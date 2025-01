Test OnePlus 13 : l’excellente surprise de ce début d’année

Sommaire Prix et disponibilité

Le OnePlus 13 est le nouveau smartphone phare de OnePlus. Puissance, photo, écran, design, il veut exceller dans tous les domaines. A trop vouloir en faire, le terminal ne se prend-t-il pas les pieds dans le tapis ? Nous l’avons passé sur le grill pour le savoir.

Le nombre 13 va-t-il porter chance à OnePlus ? La marque chinoise revient en ce début d’année 2025 avec son OnePlus 13. Un produit porte-étendard qui s’appuie sur l’excellence du modèle précédent, mais qui veut aussi proposer de la nouveauté.

L’objectif de OnePlus est simple avec ce 13 : vendre le meilleur téléphone du marché, tout simplement. Design, écran, autonomie, il veut apporter le top du top à l’utilisateur. Comme les années précédentes, l’accent est mis sur la photo grâce à la collaboration avec Hasselblad. On sait que ça n’a pas toujours été brillant, mais le OnePlus 12 nous a prouvé que le constructeur s’était grandement amélioré.

Est-ce que cela suffit pour faire du OnePlus 13 un incontournable ? Nous allons le voir tout de suite.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 13 est d'ores et déjà disponible sur le site du constructeur. Il est affiché en deux versions, voici leur tarif :

256 Go : 1029 euros

512 Go : 1179 euros

Un prix en adéquation avec la fiche technique du produit.

OnePlus 13 Ecran AMOLED LTPO

6,82"

3168 x 1440 pixels

1-120 Hz Chipset Snapdragon 8 Elite OS Android 15 + Oxygen OS 15 RAM 16 Go Stockage 256/512 Go microSD Non Capteur principal * 50 MP grand angle f/1,6

* 50 MP ultra grand angle f/2,0

* 50 MP Téléobjectif Zoom optique 3X f/2,6

Capteur selfie * 32 MP grand angle f/2,4 Batterie 6000 mAh, charge rapide 100 Watts 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68, IP69 Dimensions 162,9 x 76,5 x 8,5 mm Poids 210 grammes

Un design chic et maîtrisé

Le design est un élément extrêmement important pour ce type de produit. Le téléphone, c’est un objet statutaire qu’on aime montrer et qui nous accompagne tous les jours pendant des années. Il faut qu’il soit non seulement ergonomique, mais aussi joli à l’œil. OnePlus l’a bien compris avec son OnePlus 13.

Le produit du jour reprend les codes visuels de l’itération précédente, mais l’améliore sur beaucoup de points. Trois finitions sont disponibles : noir et blanc en verre trempé avec un effet marbre granuleux, et bleu comme notre modèle de test. Ce dernier dispose d’une coque arrière en similicuir (autrement dit, en plastique) qui lui donne un air très chic. L’aluminium des tranches et des lignes subtiles qui le traversent renforcent cette impression de produit ultra premium. On aurait certes préféré du vrai cuir, mais l’effet est tout de même là.

Ce qui attire l’œil, c’est cet immense module photo circulaire. Il arbore des finitions impeccables, que ce soit sur sa surface en verre ou sur les bords. Ce module est chic, joli, bien qu’il dépasse que quelques millimètres du châssis, ce qui rend le téléphone bancal une fois posé sur le dos. Autre défaut, il n’est pas centré. C’est un détail, mais ça peut gêner les utilisateurs obsédés par la symétrie. Ce n’est pas notre cas.

Le OnePlus 13 est un vrai plaisir à manipuler. C’est grâce à l’usage des matériaux nobles et son poids de 210 grammes, parfaitement équilibré malgré le module. On apprécie particulièrement ses tranches, fines, plates et confortables. Comme toujours sur les OnePlus, on retrouve ce bouton cranté qui coulisse sur trois niveaux : silencieux, vibreur et sonnerie. Ce bouton est un vrai plus tant il se montre pratique. Vous êtes en réunion et vous avez oublié de couper la sonnerie de votre téléphone ? Pas besoin d’allumer l’écran. Une main dans votre poche, le doigt sur le bouton et le tour est joué. On aime !

