Nintendo Switch 2 : les précommandes sont ouvertes, voici où l’acheter au meilleur prix

La Nintendo Switch 2 est disponible en précommande quelques heures après sa présentation officielle. Vous pouvez donc déjà l'acheter chez les différents marchands partenaires de Nintendo. On vous dit où la précommander au meilleur prix.

Il ne vous a sans doute pas échappé que Nintendo a officialisé la Switch 2 le mercredi 2 avril 2025 lors d'une conférence très attendue. Après plusieurs années d'attente, la première génération de la console hybride a enfin droit à sa remplaçante. La Switch 2 fera ses débuts le 5 juin 2025 avec des titres exclusifs au catalogue, dont le nouveau jeu Mario Kart World. La console est d'ailleurs proposée en bundle avec le jeu si vous souhaitez les prendre en pack.

Les différents revendeurs partenaires de Nintendo n'ont donc pas attendu le 8 avril 2025 pour lancer les précommandes, date annoncée par l'entreprise lors de sa conférence.

Précommande Nintendo Switch 2 : où acheter la console au meilleur prix ?

La Switch 2 est disponible en précommande au prix conseillé de 469,99 €. Le bundle avec le jeu Mario Kart World coûte 40 € de plus, soit 509,99 €. Pour rappel, le prix conseillé de Mario Kart World est de 89,99 €, mais E.Leclerc le propose au meilleur prix à 69,90 €. Le pack revient donc moins cher et vous fait économiser 50 € sur l'ensemble, ce qui n'est pas négligeable quand on sait que les prix sont en hausse.

Le meilleur prix actuel sur la Nintendo Switch 2 est donc de 469,99 € si vous l'achetez seul ou de 509,99 € pour le bundle Switch 2 + Mario Kart World. Ce pack est plus avantageux si vous avez l'intention d'acheter aussi le jeu. Ces prix sont ceux généralement constatés chez les différents revendeurs.

Précommander la Switch 2 sur la Fnac

Précommander la Switch 2 sur Amazon

Précommander la Switch 2 sur Boulanger

Précommander la Switch 2 sur Cdiscount

Précommander la Switch 2 sur E.Leclerc

Nintendo Switch 2 : quoi de neuf ?

La Switch 2 introduit plusieurs nouveautés, tant sur le plan technique que sur l'esthétique et les fonctionnalités. On commence par le design qui reste globalement proche de celui du modèle d'origine, avec quelques changements subtils, mais assez visibles.

Déjà, le format est un peu plus grand, puisqu'on passe d'un écran de 6,2 pouces pour la Switch 1 à 7,9 pouces pour la Switch 2. Le gain de taille est non négligeable et s'explique en partie par les bords plus fins de l'écran. La console est également un peu plus grande avec des dimensions de 116 × 270 x 14 mm avec les Joy-Con. Celles-ci s'attachent désormais magnétiquement à l'écran et proposent une fonction de souris intégrée.

Pour rappel, la Switch originelle mesure 102 × 239 × 13,9 mm. On note donc une légère augmentation de longueur et de la largeur, mais l'épaisseur est quasiment la même. Notez par ailleurs que Nintendo a choisi de repasser à un écran de type LCD, faisant l'impasse sur l'OLED de la version de 2021. Cette technologie aurait sans doute alourdi la facture déjà beaucoup plus élevée par rapport à la première génération.

Pour autant, Big N annonce une excellente qualité d'affichage avec une large gamme de couleurs et une compatibilité avec le HDR10 pour des contrastes profonds. On passe aussi de 720p pour la Switch 1 à 1080p pour la Switch 2, soit le double de la définition. Avec la station d'accueil, et donc en mode TV, la Nintendo Switch 2 est compatible avec la 4K à 60 images par seconde. Le taux de rafraichissement monte jusqu'à 120 Hz en 1080p ou 1440p.

Pour le reste, la Switch 2 intègre un nouveau processeur créé par Nvidia. La marque ne donne pas plus de précision sur la puce. Tout juste sait-on qu'elle est plus puissante. La nouvelle console propose par ailleurs un stockage interne de 256 Go, soit 8 fois la capacité de la première version. Cela fait plus d'espace pour stocker les jeux et sauvegardes.

Nintendo nous apprend également que la mémoire interne est plus rapide et permet de charger les jeux encore plus vite. Bien sûr, il est toujours possible d'étendre la capacité de stockage avec une carte SD. L'autre information à retenir, c'est que la Switch 2 prend en charge uniquement des cartes microSD Express, plus performantes. Vous ne pourrez donc pas y mettre vos anciennes cartes SD.

Enfin, en ce qui concerne les fonctionnalités, Nintendo a longuement présenté le nouveau bouton C des Joy-Con qui permet de déclencher le GameChat. Cette fonctionnalité permet de discuter entre joueurs (jusqu'à 12 personnes), avec la possibilité de partager leur écran en temps réel, et ce, même s'ils jouent à différents jeux. Nous vous invitons à consulter notre dossier complet sur la Nintendo Switch 2 pour en savoir plus sur la console.