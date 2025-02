Alors que la concurrence abandonne progressivement le segment des petits smartphones haut de gamme, Samsung est l’un des derniers à persévérer. Le Galaxy S25 est en effet l’un des derniers téléphones récents dont l’écran ne dépasse pas les 6,3 pouces. Positionné à moins de 900 euros, le Galaxy S25 est, à défaut de réel concurrent, le meilleur dans sa catégorie. Explications.

Samsung Galaxy S25

Si vous cherchez un petit smartphone haut de gamme, c’est-à-dire un téléphone dont l’écran mesure moins de 6,3 pouces, ce qui est déjà beaucoup, vous n’avez plus l’embarras du choix aujourd’hui. Seules trois marques investissent encore dans ce segment : Apple, Google et Samsung. La tendance, depuis plus de 10 ans maintenant, est aux grands écrans, car les utilisateurs préfèrent regarder confortablement leurs films et leurs séries.

Samsung continue donc d’investir sur ce segment. La preuve : la marque coréenne a présenté le 22 janvier dernier son nouveau Galaxy S25 lors de sa traditionnelle conférence Unpacked. Ce téléphone remplace tout simplement le Galaxy S24 que nous avons testé en 2024. Quels sont les changements apportés par ce Galaxy S25 ? Garde-t-il son positionnement ? L’expérience est-elle meilleure ? Nous répondons évidemment à toutes ces questions (et à bien d’autres encore) dans ce test complet.

Le prix du Galaxy S25 démarre à 899 euros, soit le même montant que le Galaxy S24. Pas d’augmentation donc chez Samsung. Il se décline en trois configurations avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage. Vous remarquerez que Samsung ajoute un nouveau palier pour le Galaxy S25 afin de contenter les gourmands. En outre, contrairement aux iPhone, le prix de chaque gigaoctet de stockage supplémentaire est linéaire : il coûte un peu moins de 50 centimes d’euro, quel que soit le palier de stockage visé.

Voici le prix public conseillé de chaque version :

128 Go : 899 euros

256 Go : 959 euros

512 Go : 1079 euros

À cause de ce troisième palier, le Galaxy S25 devient le premier Galaxy S « standard » à passer au-dessus des 1000 euros. Et il ne sera certainement pas le dernier. Cependant, pendant la période de précommande, Samsung offre le palier de stockage supplémentaire : la version 256 Go au prix de la version 128 Go et la version 512 Go au prix de la version 256 Go. C’est plutôt sympa. Vous remarquerez que le site français de Samsung affiche des prix plus élevés de 3,05 euros très exactement. Nous n’avons pas de raison officielle. Mais il pourrait s’agir d’une taxe que Samsung a choisi de faire porter sur le consommateur.

Le Galaxy S25 est le plus petit des smartphones sous Snapdragon 8 Elite. Mais à 900 euros, il est aussi… le moins cher. Et de loin, puisque le concurrent le plus proche est le Realme GT 7 Pro à 999 euros. Bien sûr, la proposition n’est pas équivalente : le Galaxy S24 est beaucoup plus petit et sa batterie est moins grande. Il n’empêche que, si vous voulez un téléphone très puissant à moins de 900 euros, c’est vers Samsung qu’il faut se tourner. Et nous n’aurions jamais parié sur la firme coréenne pour cela.

Les principaux concurrents du Galaxy S25 sont l’iPhone 16 et le Pixel 9. Le premier est vendu à partir de 969 euros. Et le second est proposé au même prix que le Galaxy S25. Chez les marques telles que Huawei, Honor ou Oppo, vous retrouvez des configurations moins puissantes, mais parfois plus généreuses, notamment sur le stockage dans les gammes Nova, Reno et consorts. Nous pensons également que Motorola reviendra en 2025 avec une proposition premium dans cette gamme de prix qui remplacera les Edge 50.

Le Galaxy S25 est disponible à partir du 7 février 2025. Il se décline en 7 couleurs, le choix du roi. Chez les opérateurs et les distributeurs, quatre coloris sont disponibles : bleu nuit, bleu clair, gris et vert d’eau. Vous pouvez découvrir ici la version bleu clair. Les trois autres couleurs sont exclusives au site de Samsung. Il s’agit de l’or rose, du corail et du noir absolu. Dans la boîte, vous retrouvez le téléphone, un câble USB et un outil pour ouvrir le tiroir de la carte SIM.

