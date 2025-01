Test Redmi Note 14 Pro+ 5G : à ce tarif, difficile de trouver mieux

Avec le Redmi Note 14 Pro+ 5G, Xiaomi souhaite proposer la meilleure expérience possible à moins de 500 euros ; livrer le téléphone incontournable sur le segment du milieu de gamme. Pari largement réussi, même si quelques détails nous rappellent que nous n’avons pas un produit premium.

La gamme Redmi Note est la plus populaire de Xiaomi. Elle propose une expérience de qualité pour un prix juste. En 2025, elle revient avec cinq nouveaux smartphones et aujourd’hui, nous testons le fer de lance : le Redmi Note 14 Pro+ 5G.

Ce terminal est le plus onéreux de la gamme, mais aussi le plus armé. Grand écran AMOLED 120Hz, processeur puissant, charge rapide de 120 Watts et capteur photo de 200 mégapixels, il a tout pour plaire. C’est bien simple, il cherche à offrir une expérience de haut de gamme à un tarif fixé à moins de 500 euros. Pari réussi, au prix de quelques concessions. Nous allons voir lesquelles.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires. Il est affiché au tarif de 469 euros. Il s’agit du plus cher de la nouvelle gamme Redmi Note 14, mais il reste sous la barre symbolique des 500 euros. Voici les prix des cinq smartphones :

Redmi Note 14 : 199 euros

Redmi Note 14 5G : 299 euros

Redmi Note 14 Pro : 349 euros

Redmi Note 14 Pro 5G : 399 euros

Redmi Note 14 Pro+ 5G : 469 euros

Reste maintenant à voir si ce tarif est justifié.

Redmi Note 14 Pro+ 5G Ecran AMOLED

6,67"

2712 x 1220

120 Hz Chipset Snapdragon 7s Gen 3 OS Android 15 +Hyper OS RAM 8 ou 12 Go Stockage 128, 256 ou 512 Go Capteur principal * 200MP grand angle f/1.65

* 8 MP ultra grand angle f/2.2

* 2 MP macro f/2.4 Capteur selfie 20 MP Batterie 5110 mAh

120 Watts Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP68 Dimensions 62.53mm x 74.67mm x 8.75mm Poids 210 grammes

Un design tout bonnement canon

Lorsque nous avons pris en main le Redmi Note 14 Pro+ 5G pour la première fois, nous avons eu l’impression de manipuler un smartphone ultra premium. Xiaomi a en effet réalisé un travail soigné sur ce terminal, qui en plus d’arborer un design chic, dispose d’un niveau de finition impeccable. Visuellement, ça en jette.

Ce qui joue le plus, c’est ce capot arrière en similicuir, en noir, en blanc ou en violet comme notre modèle de test. Plus encore, on adore les coutures qui courent le long du châssis. Quand on y regarde de très près, on se rend compte qu’elles sont juste moulées dans le plastique, mais l’effet fonctionne.

L’autre élément qui renforce cette sensation d’ultra premium, c’est l’immense module photo central. Il dispose de bordures crantées très travaillées, reprenant le motif de celui du Xiaomi 14 de 2024. C'est chic ! Certes, c’est un appendice qui dépasse de quelques mm du châssis, mais sa position centrale ne le rend pas bancal quand il est posé sur le dos.

Les tranches sont en aluminium et Xiaomi a choisi de les affiner au maximum en incurvant à la fois l’écran et le capot arrière. L’effet fonctionne toujours, même si aujourd’hui, la mode est plutôt aux écrans et aux côtés plats. En main, c’est un peu « tranchant », mais la manipulation reste agréable.

Concernant la dalle de 6,67 pouces, seuls les bords verticaux sont légèrement incurvés. On remarque un poinçon qui loge un APN de 20 mégapixels ainsi que la présence d’un capteur d’empreintes sous l’écran. Ce dernier est un peu bas, mais on s’y fait. Rien de bien original à signaler, tout est en ordre.

En main, le Redmi Note 14 Pro+ 5G est un vrai plaisir à manipuler et donne une réelle sensation de premium. On aime aussi son poids parfaitement équilibré (205 grammes) et ses dimensions justes (162 x 74 x 8,8 mm). Xiaomi met en avant la solidité du produit, avec une certification Gorilla Glass Victus 2 pour l’écran et IP68. C’est toujours un avantage. Bref, un design canon qui nous a séduit. Mais la beauté ne fait pas tout. Qu’en est-il de ses performances techniques ? Nous allons le voir tout de suite.