Alors que la mode est aux smartphones anguleux avec écran plat, OnePlus prend le marché à contre-pied avec son 13. Ce dernier est doté de bords arrondis qui lui donnent une allure plus douce, mais aussi d’un écran légèrement incurvé sur les côtés. On apprécie ou non, c’est une question de goût, mais ça lui donne une vraie personnalité. Pour notre part, nous aimons.

L’un des atouts mis en avant par OnePlus est la certification IP68 et IP69, c’est-à-dire contre l’immersion et même les jets d’eau à haute-pression. Si c’est un peu over the top pour un téléphone, cela garantit tout de même un terminal résistant aux aléas de la vie. Vous faites tomber votre OnePlus 13 dans l’eau ? Vous l’aspergez malencontreusement avec un nettoyeur haute pression ? Il n’aura rien. Appréciable et rassurant.

Parlons écran. La dalle dispose de bords quasi-inexistants (ratio de 91 %), d’un capteur selfie central mais aussi d’un capteur d’empreintes. Ce dernier a été réhaussé par rapport aux précédents modèles, ce qui le rend moins difficile à atteindre avec le pouce. Une très bonne chose ! Bien évidemment, il fonctionne à la perfection et peut se coupler avec la reconnaissance faciale pour le déverrouillage. Rien à redire de ce côté.

Le OnePlus 13 est donc un smartphone extrêmement maîtrisé au niveau du design. Non seulement il s’avère ergonomique, mais il offre un visuel aussi soigné que chic, surtout avec cette finition similicuir. Un produit qu’on reconnait au premier coup d’œil et qui arbore une vraie personnalité avec ce module décentré. Le look, c’est bien, mais il est maintenant temps de voir ce qu’il a dans le ventre.

Un écran extrêmement bien calibré

Le OnePlus 13 est équipé d’une dalle AMOLED (incurvée sur les côtés) de 6,82 pouces d’une définition de 3168 x 1440 pixels (1080p par défaut dans les options). Il s’agit d’un écran LTPO, donc avec un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz. Sur le papier, tout est carré, nous avons quelque chose en adéquation avec la promesse d’un smartphone premium.

Nous avons évidemment analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats sont sans appel : elle est impeccable. AMOLED oblige, elle offre un contraste infini, donc des noirs profonds (pixel éteint) ainsi que des blancs éclatants. Nos mesures indiquent également une luminosité maximale à 1000 cd/m², ce qui est très bon. Même dehors par jour de grand soleil, l’écran reste lisible.

Le OnePlus 13 embarque plusieurs profils de couleurs. Le mode par défaut, Pro, affiche un Delta E moyen à 1 (en-dessous de 3 étant excellent), ce qui est parfait. De fait, les couleurs perçues sont fidèles à la réalité. La température, à 7000K, est en revanche un poil élevée. Conséquence : les blancs tirent légèrement vers le bleu. Un souci qui se règle en optant pour le mode couleurs naturelles, qui affiche le même DeltaE moyen, mais avec une température très juste à 6500K. Le dernier mode, Vif, rend les couleurs plus fluos pour donner de l’impact à l’image, au détriment du réalisme. Bref, OnePlus maîtrise sa copie en offrant une dalle idéalement calibrée. Rien à redire.

Côté audio, le OnePlus 13 se débrouille aussi très bien compte-tenu de son format. Il dispose d’un haut-parleur situé sur la tranche inférieure, et d’un autre coincé au-dessus de l’écran. Si ce dernier est un poil moins puissant, OnePlus a tout de même réussi à offrir un son équilibré et avec une bonne stéréo. Il est tout à fait envisageable de regarder des vidéos dans de bonnes conditions sur son OnePlus 13.

L’un des téléphones les plus puissants du marché

Le OnePlus 13 est équipé du tout nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, l’un des plus puissants du marché actuellement. Il est épaulé par 16 Go de RAM. Sur le papier, c’est un petit monstre de performance.

Après notre habituelle batterie de benchmarks, une conclusion s’impose : nous avons une bête de course. Le Snapdragon 8 Elite creuse un gouffre avec la génération précédente, puisqu’il est presque 30% plus performant que le Snapdragon 8 Gen 3 sur certains tests, comme Geekbench. Bref, ça envoie.

