Galaxy Buds3 Pro : les excellents écouteurs Samsung sont à prix sacrifié, mais pour quelques heures seulement !

Les soldes continuent sur le site officiel de Samsung. En plus des promotions en cours, le géant coréen a mis en place un code spécial pour faire encore plus chuter les prix mais attention, il n’est valable que jusqu’à lundi ! Vous cherchez des excellents écouteurs ? Les Galaxy Buds3 Pro sont actuellement à 180 € au lieu de 250 €. En cumulant la réduction supplémentaire avec le code ETE10 et les 50 € remboursés, vous pouvez les avoir à 120 € seulement. C’est un prix sacrifié pour ce modèle haut de gamme !



Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les amateurs de bons plans attendent les soldes avec impatience chaque année. Durant cette courte période, de nombreux produits high-tech passent à prix réduit. C’est le bon moment pour faire des bonnes affaires !

Vous souhaitez acheter des écouteurs haut de gamme, avec un son irréprochable, une réduction de bruit efficace et une excellente autonomie ? Cette offre est faite pour vous ! Les Galaxy Buds3 Pro n’échappent pas aux baisses de prix.

Normalement en vente à 250 €, ils sont à un prix bas record sur le site officiel de Samsung. Durant les soldes, ils sont affichés à 180 € au lieu de 250 €. Mais ça n’est pas tout ! Jusqu'au lundi 30 Juin 2025 inclus, vous pouvez utiliser le code ETE10 pour avoir 10 € de réduction immédiate tous les 100 € d’achat. Les écouteurs chutant alors à 170 €. Et cerise sur le gâteau, comme ils sont compatibles avec l’offre de remboursement de 50 €, vous pouvez vous les offrir à 120 € seulement. Ne passez pas à côté de cette offre !

Galaxy Buds3 Pro : le meilleur de Samsung à prix sacrifié

Sortis il y a moins d’un an, les Galaxy Buds3 Pro sont actuellement les meilleurs écouteurs de Samsung. Avec ce modèle, le géant coréen a complètement changé le look de ses écouteurs pour se rapprocher davantage du style des AirPods puisqu’ils profitent de l’ajout d’une tige qui offre une meilleure tenue dans les oreilles, une captation vocale plus optimale et permet aussi de contrôler les contenus audio d’une simple pression.

Au niveau du design, chaque écouteur est équipé d’une subtile lumière latérale qui permet de se démarquer des autres modèles. De plus, le boitier a dorénavant un couvercle transparent.

En ce qui concerne la qualité audio, les Galaxy Buds3 Pro sont irréprochables. Grâce au codec Samsung Seamless, vous pourrez profiter d’un son Hi-Fi 24 bits / 96 kHz. Avec les deux hauts-parleurs de 10,5 mm et 6,1 mm, la précision sonore est extrêmement précise. Le rendu est particulièrement riche et équilibré.

La réduction de bruit active est par ailleurs ultra efficace, même dans les environnements sonores très bruyants. Grâce à Galaxy AI, les Buds3 Pro sont capables d’analyser ce qu’il se passe autour de vous et d’adapter la réduction active de bruit en vous isolant complètement ou à l’inverse, en jouant sur la transparence pour vous permettre d’entendre les sirènes et les alarmes. L’intelligence artificielle permet aussi de faire de la traduction vocale en temps réel.

Enfin, ces écouteurs Buds 3 sont certifiés IP57 et profitent d’une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 heures d’utilisation avec le boitier de recharge sans ANC et 26 heures avec.