction de 300 € chez Boulanger en ce moment. Elle est en effet à 399 € au lieu de 699 € grâce aux soldes d’été, ce qui correspond à une réduction de 43%. La marque vous offre en plus ses écouteurs Galaxy Buds 3 d’une valeur de 179,99 €, puisque les deux sont vendus ici en pack.

Notez que ce pack Galaxy Watch Ultra est affiché à 549 €, mais vous profitez d’une remise de 50 € au panier et d’une offre de remboursement de 100 €.

Tablette Samsung Galaxy Tab S10 FE à 369 € au lieu de 629 €

La Galaxy Tab S10 FE est presque à moitié prix sur Boulanger. Elle est ainsi à 369 € au lieu de 629 € à l’occasion des soldes d’été 2025. La tablette est affichée à la base à 399 €, mais l’enseigne vous offre une réduction de 30 € au panier.

Pour rappel, la TAB S10 FE est sortie il y a seulement quelques mois. C’est donc une très belle offre pour un modèle de 2025 et qui offre de bonnes performances grâce à sa puce Samsung Exynos 1580 épaulée par 8 Go de RAM. Cette tablette dispose d’un écran de 10,9 pouces et est livrée avec le stylet S Pen.

Si vous voulez encore plus de puissance et une fiche technique plus aboutie, la Galaxy Tab S10 Ultra est aussi en promo sur Boulanger pendant les soldes. Elle est à 899 € au lieu de 1349 €, dont 100 € de remise panier + 100 € de bonus de reprise (déduit au panier) en choisissant le retrait magasin.

Casque Sony WH-1000 XM4 à 229 € au lieu de 299 €

C'est une valeur sûre qui est toujours autant appréciée. Le casque haut de gamme de Sony voit son prix chuter un peu plus sur Boulanger dans le cadre des soldes d'été 2025. Vous pouvez l'acheter en ce moment à 229 € au lieu de 299 €, ce qui correspond à une réduction d'un peu moins de 25%.

TV Mini LED TCL C89K de 65 pouces (2025) à 1099 € au lieu de 1899 €

Le téléviseur haut de gamme de TCL lancé cette année fait l’objet d’une réduction considérable sur Boulanger pendant les soldes. La TCL Mini LED C89K de 65 pouces passe en effet de 1899 € à 1099 €. Elle est affichée à 1299 €, mais TCL propose en ce moment un remboursement de 200 €. Vous profitez ainsi d’une réduction totale de 800 €.

Pour rappel, le téléviseur TCL dispose d’une dalle QD Mini LED qui offre un contraste très profond et des couleurs vives. La TV est compatible avec le Dolby Vision IQ et le HDR10+ et embarque une partie audio signée Bang & Olufsen.

TV OLED SAMSUNG S92D de 55 pouces à 999 € au lieu de 1299 €

Toujours dans la catégorie TV, vous pouvez aussi opter pour le Samsung S92D dans sa version de 55 pouces à moins de 1000 €. C’est l’une des meilleures TV OLED de Samsung, et à ce prix-là c’est une sacrée une bonne affaire que propose boulanger pour les soldes. Notez que cette TV OLED haut de gamme de 2024 coûte jusqu’à 1500 € en ce moment chez la concurrence.