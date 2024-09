Sommaire Prix et disponibilité

Un design un peu tristoune, mais qui va droit au but

Un écran OLED 144 Hz, pourquoi faire ?

Un terminal puissant, mais une chauffe bien présente

Une autonomie un peu juste

Une partie photo réussie

Alors, on achète ?

Commentaires

Le Xiaomi 14T Pro est une version « light » du Xiaomi 14 sorti il y a quelques mois. La marque chinoise sacrifie quelques éléments, comme le design ou le processeur, pour faire baisser le prix, mais garde ce qui fait la particularité du produit de base : sa partie photo de haute volée. Le 14T Pro représente-t-il le compromis parfait ?

En début d’année, Xiaomi avait grandement convaincu avec son Xiaomi 14. Beau, agréable à utiliser, il nous avait surtout séduit grâce à sa partie photo impeccable. La marque chinoise revient avec une version « light », le Xiaomi 14T Pro.

Vendu à un tarif moins élevé, il ambitionne de proposer une partie photo tout aussi réussie. Si des sacrifices ont été fait au niveau du design ou du processeur, il ne faut pas s’y tromper : le Xiaomi 14T Pro reste un terminal haut de gamme qui titille les 800 euros.

Mais alors, qu’apporte le Xiaomi 14T Pro au catalogue du constructeur ? Pourquoi craquer pour celui-ci plutôt que pour le 14, pas beaucoup plus cher ? Est-ce tout simplement un bon smartphone ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 14T Pro est disponible sur le site de Xiaomi et chez les revendeurs partenaires au prix de départ conseillé de 799 euros. C’est 200 euros moins cher que le prix de lancement du Xiaomi 14.

Xiaomi 14T Pro Ecran 6,67pouces

AMOLED

1,5K

144 Hz

Gorilla Glass 5 OS HyperOS 1.0 / Android 14 Chipset Mediatek Dimensity 9300+ RAM 12 Go Stockage 256, 512 Go Photo 50 MP, f/1.7, 23mm (grand angle), 1/1.31", PDAF, OIS

50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom

12 MP, f/2.2, 15mm (ultra grand angle), 1/3.06", 1.12µm

Selfie 32 MP Batterie 5000 mAh

Recharge filaire 120W 5G Oui Biométrie Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Certification pour la résistance à l'eau Oui, IP68 Dimensions 160.4 x 75.1 x 8.4 mm

209 g Prix A partir de 799 euros

Il existe également un Xiaomi 14T (non Pro). Celui-ci dispose d’un processeur moins puissant et d’une charge moins rapide, mais du même module photo. Il est commercialisé à 649 euros.

A lire aussi – Test Xiaomi 14 : il est bon dans tous Leica de figure

Un design un peu tristoune, mais qui va droit au but

Le design du Xiaomi 14 nous avait séduit, avec sa coque glossy et sa finition art déco autour du module photo. Pour le 14T Pro, la marque chinoise a décidé de revoir sa copie. Le même visuel est repris, mais de nombreux sacrifices sont consentis. Plus de liseré autour du module. La coque arrière, toujours en verre trempé, est moins chic et les coloris différents. Notre modèle de test, qui est gris, adopte une finition brossée un peu triste. Il est aussi disponible en bleu et en noir.

Ces sacrifices se sentent immédiatement. Le produit, bien que premium, donne une sensation d’avoir un milieu de gamme entre les mains. Un peu dommage dans un monde où le téléphone est devenu statutaire. On aurait aimé plus de soin apporté au visuel, ou au moins un petit quelque chose qui lui donne une personnalité.

Cet sensation est surtout renforcée par le module photo, matérialisé par quatre capteurs posés là un peu grossièrement. Dommage, surtout quand on se rappelle la plaque de verre chic du modèle de base. Calé sur le côté, ce module a aussi tendance à rendre le téléphone bancal quand il est posé sur le dos. Un défaut qu’on retrouve souvent dans les produits testés.

La mode est aux tranches plates et le Xiaomi 14T Pro se plie aux exigences du marché. Nous avons un cerclage en aluminium qui offre une bonne préhension. Détail intéressant : le bouton d’alimentation est légèrement cranté, ce qui permet de le repérer immédiatement avec le pouce. Une bonne idée.

Là où le Xiaomi 14T Pro fait fort, c’est sur sa partie écran. Il est équipé d'une belle dalle OLED de 6,67 pouces qui a la particularité d’avoir des bords extrêmement fins. De fait, le ratio écran façade dépasse les 95%, et que c’est agréable !

Le capteur d’empreintes, pour sa part, est situé sous l’écran. Il est un poil bas à notre goût, mais on s’y habitue très rapidement. Plus encore, il fonctionne parfaitement, nous n’avons noté aucun raté pendant notre semaine de test. Tout est carré.

