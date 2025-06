Soldes AirPods Max 2024 : le casque Apple n’a jamais été aussi abordable !

Pour les soldes d’été, les AirPods Max S024 sont à leur prix le plus bas. Le casque Apple fait en ce moment l’objet d’une remise de près de 100 € sur Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si Amazon ne participe pas officiellement aux soldes d’été 2025, il propose en ce moment de nombreuses offres, y compris sur des produits Apple. Le tout nouveau MacBook Air M4 est notamment en promotion à moins de 950 €, tout comme l’iPad Mini 2024 équipé d’une puce A17 Pro.

Les AirPods Max de 2024 n’échappent pas aux promos du moment. Amazon propose notamment 90 € de réduction sur la mise à jour du casque Apple. Il est ainsi disponible à 489 € au lieu de 579 €, soit le meilleur prix proposé à ce jour chez Amazon.

AirPods Max 2024 : un port USB-C et une qualité de son exceptionnelle

Les AirPods Max n’ont rien perdu de leurs atouts. Le casque premium bénéficie d’une belle qualité de construction, d’une son riche et équilibré, ainsi qu’une réduction de bruit active très efficace. Comparativement au modèle d’origine lancé en 2020, il dispose d’un port USB-C à la place du Lightning.

Cette légère mise à jour s’inscrit dans la volonté d’Apple d’harmoniser la connectique sur l’ensemble de ses produits, comme l’exige désormais la législation européenne. À cela s’ajoutent cinq nouveaux coloris pour offrir plus de choix aux utilisateurs. Pour le reste, le casque s’appuie sur la fiche technique de la première version.

On y retrouve donc une puce H1, 8 micros dédiés à la réduction de bruit active et 3 micros pour la détection des voix (dont deux partagés avec la réduction de bruit. Vous pouvez lire notre test complet des AirPods Max pour en savoir plus sur le casque haut de gamme.