Design

Commençons ce test avec le design. Le Galaxy S25 n’est pas si différent de son prédécesseur. Vous verrez davantage de différences entre le S24 Ultra et le S25 Ultra qu’entre le S24 et le S25. En effet, le S25 sert de base à l’ensemble de la gamme. Et Samsung s’est fortement appuyé sur le S24 pour imaginer cette base. Il n’y a pas seulement un air de famille entre les deux générations : c’est à 99 % la même chose.

À quoi correspond le 1% restant ? Nous avons noté trois petites différences. La première concerne le verre minéral Gorilla Victus 2 à l’arrière : il ne dépasse plus du tout des tranches. En outre , les bords du contour du téléphone sont légèrement plus arrondis pour une prise en main encore plus optimisée. La deuxième différence concerne le contour métallique des objectifs photo : de face, ce contour est noir et strié, au lieu d’être assorti à la couleur du téléphone. En revanche, les côtés de chaque module reprennent la robe du smartphone.

Dernier détail qui change : les dimensions. Le Galaxy S25 perd 0,1 mm en hauteur et en largeur. Il est en outre plus fin de 0,4 mm. Il mesure donc 7,2 mm d’épaisseur. Et cela sans faire de concession sur la fiche technique. Samsung continue donc d’optimiser l’espace interne de ses téléphones. Il perd également 5 grammes sur la balance et ne pèse plus que 162 grammes. Un poids très agréable.

Pour le reste, aucun changement. Les modules photo sont indépendants les uns des autres, alignés verticalement et excentrés sur la gauche. Ce qui a tendance à déséquilibrer le téléphone quand il est posé sur le dos. Le flash LED est toujours positionné à droite des modules. Les éléments techniques toujours répartis sur les tranches inférieure, supérieure et latérale droite. Les boutons sont toujours parfaitement accessibles avec le pouce.

À l’avant, nous avons toujours un poinçon centré, en dessous de l’écouteur, et un lecteur d’empreinte sur la partie inférieure de la dalle. C’est un capteur ultrasonique, comme en 2024. Le téléphone est toujours habillé d’aluminium sur les côtés et de verre Gorilla Victus 2 sur les faces. C’est la troisième année consécutive que Samsung utilise ce matériau. Nous aurions bien aimé un passage au Gorilla Armor, même de première génération. Les finitions sont brossées pour le métal et polies pour la face arrière. La certification IP68 est toujours d’actualité, ici aussi sans changement.

Écran

Restons en façade et parlons de l’écran. Un écran qui, sur le papier, n’évolue pas vraiment. La taille. La définition. La résolution. La luminosité. La nature : tout est conservé. Pour rappel, il s’agit d’une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces (une taille atteinte en 2024). Le ratio est 19,5/9e, au milieu du format standard 18/9e et du format Cinémascope 21/9e. La définition native de l’écran est Full HD+, pour une résolution de 416 pixels par pouce.

Le taux de rafraichissement maximal est de 120 Hz. La dalle est toujours LTPO, lui permettant de faire varier dynamiquement ce taux de 1 Hz à 120 Hz en fonction des contenus. Le S25, comme son prédécesseur, reste l’un des rares petits smartphones compatibles avec cette technologie, rendant la compatibilité Always-On vivable. Vous avez bien sûr toujours la possibilité de fixer ce taux à 60 Hz ou 120 Hz. L’écran est toujours compatible HDR10+ pour élargir la plage dynamique et apporter plus de détails dans les zones claires et sombres.

La luminosité maximale théorique est de 2400 nits (en pointe locale, en mode automatique et sous le soleil). En condition réelle, le smartphone offre une luminosité manuelle maximale de 400 nits. Et si vous activez l’option « luminosité supplémentaire », vous pouvez frôler les 700 nits. C’est un peu moins que le Galaxy S24. Mais c’est toujours très bien. Le traitement antireflet est bon, même s’il est moins impressionnant que celui du Galaxy S25 Ultra.