En main, le smartphone de Xiaomi se montre hyper agréable. S’il n’est pas spécialement fin (8,4mm) ni léger (209 grammes), il se veut équilibré et appréciable au quotidien. Seul bémol : les modules qui ressortent un peu trop, ce qui peut gêner quand on le range dans une poche.

Le capot arrière a aussi le mérite d’être peu salissant et solide. Pour les maladroits, Xiaomi fournit une coque de protection en plastique mou ; une habitude chez le constructeur. Elle n’est pas très esthétique, mais a le mérite de bien protéger le produit. Enfin, signalons que le 14T Pro est certifié IP68, donc résistant à l'eau. C’est toujours un avantage.

Bref, un téléphone agréable à utiliser, à défaut d’être beau. On aurait aimé plus de soin sur cet aspect, mais tout cela, c’est subjectif. Qu’en est-il de la partie technique ? Plongeons-nous maintenant dans ses entrailles.

Un écran OLED 144 Hz, pourquoi faire ?

Le Xiaomi 14T Pro est équipé d’une grande dalle OLED de 6,67 pouces d’une définition de 2712 x 1220 pixels. Sa particularité ? Se doter d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, contre 120 Hz (dynamique) pour le Xiaomi 14. Pour le moment, l’intérêt du 144 Hz reste limité. Seule une poignée de jeux est compatible, et le gain par rapport au 120 Hz est négligeable sur un écran de cette taille. Cela n’empêche pas Xiaomi d’avoir soigné sa copie.

OLED oblige, nous avons un contraste extrêmement élevé, donc des blancs éclatants et des noirs profonds (pixel éteint). Xiaomi promet un pic de luminosité à 4000 nits, toutefois, nos propres mesures effectuées en conditions réelles (non en labo) indiquent une luminosité max à 900 nits, ce qui est déjà très bien. Le Xiaomi 14T Pro est donc parfaitement lisible dehors par jour de grand soleil. La température des couleurs est un poil élevée, à 7000K (norme vidéo 6500K). Concrètement, cela signifie que nous avons un affichage qui tire légèrement vers le bleuté. Fort heureusement, il est possible de corriger ça dans les paramètres.

Comme d’habitude, Xiaomi propose trois profils de couleurs dans les réglages. Le mode Couleurs Originales apporte une colorimétrie juste avec un Delta E moyen à 1,8 (en dessous de 3 étant bon). On note un écart maximal sur les verts à 3,8. C’est bien ! Les deux autres modes, Couleurs Vives et Couleurs Saturées, rendent les coloris fluos avec des Delta E Moyen qui dépassent les 4. C’est bien le mode par défaut qu’il faut utiliser.

Le Xiaomi 14T Pro offre donc un bel écran OLED, bien calibré et lumineux. On aurait aimé un peu plus de soin au niveau de la température, mais fort heureusement, tout peut se régler dans les paramètres. Du beau travail.

Test Xiaomi 13T Pro : prestations haut de gamme pour un tarif de moyenne gamme (ou presque)

Pour la partie audio, Xiaomi s’appuie sur les bases solides du Xiaomi 14. Nous avons un son puissant et bien équilibré. On note tout de même une stéréo qui aurait pu être meilleure (un haut-parleur est plus puissant que l’autre) mais dans l’ensemble, c’est une bonne copie.

Un terminal puissant, mais une chauffe bien présente

Le choix du processeur est l’un des sacrifices consentis par Xiaomi pour faire baisser le prix de son 14T Pro. Pour rappel, le Xiaomi 14 était doté d’un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et pour ce modèle, nous avons un Mediatek Dimensity 9300+ (gravé en 4 nm) épaulé par 12 Go de RAM. Pas sûr qu’on ait perdu au change, en vérité.

Nous avons effectué notre habituelle batterie de benchmarks sur le 14T Pro et c’est l’un des smartphones les plus puissants que nous ayons testé. Il dépasse ainsi le 14 classique de peu, ainsi que bon nombre de terminaux dotés du Snapdragon 8 Gen 3. Une bête de course, tout simplement.

De fait, tous les gros jeux du marché tournent sans souci. ZZZ, le titre le plus gourmand du moment, atteint les 60 i/s de manière stable avec tous les graphismes à fond, ce qui n’est pas le cas de tous les terminaux haut de gamme. Un argument de poids pour les gamers mobiles.

Cependant, cette puissance a un coût : une chauffe élevée. La diffusion de la chaleur n’est pas optimale et nous avons mesuré un pic à 47 degrés sur la coque. C’est énorme, et surtout gênant en pleine partie. Dommage, mais ce problème peut être réglé en adoptant une coque ou en utilisant une manette.

En résumé, c’est un smartphone puissant qui siéra à ceux qui cherchent un produit gamer. Un vrai petit monstre.

