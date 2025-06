Amazon propose l’Apple iPad mini (A17 Pro) à un prix inédit, c’est le moment de craquer !

Amazon effectue une belle offre à saisir sur le modèle 2024 de l'iPad mini. Au cours des soldes d'été, la tablette Apple avec sa puce A17 Pro bénéficie d'une jolie réduction sur le célèbre site e-commerce.

Pour ce bon plan consacré aux soldes d'été 2025, nous vous invitons à prendre la direction d'Amazon où le fameux site marchand propose l'iPad mini 2024 à un prix inédit. Disponible dans un coloris lumière stellaire, la tablette Apple incluant 128 Go de stockage passe de 609 euros à 499 euros.

La réduction de 110 euros se fait grâce à une remise immédiate de 60 euros de la part d'Amazon et à une autre remise de 50 euros au moment de passer la commande. Pour information, l'offre promotionnelle prend fin le 3 juillet prochain. Aussi, l'article vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Lancé par Apple à l'automne 2024, l'iPad mini associé à l'offre d'Amazon possède un écran Multi‑Touch rétroéclairé par LED de 8,3 pouces avec la technologie IPS, une résolution de 2266 x 1488 pixels à 326 ppp, une large gamme de couleurs (P3), une luminosité de 500 nits et un affichage True Tone. La tablette tactile Apple est également dotée d'une puce A17 Pro, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du système d'exploitation iPadOS 18 et d'une autonomie avoisinant les 10 heures d'utilisation.

À propos la partie photo de l'iPad de 7e génération, celle-ci comprend une caméra grand-angle de 12 MP (ouverture ƒ/1,8) et une caméra frontale de 12 MP (ouverture ƒ/2,4). Quant à la connectivité, elle inclut essentiellement la norme Wi‑Fi 6E (802.11ax), la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et un connecteur USB-C.