Le Galaxy S24 FE est enfin officiel : ce smartphone a tout pour plaire, mais peut-il convaincre ?

Après des semaines de fuites et de rumeurs, Samsung dévoile enfin le Galaxy S24 FE, la « version à peine allégée » du Galaxy S24. Ce smartphone reprend peu ou prou la recette du porte-étendard coréen, tout en faisant quelques menues concessions pour baisser le prix de vente. Mais ce n’est pas toujours suffisant pour nous convaincre. Explications.

Sans surprise, Samsung officialise aujourd’hui le Galaxy S24 FE. De nombreuses fuites ont largement éventé ces dernières semaines son existence et une partie de sa fiche technique. Son processeur. Son écran. Sa batterie. Et même son prix. Le leaker Evan Blass avait également partagé pas plus tard que mardi 24 septembre une vidéo « unboxing » du smartphone qui semblait provenir du constructeur. La tuile !

D’autant que les rumeurs ont visé assez juste, autant être honnêtes. Nous n’avons eu que très peu de surprises à la lecture de la fiche technique, mais nous avons eu l’occasion d’entrer dans le détail de l’équipement photo, des configurations proposées (puisqu’il y en a plusieurs) et sur le design du téléphone. Autant de détails qui confirme que le Galaxy S24 FE se présente toujours en tant que trait d’union entre les Galaxy A de 2024 et les Galaxy S24.

Le Galaxy S24 FE veut se comparer au Galaxy S24+

Mais cette année, le Galaxy S24 FE ne se rapproche pas du Galaxy S24 standard, mais du Galaxy S24+. Même design. Même écran. Matériaux similaires pour la coque. Equipement photo assez proche. Bien sûr, le S24 FE ne rejoint pas le S24+ sur l’ensemble des points techniques : la puissance du processeur, la RAM, la batterie, la vitesse de charge. Le Galaxy S24+ reste donc supérieur. Voici les principaux détails techniques du Galaxy S24 FE :

Coque en aluminium et Gorilla Victus+

Protection contre l’eau et la poussière IP68

Ecran Dynamic AMOLED 2X Full HD+ de 6,7 pouces

Taux de rafraichissement 60 ou 120 Hz

Luminosité maximale de 1900 nits

Processeur Exynos 2400e

8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage

et 128/256 Go de stockage Batterie 4700 mAh compatible charge rapide 25 watts

compatible charge rapide 25 watts Capteur principal 50 MP , objectif ouvrant à f/1.8 et stabilisateur optique

, objectif ouvrant à f/1.8 et stabilisateur optique Téléobjectif stabilisé, capteur 8 MP avec zoom optique 3x

Capteur selfie 10 MP (ouverture f/2.4)

7 mises à jour d’Android et 7 ans de patch de sécurité

Le Galaxy S24 FE se positionne à 749 euros en version 128 Go et 809 euros en version 256 Go. Soit 50 euros de plus que le S23 FE à stockage équivalent. Pour une quantité de stockage identique, le S24 FE n’est donc qu’à 210 euros de différence du S24+. En effet, le Galaxy S24+ a officiellement perdu 150 euros depuis son lancement. Toutefois, malgré cette baisse, la différence est encore assez importante pour rendre le S24 FE assez pertinent. Reste à savoir si les concessions à faire sont acceptables pour ce prix. Réponse à cette question très prochainement lors de notre test complet.