Un écran de qualité, mais perfectible

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces d’une définition de 2712 x 1220 pixels avec un taux de rafraîchissement dynamique de 60 à 120 Hz. L’AMOLED est aujourd’hui devenu une norme, même sur les terminaux de moyenne gamme. Il n’est donc pas étonnant de trouver une telle dalle ici, mais c’est toujours appréciable.

Nous avons évidemment analysé l’écran à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont satisfaisants, à défaut d’être parfaits. AMOLED oblige, il offre un contraste infini, avec des noirs profonds (pixel éteint) ainsi que des blancs éclatants. Concrètement, cela signifie que l’utilisateur jouit d’une excellente lisibilité quand il regarde une série ou qu’il joue, notamment dans les scènes sombres. Appréciable. La luminosité maximale mesurée monte à un peu plus de 600 nits. Ce n’est pas mauvais, même si nous avons vu mieux ailleurs. Cela est compensé par un bon traitement des reflets qui permet d’avoir une bonne visibilité même dehors.

Concernant la température des couleurs, celle-ci s’élève par défaut à 7000K, soit un peu au-dessus du référentiel de 6500K. L’écran tire légèrement vers le bleu, mais il est heureusement possible de régler ce détail dans les paramètres. Comme d’habitude, Xiaomi propose plusieurs profils de couleurs. Celui par défaut, « couleurs intenses » affiche un Delta E moyen de 3,1 (en-dessous de 3 étant bon). Ce sont les rouges, les verts, et les jaunes qui sont fluos ici, donnant plus d’impact à l’image. Le mode Saturé les exagère encore un peu plus (Delta E moyen à 4,5). Fort heureusement, il existe un mode Couleurs Originales PRO qui offre un rendu naturel avec un Delta E moyen à 1, tout bonnement parfait. Bref, Redmi livre une dalle de qualité avec son Note 14 Pro+, même si nous aurions aimé quelque chose d’un poil plus soigné, notamment au niveau de la température et de la luminosité.

La partie audio, pour sa part, se montre moyenne avec un son déséquilibré au niveau de la stéréo (un haut-parleur étant bien plus puissant que l’autre), et un certain manque au niveau des médiums et des bas médiums. Ce n’est pas la catastrophe, mais peu optimal pour regarder un film ou une vidéo dans de bonnes conditions.

Un processeur puissant pour son segment

Le téléphone Redmi embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, épaulé par 8 Go de RAM sur notre modèle de test. Une configuration qui, sur le papier, augure quelque chose de correct pour son tarif.

Après notre habituelle session de benchmarks, notre pressentiment se confirme. Le Redmi Note 14 Pro+ est un terminal puissant, le meilleur sur son segment de prix. Il surpasse ainsi l’Honor Magic7 Lite et arrive presque à se hisser au niveau du Xiaomi 14T et du Pixel 9, qui sont bien plus chers.

Concrètement, l’utilisateur ne souffre pas de ralentissements ni de crashs. Il faut aussi saluer l’optimisation d’Hyper OS. Le multitâches ne rencontre aucune difficulté et toutes les applications se lancent instantanément. Appréciable ! L’OS intègre nativement des outils IA discrets, comme un transcripteur audio, ou un outil de retouche photo. Ce dernier se montre efficace et permet, par exemple, de changer la couleur du ciel afin de modifier le ton d’un cliché. Les travaux sont réalisés en interne par le processeur, qui ne met que quelques secondes à nous livrer le résultat.

Enfin, la partie jeu s’avère cohérente. Nos plus gros titres de tests, comme Genshin ou ZZZ, tournent à 60 images par seconde avec les graphismes en moyen. Il est possible de tout mettre à fond, mais il faut alors subir quelques saccades et ralentissements peu confortables. La chauffe du produit est maîtrisée, tout juste si on sent que le GPU travaille sous la coque. Sur ce point, le revêtement en similicuir aide beaucoup.

Un OS carré, mais parfois agaçant

Cela fait maintenant un an que Xiaomi a sorti sa nouvelle surcouche : Hyper OS. Une interface qui accompagne Android 15 et qui a de bons côtés, comme des mauvais. Les bons côtés, c’est une fluidité appréciable et une interface claire, très inspirée par ce qui se fait du côté de Cupertino. Xiaomi offre une expérience cohérente, qui, nous le disions plus haut, embarque des outils IA sans forcément les mettre en avant à outrance. Une bonne chose.

En revanche, on regrette toujours les errances du constructeur, à savoir de la publicité intrusive dans bon nombre d’applications natives, mais aussi une pelletée d’applications tierces préinstallées : TikTok, Booking, AliExpress, des jeux que vous ne lancerez jamais… Agaçant. On aura tôt fait de tout supprimer pour gagner un peu de place.