Dans ces conditions, nous nous sommes demandé, au démarrage de ce test, si nous allions découvrir des différences entre le S24 et le S25 dans ce domaine. La réponse est oui, mais elles sont bien cachées. En effet, même en conservant une dalle théoriquement similaire, la firme coréenne améliore les matériaux, l’assemblage et le calibrage. Nous en voulons pour preuve les indications offertes par notre sonde.

Le Galaxy S25 profite d’une température moyenne des couleurs plus faible que celle du Galaxy S24, que ce soit en mode naturel ou en mode vif. Ainsi, le mode naturel est légèrement moins bon (delta E moyen de 1,9 contre 1,7 et température moyenne de 6300°). Mais le mode vif, activé par défaut, est légèrement meilleur (delta E moyen de 2,2 contre 2,3 et température moyenne de 6800°). Vous pouvez toujours contrebalancer cela grâce à plusieurs outils intégrés à One UI.

Interface

En allumant le smartphone, vous découvrez One UI 7.0, la nouvelle interface de Samsung. Elle est basée sur Android 15. Les S25 sont les premiers à en bénéficier, mais le S24 en bénéficiera également, même si certaines fonctionnalités n’y seront pas déployées. Il s’agira notamment des fonctions liées à l’intelligence artificielle générative et le « super assistant » dont se vante Samsung. Un « assistant » qui s’appuie sur Gauss, Bixby et Gemini pour répondre aux demandes et que l’on appelle avec un appui long sur le bouton de mise en marche… comme pour Bixby.

Les nouveautés en termes d’IA générative ne sont pas nombreuses, mais elles ont toutes du sens. À commencer par Now Brief et Now Bar. Le premier est un écran qui affiche des informations contextuelles et personnalisées. Il s’agit le plus souvent de la météo, d’alerte sur le calendrier ou de conseils d’utilisation, un peu à la manière du résumé d’iOS. Le second est la réponse de Samsung au Dynamic Island des iPhone. Il s’agit d’une notification placée en bas de l’écran de verrouillage et affichant des informations pertinentes. Now Brief et Now Bar sont pratiques.

One UI 7 intègre aussi un outil de création génératif qui reprend l’idée du croquis génératif des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, en y ajoutant la possibilité d’écrire ce que l’on veut ajouter à un dessin au lieu de les gribouiller grossièrement. Il est également possible de travailler à partir d’une photographie et de régler le niveau de ressemblance entre le croquis d’origine et le résultat final. Vous retrouvez aussi tous les outils d’intelligence artificielle de One UI 6 (traduction, transcription, retouche photo). Mais leur pertinence a été améliorée.

Pour le reste, One UI 7 ressemble beaucoup à One UI 6. Deux écrans d’accueil avec quelques widgets supplémentaires tout de même. Le volet de raccourci toujours sur le côté droit qui s’enrichit des outils d’IA générative. Les volets séparés pour les notifications et les réglages rapides. Le tiroir d’applications. Vous retrouvez les applications de Google et de Samsung, accompagnées de quelques partenaires commerciaux, dont Microsoft qui profite toujours d’une place prépondérante. Facebook, Spotify et Netflix complètent cette brochette. Nous sommes en terrain connu. On regrette toujours les nombreux doublons entre les applis de Google et celles de Samsung. Le système pèse d’ailleurs assez lourd, ce qui rend la version 128 Go du S25 peu recommandée.

Dernière information importante à propos de l’interface et du système d’exploitation : Samsung promet 7 ans de mise à jour d’Android et de patch de sécurité. Il s’agit de la même promesse faite l’année passée par le constructeur coréen. Samsung figure parmi les meilleurs élèves en téléphonie dans ce domaine. Et cela explique en partie pourquoi vous êtes très nombreux à faire confiance en cette marque.

Performances

Passons sous le capot et étudions la plate-forme ici présente. Contrairement à son prédécesseur qui était pourvu d’un Exynos 2400 et de 8 Go de RAM, le Galaxy S25 profite enfin des mêmes spécifications techniques que son grand frère. Nous retrouvons donc ici le Snapdragon 8 Elite for Galaxy que nous avons testé avec le Galaxy S25 Ultra ainsi que les 12 Go de RAM. Il s’agit donc d’une double évolution pour le Galaxy S25 que Samsung.

