eSIM : un forfait mobile 100% gratuit chez Ubigi, valable dans le monde entier !

En ce moment, l’opérateur Ubigi vous offre un forfait Internet gratuit utilisable partout dans le monde pour essayer son service, ainsi que 10% de réduction sur votre premier achat. Parfait pour votre prochain voyage ou escapade internationale.

Pour de nombreux voyageurs, accéder à une connexion Internet sans interruption une fois à destination est un véritable casse-tête. Mais avec l’arrivée des services eSIM, activer un forfait internet à l’avance est devenu un jeu d’enfant.

Une eSIM est une carte SIM non amovible qui est intégrée directement dans certains appareils. Contrairement aux cartes traditionnelles, elle fonctionne comme une SIM numérique que l’on peut activer à distance, avec la possibilité d’ajouter plusieurs profils d’opérateurs.

Ubigi : la référence des opérateurs eSIM français

Ubigi est un fournisseur international de services eSIM basé en France. L’entreprise propose des forfaits internet accessibles partout dans le monde. Pour vos prochaines vacances ou pour tout déplacement à l’étranger, inutile de prévoir l’achat d’une carte SIM locale une fois surplace.

Avec l’eSIM Ubigi, vous pouvez activer le forfait de votre choix à l’avance en sélectionnant le pays de destination. Dès votre arrivée, le forfait s’active automatiquement.

Comment profiter de 500 Mo gratuits et 10% de réduction sur votre premier forfait ?

En ce moment, Ubigi offre un forfait internet de 500 Mo pour toute nouvelle inscription. Pour en profiter, il suffit donc de vous inscrire gratuitement sur le site de l’opérateur. Cliquez sur le lien ci-dessous et remplissez le formulaire d’inscription. Le forfait s’ajoutera automatiquement à votre compte. Vous pourrez ensuite l’activer à n’importe quel moment, dans la limite de la date de validité.

Notez que ce forfait inclut uniquement les données mobiles et pas les appels téléphoniques et les SMS. Il est utilisable dans plus de 200 destinations dans le monde, avec la 5G accessible dans 60 pays.

Avec un usage d’internet limité à l’essentiel, les 500 Mo de données peuvent être suffisants pour un séjour d’un à deux jours. Mais si vous avez besoin de plus de data, Ubigi propose des forfaits très variables. Vous pourrez ainsi choisir l’offre adaptée à vos besoins, y compris des forfaits de données illimitées dans plus de 50 destinations.

10% de réduction sur votre premier forfait Ubigi

Votre nouvelle inscription vous donne droit à 10% de réduction sur le premier forfait acheté. Pour en profiter :

Récupérez le coupon de réduction disponible dans la rubrique récompenses de votre compte Ubigi

de votre compte Ubigi Sélectionnez ensuite le forfait de votre choix depuis le catalogue Ubigi

Appliquez le code promo avant de procéder au paiement.

Une fois le forfait acheté, il ne vous restera plus qu’à installer le forfait Ubigi sur votre smartphone. Mais avant, assurez-vous que votre téléphone est compatible avec l’eSIM.

Comment activer l’eSIM Ubigi ?

La plupart des smartphones haut de gamme récents sont compatibles avec l’eSIM, mais de nombreux modèles d’entrée de gamme ou de milieu de gamme ne le sont pas. Pour en avoir le cœur net, composez *#06# sur votre téléphone et validez. Vous verrez une liste de codes s’afficher, si un code EID apparaît, votre appareil est compatible avec l'eSIM.

Ensuite :

Installez l’application Ubigi sur votre appareil si ce n’est pas encore fait. Elle est gratuite et disponible sur le Google Play Store et l’App Store

Ouvrez l’application Ubigi

Connectez-vous à votre compte en allant dans l’onglet Connexion

Si vous avez bien suivi les étapes décrites ci-dessus et acheté un forfait eSIM Ubigi, il s’affichera à l’écran

Appuyez sur Installer votre eSIM et suivez les instructions

Votre forfait deviendra actif une fois à destination, dès la première détection du réseau. Si vous prévoyez un voyage dans les prochains mois, ou même la prochaine année, essayez Ubigi gratuitement dès maintenant et soyez prêts le temps venu !

