Samsung brade son Galaxy S25 pour quelques jours : voici comment l’avoir à 617 € !

Le Galaxy S25 passe sous les 620 € grâce à plusieurs offres exceptionnelles.

Le Samsung Galaxy S25, l'un des smartphones les plus complets du moment, bénéficie de plusieurs offres exceptionnelles :

Une 1ère promo qui le fait passer de 852,05 € à 752,05 €

-10% de remise supplémentaire en passant par la Shop APP

en passant par la Shop APP -60 € de remise immédiate avec le code ETE10 (pour -10 € tous les 100 € d’achat)

In fine, le Samsung Galaxy S25 128Go passe de 852,05 € à seulement 616,85 €

Le Galaxy S25, vitrine de l’IA selon Samsung

Sur le Galaxy S25, l’intelligence artificielle n’est pas là pour faire joli. Elle s’intègre directement aux usages de tous les jours : résumer une note vocale, rédiger un message plus fluide, générer un itinéraire complet à partir d’un lieu tapé à la volée… Le téléphone comprend ce que vous lui dites, et s’adapte à vos priorités, sans avoir besoin d’ouvrir douze applis.

Ce système, baptisé Galaxy AI, repose à la fois sur des calculs effectués en local (donc plus rapides et plus privés) et sur l’intelligence du cloud, pour les demandes plus complexes. C’est fluide, sans surcharge, et ça répond vraiment à des besoins concrets. Pas de gimmick, juste des fonctions utiles qui simplifient l’utilisation au quotidien.

Et petit plus : une interface repensée, avec un accès rapide aux outils essentiels (musique, minuteur, notifications utiles) dès l’écran verrouillé. Pas besoin de déverrouiller son téléphone pour jeter un œil ou lancer une action. C’est pratique, et on s’y habitue vite.

Un appareil photo dopé à la puissance de calcul

Le Galaxy S25 mise sur un système photo équilibré, pensé pour s’adapter à toutes les situations sans avoir besoin d’être expert. De jour comme de nuit, l’appareil capte des images nettes, bien exposées, avec des couleurs fidèles, même quand les conditions sont loin d’être idéales.

Ce que Samsung appelle le moteur « ProVisual », c’est en fait une combinaison entre traitement logiciel intelligent et puissance de calcul. Résultat : les flous sont mieux gérés, les sujets en mouvement restent nets, et les retouches rapides sont intégrées directement à l’interface. En clair, vous shootez, vous recadrez, vous partagez, le tout depuis l’appli photo.

C’est pratique pour les photos du quotidien, mais aussi pour les créateurs de contenu qui veulent pouvoir capturer et éditer depuis le smartphone, sans passer par un ordinateur.

Solide, fluide et endurant

Le Galaxy S25 n’est pas seulement un photophone : c’est un smartphone complet, puissant et agréable à utiliser au quotidien. Son processeur a été développé sur mesure pour Samsung, avec des performances dignes d’un ordinateur portable, et ça se sent, notamment sur les jeux. Ray tracing, graphismes affinés, animations ultra fluides : rien ne rame, même sur les titres les plus gourmands.

Mais tout ne repose pas sur la puissance brute. L’optimisation logicielle et la gestion d’énergie permettent aussi une vraie autonomie : vous pouvez regarder des vidéos, jouer ou naviguer pendant des heures sans avoir à sortir le chargeur.

L’écran AMOLED, lumineux et moins énergivore, contribue à ce bon équilibre. Et le design, affiné mais robuste, permet une bonne prise en main sans sacrifier la solidité.

Utiliser le code ETE10 sur le Galaxy S25

si vous cherchez un smartphone performant, malin et moins cher sans prise de tête, c'est exactement ce que propose cette offre limitée sur le Galaxy S25.