Doit-on attendre les mêmes performances entre le S25 et le S25 Ultra ? Théoriquement, oui. Le processeur est le même. La RAM est la même. La capacité de dissipation est certainement moindre dans le S25, mais son écran n’est que Full HD+ et non Quad HD+. Et en pratique, la réponse est plus mitigée. Dans certains tests, les deux téléphones offrent des résultats équivalents dans certains benchmarks, comme Antutu et PCMark.

En revanche, sur d’autres tests, Geekbench et 3DMark notamment, les résultats sont parfois différents. Et c’est généralement le petit frère qui prend le pas sur le grand, avec une puissance qui est plus élevée. Ainsi, le Galaxy S25 rejoint le Magic7 Pro de Honor sur Geekbench, ce qui n’est pas le cas du Galaxy S25 Ultra. Et cela se vérifie aussi sur les relevés de notre caméra thermique : le dos et les tranches du S25 montent à 48°C et 45°C respectivement quand le téléphone est très sollicité, alors que le Galaxy S25 Ultra ne dépassait pas les 42°C aux points les plus chaud.

Nous pensons que l’écart dans les benchmarks et dans la stratégie de bride sur la puissance est dû à l’utilisation de matériaux différents dans les deux téléphones. La conductivité du titane du S25 Ultra est plus faible que celle de l’aluminium du S25. Donc le premier tend à conserver la chaleur à l’intérieur de sa coque, tandis que le second va l’évacuer vers l’extérieur. Il y a donc moins besoin de brider le second qui peut alors s’exprimer plus librement. Une expression qui ne tient cependant pas dans la durée, puisque les scores de stabilité du S25 sont généralement compris entre 45 % et 70 %.

Finissons cette partie avec l’évolution des connexions. Dans ce domaine, le S25 n’a presque rien à envier au S25 Ultra puisque nous y retrouvons ici aussi le WiFi 7 et le Bluetooth 5.4 (contre WiFi 6E et Bluetooth 5.3 dans le S24). NFC, USB-C 3.2 et GPS sont toujours présents. Nous retrouvons également la 5G et deux ports pour une carte nanoSIM, sans oublier la compatibilité eSIM. Dans cette liste, deux absents face à l’iPhone 16 : l’Ultra Wide Band et les appels d’urgence par satellite. Espérons que cela arrivera en 2026.

Batterie

Pour alimenter le Snapdragon 8 Elite, Samsung a fait un choix étrange : conserver la batterie de 4000 mAh déjà intégré dans le S24. Il y a un an, nous regrettions que le S24 ne passe pas le cap des 4000 mAh, quand certains concurrents (notamment Asus) proposent, dans un châssis comparable, des batteries plus généreuses. Les détracteurs argumenteront que l’iPhone 16 est en dessous. C’est vrai. Mais à la différence de Samsung avec Android, Apple a entièrement la main sur iOS.

Avec ces 4000 mAh, le Galaxy S25 est capable de tenir deux petites journées, avec les paramètres par défaut et en usage standard (8 heures par jour avec réseaux sociaux, surf sur le web, streaming audio et vidéo, messagerie, casual gaming, consultation d’applis, etc.). Vous ne dépasserez certainement pas les deux jours, même en changeant les paramètres d’écran. C'est bien pour 4000 mAh. Mais cela devient un peu juste selon les standards du marché. Pour les gamers, l’endurance du Galaxy S25 est comprise entre 3 heures et 5 heures.

Une fois la batterie vidée, il faut passer à la recharge. Dans ce domaine, le Galaxy n’offre aucune évolution notable. Vous retrouvez donc la charge « rapide » filaire à 25 watts et la charge sans fil 15 watts. Notez que le téléphone devient compatible Qi 2. C’est un détail qui ne concernera pas grand monde. Et même ceux qui sont concernés ne remarqueront pas la différence. Pour profiter d’une charge 25 watts, il ne suffit pas d’avoir le câble fourni avec le téléphone : il faut aussi un chargeur Samsung. Avec lui, vous rechargez le téléphone en une heure, approximativement.