Bref, une interface qui siéra aux habitués, mais qui déroutera un peu les néophytes.

Une autonomie correcte et une charge rapide présente

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G est équipé d’une batterie de 5110 mAh, soit un accumulateur attendu pour cette taille d’écran et ce processeur. En termes d’autonomie, nous sommes dans la moyenne du marché. Lors d’une journée classique (un peu de jeu, de photo, de navigation, de GPS), nous tombons entre 55 et 60% au moment du coucher. C’est bien et cela permet de tenir deux jours. Signalons que la partie IA se montre énergivore, faisant fondre le pourcentage comme neige au soleil. Attention si vous souhaitez retoucher vos photos, donc.

Le téléphone est compatible avec la recharge rapide de 120 Watts. Si vous utilisez le chargeur adéquat Xiaomi, il est possible de le réalimenter de 1 à 100% en un peu moins de 40 minutes. Pratique quand on n'a pas le temps de se poser. Nous avons précisé si pour une raison : Xiaomi ne fournit par de chargeur dans la boîte. Il faudra l'acheter en supplément. Vraiment dommage, surtout quand c’est l’un des points fort du terminal.

Une partie photo pas à la hauteur des promesses

L’une des promesses du Redmi Note 14 Pro+ 5G est d’être un excellent photophone. Cette promesse est faite à la fois par le design avec cet énorme module, mais aussi par la fiche technique. Le terminal dispose de trois capteurs : un grand angle de 200 mégapixels (f/1.65), un ultra grand angle de 8 mégapixels (f/2.2) et un capteur macro de 2 mégapixels (f/2.4). Malheureusement, le téléphone n’est pas à la hauteur de nos espérances, sans toutefois être mauvais.

Le grand angle offre des résultats corrects dans de bonnes conditions, surtout en mode 200 Mp. En revanche, les choses se gâtent quand la lumière devient difficile. Ce n’est pas la catastrophe, loin de là, mais on sent que le logiciel ne sait plus sur quel pied danser quand il doit gérer un fort contraste. Cela se voit particulièrement sur les photos de l’église de la Madeleine, que ce soit à l’intérieur, ou à l’extérieur, notamment entre les colonnes. Dans l’ensemble, ça reste tout de même acceptable pour son segment.

On déplore un capteur peu réactif, ce qui n'est pas idéal pour prendre en photo des sujets constamment en mouvement, comme des animaux ou des enfants. Les résultats sont toujours un peu flous. Le mode portrait, quant à lui, est réussi, découpant parfaitement les sujets.

On commence à sentir les limites de ce grand angle une fois le zoom X2 dépassé. Le capteur propose un zoom numérique jusqu’à X20 qui donne des résultats inexploitables. C'est là, mais on ne l'utilisera jamais.

Si le grand angle a ses défauts, il reste acceptable, surtout à ce prix. Nous ne sommes en revanche pas du coup convaincus par l’ultra grand angle, qui donne des résultats constamment sombres, en plus d’être peu précis.

Le capteur macro fait acte de présence. On a l’impression qu’il est posé là juste pour compléter le module. Les photos de près sont bruitées et peu agréables à l’œil. Concrétement, on ne l'utilise jamais.

Enfin, le mode nuit est la bonne surprise de ce terminal. Le logiciel modifie lourdement les clichés afin d’augmenter artificiellement la lumière. Cela ne donne pas des photos très naturelles, mais elles ont au moins le mérite d’être lisibles et jolies à l’oeil.

Dans l’ensemble, la partie photo du Redmi Note 14 Pro+ 5G est donc dans la moyenne de ce qui se fait sur ce segment de prix, du moins sur le grand angle. Nous sommes un peu déçus, car nous nous attendions à bien mieux, surtout vu la communication du constructeur. Dommage.

Alors, on achète ?

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G est un très bon téléphone sur son segment de prix. Puissant, disposant d’un bel écran et d’une autonomie correcte, il se distingue surtout par son design canon qui le ferait presque passer pour un téléphone ultra haut de gamme. Alors, on achète ?

Entre 400 et 500 euros, difficile de trouver mieux que la proposition de Xiaomi. Certes, tout n’est pas parfait, on pense notamment à une partie photo qui aurait pu être bien meilleure, mais le terminal arrive à tirer son épingle du jeu. Si vous êtes prêt à faire quelques sacrifices, le Note 14 Pro+ vous comblera sans aucun problème.