Concrètement, cette puissance sert l’expérience utilisateur. Le smartphone est fluide et ne connaît aucun accroc. Toutes les applications se lancent instantanément et restent rapides même quand beaucoup sont ouvertes en même temps. Idéal pour le multitâches.

Une telle puissance sert aussi la partie graphique. Le OnePlus 13 ravira les gamers, puisque tous les gros titres du moment tournent en 60 images par seconde avec les graphismes réglés au maximum, comme Genshin, Diablo Immortal ou encore ZZZ. Si vous cherchez un téléphone de jeu, c’est une bonne pioche.

Le talon d’Achille des processeurs Qualcomm a toujours été la dissipation de la chaleur. Ce OnePlus 13 ne fait pas exception à la règle. Quand le téléphone est mis à rude épreuve, comme pendant une session gaming, la chaleur devient désagréable sous les doigts. Si le capot arrière en similicuir arrive à ne pas la rendre insupportable, elle reste gênante au niveau des tranches en aluminium. Mieux vaudra donc privilégier une manette, voire une coque, pour un usage gaming sur des titres gourmands.

Une autonomie qui fait plaisir

Côté autonomie, le OnePlus 13 peut compter sur trois atouts. Un processeur plus économe en énergie, une IA intégrée à l’OS qui gère mieux la consommation mais aussi et surtout un accumulateur de 6000 mAh. Une batterie imposante pour ce type de smartphone plutôt habitué aux 5000 mAh.

La combinaison de tous ces éléments fait que le OnePlus 13 est un petit monstre d’autonomie. Lors de notre test habituel (120 Hz, un peu de jeu, de photo, de GPS, de navigation…), le terminal est tombé à 65% au moment du coucher en 1080p (réglage par défaut). C’est excellent ! Avec ce produit, il est tout à fait possible de tenir trois jours pleins, voire quatre en étant un peu économe. En le mettant en 1440p, on perd un jour, mais la performance est tout de même appréciable. C’est tout simplement le meilleur téléphone haut de gamme du marché sur ce segment.

Le smartphone est compatible avec la charge rapide filaire de 100 Watts. Sur le papier, c’est bien, mais le chargeur n’est pas fourni dans la boîte. C’est un problème, surtout quand la marque met en avant cette fonctionnalité ! Quoiqu’il en soit, nous l’avons essayé avec un chargeur adéquat et notre OnePlus 13 s’est réalimenté de 2 à 100% en un peu plus de 30 minutes. C’est bien !

Oxygen OS, une surcouche agréable et efficace

Le OnePlus 13 est doté d’Android 15 avec Oxygen OS 15. Une surcouche très semblable à Color OS, celle d’Oppo, qui recèle bien des qualités. Elle s’avère appréciable au quotidien et ce pour trois raisons. Sa fluidité, tout d’abord ; c’est un ajout logiciel qui n’handicape pas le téléphone. Son ergonomie, ensuite. Tout y est simple et facile dans la navigation, en plus d’être joli à l’œil. Cela se voit particulièrement dans le menu déroulant ou même dans le design général des icones. On aime le système à la Dynamic Island inspirée d’Apple, qui s’affiche quand on écoute de la musique ou quand on téléphone sur haut-parleur.

La troisième raison est aussi la plus grande force d’Oxygen OS : sa personnalisation. Menu déroulant (double ou simple), style des icones, AOD, dossiers apparents sur le bureau ou transitions entre les fenêtres. Certes, OnePlus est loin d’être le seul constructeur à offrir une surcouche personnalisable, mais c’est sans doute celui qui permet le plus de choix. Pas un OnePlus 13 ne ressemblera à celui du voisin. Tout n’est pas parfait. On regrette toujours un paquet de logiciels préinstallés, dont beaucoup font doublon avec ceux de Google (alarme, calculatrice, galerie…), ainsi que certains réglages difficiles à trouver, mais rien de rédhibitoire.