Si vous ne l’avez pas, il faudra vous contenter d’une charge lente qui prend 1 heure et 21 minutes pour passer de 0 à 100 %. Ce qui est parfait pour une charge nocturne, mais qui peut poser quelques soucis si vous êtes pressés. Voici nos mesures intermédiaires :

10 mn : 15 %

30 mn : 50 %

60 mn : 89 %

81 mn : 100 %

Le S25 est protégé contre les surcharges par une fonction activée par défaut et appelée « protection de la batterie ». Il y a trois niveau. La protection basique arrête la charge à 100 % et la reprend à 95 % en cas de connexion prolongée à un chargeur (pendant la nuit, par exemple). La protection maximale stoppe la recharge à 80 %. Et la protection adaptative va s’adapter à vos habitudes en activant la protection maximale pendant la nuit et l’arrêter juste avant votre réveil. En outre, One UI propose aussi de désactiver la charge rapide et affiche désormais les informations sur la batterie, notamment le nombre de cycles de charge. La gestion est assez complète.

Audio

Passons à la partie audio. Un domaine où le S25 n’apporte pas de grande évolution par rapport à son prédécesseur. Nous retrouvons comme l’année dernière deux haut-parleurs pour une configuration asymétrique : un gros transducteur sur la tranche inférieure, un petit transducteur dans l’écouteur téléphonique. Ils sont optimisés par AKG, marque de Harman Kardon et propriété du groupe Samsung.

Au quotidien, ces deux écouteurs « font le job ». La puissance de ce duo est plutôt élevée. L’écouteur principal est significativement plus puissant que l’écouteur secondaire. Ils suffisent parfaitement pour regarder une vidéo sur YouTube ou pour passer un appel en mains libres. En revanche, pour la musique, les médiums sont trop présents, effaçant une partie des détails dans les aigus et les basses. Il n’y a aucune perte de détail à 50 % du volume et les grésillements restent bien contenus à 100 %.

Vous disposez dans One UI de quelques réglages audio pour améliorer votre expérience, notamment un égaliseur complet accessible aussi bien aux néophytes qu’aux experts. Il est associé au codec Dolby Atmos qui dispose de plusieurs profils spécifiques à certains contenus : films, musique ou voix. Ce codec ne fonctionne pas qu’avec des écouteurs, mais aussi avec les haut-parleurs intégrés.

Pour le reste, le Galaxy S25 n’offre aucune exubérance. Pas de microphone dédié à la captation vidéo, mais uniquement deux écouteurs . Pas de port jack 3,5 mm pour brancher un casque et éliminer la latence des écouteurs TWS. Pas de haut-parleurs symétriques, et encore moins en façade. Pour cela, il faut aller voir ailleurs.

Photo

Dernière étape de ce test : la photo. Dans ce domaine, le Galaxy S25 n’apporte aucune vraie nouveauté matérielle. Les quatre modules photo présents dans le Galaxy S24 sont de retour ici. Les seules améliorations attendues sont donc logicielles, qu’il s’agisse du traitement des images par le Snapdragon 8 Elite ou les optimisations offertes par l’intelligence artificielle et les nouvelles fonctions de l’application photo (comme « Meilleur visage »). Voici un rappel de la configuration :

Principal : capteur 50 mégapixels, taille du pixel 1 micron, objectif ouvrant à f/1.8, double autofocus à détection de phase, stabilisateur optique

: capteur 50 mégapixels, taille du pixel 1 micron, objectif ouvrant à f/1.8, double autofocus à détection de phase, stabilisateur optique Téléobjectif : capteur 10 mégapixels, taille du pixel 1 micron, objectif ouvrant à f/2.4, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique, zoom optique 3x

: capteur 10 mégapixels, taille du pixel 1 micron, objectif ouvrant à f/2.4, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique, zoom optique 3x Ultra grand-angle : capteur 12 mégapixels, taille du pixel 1,4 micron, objectif ouvrant à f/2.2, angle de vue 120°

