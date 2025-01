La famille des smartphones Samsung s’agrandie avec les nouveaux Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Leur sortie s’accompagne d’offres de lancements très intéressantes. Découvrez comment les avoir dès à présent au meilleur prix.

Le début d’année rime avec l’arrivée des nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung. Les successeurs des S24, S24+ et S24 Ultra ne se sont pas fait attendre. Cette nouvelle génération apporte son lot d’améliorations et de nouveautés.

Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra seront disponibles à partir du 07 février 2025. Mais bonne nouvelle, vous pouvez d’ores et déjà les précommander. En achetant les smartphones maintenant, vous pourrez profiter des avantageuses offres de lancement.

Le Samsung Galaxy S25 est disponible à partir de 902 € dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go. Le Samsung Galaxy S25+ est plus cher puisqu’il est proposé à partir de 1 172 € dans sa version avec un espace de stockage de 256 Go. Enfin, le modèle le plus avancé, à savoir le Galaxy S25 Ultra, est affiché à partir de 1 472 € avec un stockage de 256 Go.

Où acheter les Samsung Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra au meilleur prix ?

Durant la période de précommande, de nombreuses enseignes vous donnent la possibilité d’acheter votre smartphone de la Samsung Galaxy S25 Series à prix réduit. C’est le cas de la Fnac, de Darty, de Boulanger ou encore de Bouygues Telecom.

Du 22 janvier au 06 février inclus, la Fnac propose de doubler gratuitement le stockage de votre smartphone. Vous pouvez par exemple avoir le Galaxy S25 de 256 Go au même au prix que celui de 128 Go. Mais ça n’est pas tout ! Les adhérents Fnac ont en plus 100 € de réduction immédiate, ce qui permet d’avoir le smartphone moins cher.

Boulanger propose aussi de doubler le stockage de votre smartphone pour le même prix. Vous disposez en plus de 100€ de bonus rachat sur toute la série. Les étudiants profitent de 100€ de bonus rachat supplémentaire sur les S25 et S25+ et 150€ de bonus rachat supplémentaire sur les S25 Ultra (sur présentation de la carte étudiante en magasin).

La palme de la meilleure offre revient à Bougyes Telecom. En plus de doubler votre espace de stockage, avez un code promo et une offre de remboursement. Vous pouvez ainsi acheter le Samsung Galaxy S25 avec un espace de stockage de 256 Go sans abonnement à 799 € seulement en cumulant le code GALAXY100 qui vous donne 100 € de réduction immédiate avec l'offre de remboursement de 80 €. Pour le Galaxy S25 Ultra, avec le code GALAXY150, vous avez 150 € de réduction immédiate.

Enfin, Samsung propose aussi de doubler votre espace de stockage pour le même prix et a mis en place un bonus de reprise de 100 €.

Profiter des offres sur les Samsung Galaxy S25 sur Bouygues Telecom

Profiter des offres sur les Samsung Galaxy S25 sur la Fnac

Profiter des offres sur les Samsung Galaxy S25 sur Boulanger

Profiter des offres sur les Samsung Galaxy S25 sur le site officiel de Samsung

Les caractéristiques des Samsung Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra

Comme a son habitude, Samsung ne fait pas les choses à moitié avec ses nouveaux smartphones haut de gamme. Sous le capot, le géant coréen a doté les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra de la même puce, à savoir la puissante Snapdragon 8 Elite gravée en 3 nm. On retrouve aussi 12 Go de RAM sur les trois modèles.

Cette puissance permet notamment de bénéficier des services d’un super assistant qui cumule les capacités de 3 intelligences artificielles : Gauss, Gemini et Bixby. Vous pourrez ainsi avoir une véritable conversation avec votre smartphone pour qu’il vous aide au quotidien. Vous pouvez utiliser la fonction entourer pour chercher, faire des montages vidéo automatique, appliquer la gomme audio pour améliorer le rendu sonore, utiliser « meilleure pose » pour réussir à tous les coups vos photos de famille… Votre smartphone vous permettra aussi d’accéder simplement aux informations et aux notifications qui vous intéressent.

Pour la dalle, les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra embarquent des écrans Dynamic AMOLED 2X qui font respectivement de 6,2, 6,7 et 6,9 pouces. Ils profitent par ailleurs d'une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) pour les S25 et S25+ et QHD+ (3120 x 1440p).

En ce qui concerne la partie photo, on retrouve sur le S25 Ultra un capteur grand angle de 200 MP, un ultra grand angle de 50 MP avec mode Macro, un Téléobjectif Zoom optique X5 de 50 MP et un Zoom optique X3 de 10 MP.

Pour les S25 et S25+, on profite d’un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 3x de 10 mégapixels. Enfin, les 3 modèles ont une caméra frontale de 12 MP.

Chaque modèle offre des capacités de batterie différentes : 4000 mAh avec recharge 25W pour le S25, 4900 mAh et recharge rapide 45W pour le S25+ et 5000 mAh et 45W pour le S25 Ultra. Ils sont certifiés IP68, ce qui assure une protection à la poussière et à l’eau.

Enfin, ils bénéficient de 7 ans de mises à jour Android pour être certain d’avoir toutes les nouvelles fonctionnalités au fil des années ainsi que les patchs de sécurité.

