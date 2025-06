Un nouveau bonus écologique arrive le 1er juillet pour l’achat d’une voiture électrique

Le nouveau bonus écologique est officiel. À partir du 1er juillet, il sera lié aux Certificats d’Économies d’Énergie et plus au budget de l'État. Le montant des aides va augmenter pour tous les consommateurs.

On aura dû attendre presque jusqu'au dernier moment, mais nous savons enfin comment va fonctionner le nouveau bonus écologique, qui va entrer en vigueur le 1er juillet 2025. On pouvait craindre une baisse de l'aide à l'achat d'une voiture électrique, voire sa disparition, il n'en est finalement rien. Mieux, on assiste même à sa revalorisation. Une bonne nouvelle pour les automobilistes qui envisagent d'acquérir un véhicule équipé d'un moteur 100 % électrique (le bonus écologique pour les véhicules hybrides a été supprimé le 1er janvier 2025).

Premier changement, le bonus écologique n'est plus financé par le budget de l’État. Il est transféré aux Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), qui géraient déjà les aides au financement de travaux de rénovation énergétique dans les logements, et qui va dorénavant étendre son action à la mobilité électrique. Ce dispositif est alimenté par les fournisseurs d'énergie, obligés par le gouvernement de contribuer financièrement aux politiques de protection de l'environnement en contrepartie de l'impact de leurs activités sur celui-ci.

Bonus écologique : quels sont les nouveaux montants des aides ?

Pour les foyers compris entre les déciles 1 à 5, c'est-à-dire dont le revenu fiscal de référence par part ne dépasse pas 16 300 euros, l'aide accordée par le bonus écologique monte à 4 200 euros, contre 4 000 euros pendant le premier semestre de l'année. Certaines familles faisant partie des déciles entre 6 et 8 (revenu fiscal de référence par part entre 16 301 et 26 200 euros) peuvent aussi bénéficier de cette somme, au cas-par-cas, selon la composition du foyer. Ceux qui peuvent y prétendre vont beaucoup y gagner, puisqu'ils avaient jusqu'ici droit à une aide de 3 000 euros.

La hausse est aussi très intéressante pour les déciles supérieurs, 9 et 10 donc, ainsi que les 6,7 et 8 qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir les 4 200 euros. Dans ce cas, le bonus écologique s'élève à 3 100 euros. Une belle augmentation par rapport aux 2 000 euros précédents prévus pour les déciles 9 et 10.

Rappelons que les aides ici décrites sont des montants assurés minimum en cas d'éligibilité au bonus. Selon les constructeurs, la somme finale peut être plus importante, en fonction des accords déjà en cours avec la filière. Cette nouvelle version du bonus écologique ne modifie pas les critères requis précédents. Le score environnemental du véhicule doit atteindre le score minimal prévu par le dispositif. Seules les motorisations 100 % électriques peuvent y prétendre. La voiture doit peser moins de 2,4 tonnes et coûter moins de 47 000 euros (TTC).

Un boost pour les ventes de voitures électriques ?

Dans son budget de l'année, le gouvernement avait prévu une enveloppe de 500 millions d'euros pour le bonus écologique. Cette-ci a déjà été dépensée dans son intégralité, ce qui faisait craindre une disparition de l'aide pour les six prochains moins minimum. En mettant à contribution les CEE, l'exécutif a trouvé une pirouette pour continuer d'inciter les consommateurs à acheter un véhicule électrique.

“Suspendre le bonus aurait un effet désastreux. Il suffit de voir ce qui s’est passé en Allemagne, avec un effondrement des ventes lorsque le soutien à l’achat a été stoppé fin 2023”, a réagi un proche des ministres de la Transition écologique et de l’Industrie, cité par Le Figaro. Au contraire, avec un coup de pouce supplémentaire accordé, on peut s'attendre à ce que la demande décolle à nouveau, après une période difficile, marquée par des aides à l’achat moins généreuses depuis quelques mois.

La Plateforme automobile (PFA) annonçait récemment qu'il s'est vendu 19 % de véhicules électriques en moins en France en mai 2025 par rapport à mai 2024. Un effet direct de la suppression de la prime à la casse et de la baisse des montants accordés par d'autres dispositifs. Xavier Duchemin, le directeur de Stellantis France, est en tout cas confiant suite à l'annonce de la hausse du bonus écologique et du changement de l'origine des financements. Il estime que les primes CEE ont bien fonctionné ces derniers mois pour la commercialisation des véhicules des professionnels, et que ces aides vont être intéressantes pour les particuliers.

De son côté, Tesla peut souffler. En difficulté, ses Model Y Propulsion et Grande Autonomie sont éligibles au bonus écologique depuis quelques jours seulement. Le constructeur compte sur les aides pour se relancer en France et doit accueillir d'un bon œil ces annonces.