A lire aussi – Test Razer Kishi Ultra : la manette ultime pour jouer aussi bien sur mobile que sur PC

Une autonomie un peu juste

Le Xiaomi 14T Pro est équipé d’une batterie de 5000 mAh, une capacité en adéquation avec la fiche technique. En utilisation classique (un peu de navigation Internet, de réseaux sociaux, d’appel, de GPS, de vidéo) nous avons constaté une autonomie qui tombait entre 10 et 20 % au moment du coucher. C’est juste ! Ici, c’est le 144 Hz et la gestion du SoC qui sont à blâmer.

Certaines utilisations contribuent à faire fondre la batterie comme neige au soleil. Si un jeu fait toujours des ravages (-15% en 20 minutes), c’est bien l’utilisation de l’appareil photo qui consomme le plus, le traitement logiciel étant bien énergivore. Un peu dommage pour un terminal qui se dédie à cet usage.

Le Xiaomi 14T Pro est compatible avec la recharge rapide 120 Watts. Un bel argument, mais annihilé par le fait que le chargeur ne soit pas fourni dans la boîte. Ce n’est pas une volonté de la part du constructeur, nous a précisé ce dernier, mais une manière de se conformer à la nouvelle réglementation européenne qui entrera en vigueur début 2025. De fait, il faudra se procurer un chargeur 120W compatible sur le site de Xiaomi… et donc payer plus. En se servant d’un tel chargeur, notre smartphone se réalimente en un peu moins d’une demi-heure. C’est bien.

Une partie photo réussie

Le principal argument du Xiaomi 14T Pro, c’est évidemment sa partie photo qui cherche à apporter la même expérience que sur le Xiaomi 14. Ne jouons pas le suspense, le téléphone accomplit sa mission (à deux ou trois détails près). Pour le capteur principal, le 14T Pro nous ressert l’objectif Summilux de Leica (50 Mp, f/1.7). On rappelle que la marque allemande a développé cette partie conjointement avec Xiaomi. Ajoutons à cela un téléobjectif de 50 mégapixels (f/1.9) ainsi qu’un ultra grand angle de 12 mégapixels (f/2.2). Sur ce point, le seul sacrifice par rapport au Xiaomi 14 a été fait sur l’ultra grand-angle (à l’origine de 50 MP).

Le Xiaomi 14T Pro est excellent en photo. Nous sommes éblouis par les contrastes, excellement bien gérés. Cela se ressent surtout sur les photos de l’église, où chaque segment ombragé reste lisible et les sources de lumière traîtés avec justesse. Comme d’habitude sur les téléphones Xiaomi x Leica, nous avons deux modes de couleurs : Vibrant et Authentic. Le premier apporte une image plus impactante, avec la « patte » du fabricant allemand, tandis que le deuxième offre une patine plus terne, mais avec un charme fou. Dans tous les cas, les résultats sont plaisants et surtout reconnaissables instantanément. Seul véritable défaut, le capteur est mis en difficulté lorsque les contre-jours sont trop violents.

L’ultra grand angle est l’un des points faibles du 14T Pro, même si on apprécie qu’il dispose lui aussi des filtres Vibrant et Authentic. Ce n’est pas catastrophique, loin de là, mais on note des photos moins équilibrées qu’avec le grand angle et surtout moins précises.

Le téléobjectif, pour sa part, est excellent, avec un zoom optique X2,6 de bonne facture ainsi qu’un zoom numérique jusqu’à X30, qui fait acte de présence. Là encore, on trouve la marque Leica dans la gestion parfaite des contrastes et de la lumière.

Le mode macro n’est malheureusement pas à la fête. En effet, le logiciel de Xiaomi a tendance à exagérer délibérément le bokeh, ce qui donne des résultats peu naturels. Pour capturer au mieux des détails, mieux vaut passer par le téléobjectif ou encore par le mode expert.

Enfin, le mode nuit se montre bon, malgré quelques écueils au niveau des fortes sources de lumière. Le traitement logiciel, bien qu’agressif, contribue à des clichés lisibles et agréables à l’œil.

Alors, on achète ?

Le Xiaomi 14T Pro est un téléphone solide sur ses appuis. Si son design laisse à désirer, tout comme son autonomie, il arrive à convaincre grâce à sa puissance ainsi que par son bel appareil photo. Du coup, on achète ? Pas si vite…

Le fait est qu’il est difficile de comprendre le placement du 14T Pro, un peu le cul entre deux chaises. En effet, il est handicapé par son statut à la fois « light » et haut de gamme. Du coup, on ne saisit pas vraiment à qui s’adresse ce produit, ni quelles raisons pourraient pousser l’acheteur à craquer pour lui plutôt que pour le 14 ou le 14T.

Bien que le 14T Pro soit bon, il serait plus sage de se tourner vers le Xiaomi 14 si le budget le permet. En revanche, pour disposer d’une aussi bonne qualité photo pour un tarif plus abordable, mieux vaut opter vers le Xiaomi 14T, tout aussi bon dans ce domaine et qui démarre à 649 euros.