Android : la nouvelle mesure de Google pour nous protéger des appels spam

Google a mis au point des fonctions pour détecter et filtrer les appels indésirables, mais aimerait qu'elles soient utilisées par plus d'utilisateurs.

De moins en moins de personnes décrochent leur téléphone quand ils reçoivent l'appel d'un numéro inconnu. Les probabilités qu'il s'agisse d'une tentative de démarchage ou d'une arnaque est élevée, nous décourageant à répondre à une telle sollicitation. Pourtant, ces appels peuvent parfois être légitimes, provenant d'un livreur ou d'un recruteur par exemple. On doit donc soit prendre le risque d'accepter l'appel et de mal tomber, soit le refuser et s'exposer à rater une communication importante.

Pour éviter d'avoir à choisir, Google a développé des outils de détection des spams et arnaques, ainsi que de filtrage des appels. L'idée est de redonner le pouvoir à l'utilisateur en lui donnant les clés dont il a besoin pour savoir s'il a intérêt à répondre à un appel. Gemini, l'assistant d'IA de Google, est aux manettes de certaines de ces fonctionnalités. Lorsqu'un appel est identifié comme suspect, il peut être refusé automatiquement. L'interlocuteur peut aussi être contraint de se présenter et de justifier la raison de son appel à une IA vocale avant d'espérer pouvoir entrer en contact avec le propriétaire du mobile. Et même pendant l'appel, l'IA peut vous prévenir si elle repère une tentative de fraude.

Activer le filtrage des appels dès la configuration du smartphone

Des fonctionnalités intéressantes… mais qui ne sont pas activées par défaut, et dont beaucoup ignorent l'existence. Pour améliorer leur adoption, Google envisagerait de les annoncer à l'utilisateur lors du paramétrage de son nouveau smartphone. Dès le premier démarrage de l'appareil, on serait invité à activer ces options de filtrage des appels et de détection des arnaques, ou d'y renoncer.

Cette nouveauté a été repérée dans la version bêta de l'application Google Phone (181.0) par Android Authority. L'option n'y est pas encore disponible, mais le média a réussi à bidouiller pour la faire apparaître. Elle pourrait être déployée dans une prochaine mise à jour sur les smartphones Pixel. Notez que ces fonctions sont pour l'instant exclusives aux Pixel et toutes ne sont pas encore accessibles en France.