Enfin, parlons de l’IA. Si certaines fonctionnalités (comme la recherche locale) ne sont pas encore disponibles en France, la technologie est présente via Gemini, mais aussi dans l’éditeur photo. Elle permet de supprimer le flou présent ou encore les reflets d’une vitre. C’est classique, loin d'être parfait, mais ça peut sauver un cliché raté sans ça.

En résumé, c’est une belle surcouche. Si vous nous lisez régulièrement, vous savez qu’Oxygen OS fait partie de nos préférées, et ce n’est pas cette version 15 qui va nous faire changer d’avis. Une réussite.

Une excellente partie photo

Sur les smartphones haut de gamme, la photo est devenue un enjeu majeur au fil des années. Sur ce point, OnePlus a longtemps été à la traîne. Avec le OnePlus 9, la marque avait inauguré un partenariat avec Hasselblad. Partenariat qui a petit à petit montré ses fruits. Avec le OnePlus 13, il est arrivé à maturité.

Le OnePlus 13 est doté de trois capteurs. Un grand angle de 50 mégapixels (f/1.6), un ultra grand angle de 50 mégapixels (f/2.0) ainsi qu’un téléobjectif de 50 mégapixels (f/2.6) avec un zoom optique X3. A noter qu’Hasselblad n’a pas conçu les lentilles, mais a travaillé sur le traitement logiciel.

Le téléphone livre d’excellents clichés. Précis, avec un bon piqué et qui retranscrivent parfaitement les contrastes. Le traitement logiciel est à l’œuvre et se montre efficace. Il travaille notamment pour supprimer tout effet de flou sur les photos en mouvement. On pense notamment à celles avec des enfants ou des animaux. Malgré leur manie de tout le temps bouger, ils restent nets, ici. C’est excellent, mais nous avons tout de même une petite réserve au niveau du traitement des couleurs, rendues plus « punchy » par le logiciel embarqué. Quoiqu’il en soit, les résultats obtenus sont très bons sur le grand angle.

L’ultra grand angle donne aussi de bons résultats, même si nous notons une grande faiblesse au niveau de la gestion des contrastes. Cela se voit notamment sur la voiture noire et sur les fenêtres, mais nous avons vu bien pire.

Le téléobjectif, pour sa part, est aussi une réussite, avec un zoom optique X3 précis et équilibré. On note la présence d’un zoom numérique jusqu’à 120, qui donne des clichés lisibles grâce au traitement IA.

Le mode macro est maîtrisé, avec un logiciel qui comprend immédiatement que nous prenons une photo de près et qui change de capteur en conséquence. Les clichés obtenus sont précis et agréables à l’œil et zoom optique permet d’avoir d’excellents résultats. Le OnePlus 13 est donc parfait pour prendre des petits objets, des détails ou tout simplement sa nourriture pour crâner sur les réseaux sociaux.

Enfin, le mode nuit sort son épingle du jeu. Si les résultats sont énormément retouchés par la partie logicielle, ils restent appréciables et jolis à l’œil, et ce sur les trois capteurs. On notera juste une certaine faiblesse au niveau de l’ultra grand angle, on s’y attendait. On n’atteint pas le niveau du Pixel 9, mais ça reste très correct.

Bref, OnePlus nous livre une très bonne partie photo sur son 13, enfin digne de son rang de haut de gamme. Si nous n’atteignons pas la perfection d’un Pixel 9 Pro ou d’un iPhone 16 Pro, nous sommes tout de même dans le haut du panier. Un travail sérieux.

Alors, on achète ?

Le OnePlus 13 est indubitablement le téléphone le plus abouti de l’histoire de OnePlus. C’est bien simple, il n’a aucun défaut majeur. Il s’agit d’un terminal équilibré dans l’excellence.

Ses atouts pour sortir du lot ? Un design chic et réussi, une surcouche agréable, une belle partie photo mais surtout une autonomie monstre, presque une anomalie sur le marché. Bref, c’est un produit réussi.

Faut-il craquer ? Pour l’acheteur qui cherche un téléphone premium et équilibré, le OnePlus 13 est un excellent choix. Un beau produit, maîtrisé et agréable. C’est notre coup de cœur de ce début d’année.