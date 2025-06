Galaxy Watch Ultra : Boulanger brade la montre Samsung et offre des écouteurs Buds 3

Boulanger profite des soldes d'été 2025 pour brader un pack Samsung comprenant la Galaxy Watch Ultra. Dans ce pack, vous aurez aussi une paire d'écouteurs sans fil Galaxy Buds 3 offerte.

Les soldes d'été chez Boulanger continuent avec cette offre venant du site marchand français. Jusqu'à ce dimanche 29 juin 2025, le pack Samsung constitué de la montre connectée Galaxy Watch Ultra et des écouteurs sans fil Galaxy Buds 3 est au prix de revient de 399,99 euros au lieu de 599,99 euros. Les 200 euros de réduction s'effectuent en trois étapes : une première remise immédiate de 50 euros de la part de Boulanger, une deuxième remise de 50 euros au moment de passer la commande, et une offre de remboursement Samsung de 100 euros (voir conditions).

Le pack Samsung Galaxy Watch Ultra + Buds 3 est en soldes chez Boulanger

Considérée comme la concurrente de l'Apple Watch Ultra, la Galaxy Watch Ultra dispose d'un écran Super AMOLED de 1,5 pouce avec une définition de 480 x 480 pixels et une résolution de 327 ppp. La montre connectée lancée par Samsung il y a près d'un an est aussi dotée du processeur Exynos W1000, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 32 Go, d'une étanchéité jusqu'à 50 mètres grâce à l'indice IP6X, d'une connectivité 4G-LTE, du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi, de divers capteurs, du NFC et du GPS. Compatible avec les smartphones Android (version 11.0 ou supérieure), l'objet connecté fonctionne sous le système d'exploitation Android Wear 5.0 avec une surcouche One UI Watch 6.0, et est alimenté par une batterie de 590 mAh.

Concernant les fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch Ultra, les futurs propriétaires auront l'occasion de retrouver le nombre de pas, les calories brûlées, le Vo2 max, la mesure de la fréquence cardiaque en continu, la détection de l'apnée du sommeil, le suivi du stress et les SMS. Les notifications réseaux sociaux, l'appel, l'e-mail, l'historique des messages, le calendrier, les services Samsung Pay et Google Pay, les contrôles gestuels, ou bien encore le score d'énergie par Galaxy AI sont également de la partie.

Quant aux Galaxy Buds 3, les écouteurs intra-auriculaires sans fil de Samsung embarquent la technologie sans fil Bluetooth 5.4, un transducteur de 11 mm et trois microphones pour un grand confort d'appel. Ils incluent aussi une réduction active de bruit capable de réduire le bruit de fond jusqu'à 99%, l'indice d'étanchéité IP57 et une batterie de 48 mAh qui leur permet d'être autonome pendant une durée maximale de 30 heures grâce à l'étui de charge fourni.