: capteur 12 mégapixels, taille du pixel 1,4 micron, objectif ouvrant à f/2.2, angle de vue 120° Selfie : capteur 12 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.2, double autofocus à détection de phase

Passons aux résultats de nos séances photo. Comme en 2024, le capteur principal reste votre meilleur allié ici. Non pas que les deux autres capteurs sont mauvais. Mais Samsung a mis davantage de soin dans ce module que dans les autres. Et cela se remarque très rapidement : avec le capteur principal, les photos sont bonnes dans de nombreuses situations : pleine journée, soirée, en extérieur, en intérieur, à contre-jour, dans la pénombre. Difficile de le prendre à défaut.

L’autofocus est très rapide et les sujets en mouvement sont bien figés. Nous soupçonnons même le S25 d’activer le déclencheur avec un peu d’anticipation. La nuit, le mode basique active automatiquement le mode nuit (vous pouvez le désactiver, contrairement à Honor, par exemple). Vous n’en aurez pas toujours besoin, tant le capteur principal est capable. Mais l’activer vous permettra d’apporter du tonus aux couleurs et du détail dans les zones sombres.

Le zoom lossless 2x est également intéressant, de jour ou de nuit. Il peut parfois même être plus pertinent que le zoom optique. En effet, le rapport de ce dernier n’est « que » de 3x. Soit une différence assez fine. En outre, le capteur associé au téléobjectif n’est que de 10 mégapixels, ce qui est moins bon que les 12,5 mégapixels du zoom lossless. Le gain sur la longueur focale ne justifie pas les concessions à faire sur la colorimétrie, les détails, le contraste et la netteté. Une netteté qui baisse considérablement avec l’utilité du zoom numérique qui monte normalement à 30x (et 10x en mode nuit). Nous trouvons inutile de dépasser les 10x en journée et les 5x en soirée.

Les portraits sont pris en charge par le capteur principal et le téléobjectif. Préférez le premier, notamment en zoom lossless. Sans être invasive, cette focale offre de très bons résultats. Les clichés ci-contre ont été réalisés sans les outils d’embellissement, mais avec le bokeh activé. Et le résultat est très naturel, même si le niveau de détails n’est pas toujours excellent, notamment en soirée. Nous pensons qu’il s’agit du traitement d’image qui lisse les textures, puisque nous rencontrons le même phénomène avec le capteur selfie. Ce dernier est d’ailleurs globalement froid, mais ses photos sont nettes grâce à son double autofocus.

Avec le module ultra grand-angle, il y a aussi plusieurs petits soucis. D’abord, la mise au point. Sans autofocus, vous devez la faire vous-même. Et attention aux sujets qui sont trop près, puisqu’ils seront flous. Ensuite, la luminosité est moyenne, malgré une ouverture à f/2.0. En comparaison, le capteur selfie (12 MP avec objectif f/2.2) est bien plus lumineux. Si vous perdez quelques détails en journée, c’est le soir que vous en pâtissez le plus. Heureusement, le mode nuit est là, ici aussi.

En vidéo, le Galaxy S25 s’en sort bien. En journée, tous les capteurs profitent d’un bon traitement des images. En soirée, seul le capteur principal va sortir du lot en offrant de nombreux détails. En revanche, les capteurs secondaires vont proposer des résultats bien moins bons. Le module ultra grand-angle est très sombre. Et le module téléobjectif pâtit de beaucoup de bruits, supprimant de nombreux détails.

Alors, on achète ?

Le Galaxy S25 est aujourd’hui le plus complet des smartphones de petite taille. Que ce soit en photo, en IA générative et même en jeu vidéo. Sa plate-forme est puissante. Son écran est très bien calibré. Son design est très fonctionnel. Et il est l’un des (trop) rares à intégrer un zoom optique dans un châssis aussi réduit. Il se paie même le luxe de rattraper le S25 Ultra sur certains points, comme la connectivité et la RAM. Certes, tout n’est pas parfait, notamment au niveau de la batterie, un peu juste, de la stabilité de la plate-forme, concession faite sur les performances, des capteurs photo secondaires et de l’audio. Mais son prix rattrape certains de ces défauts.