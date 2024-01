La famille des Redmi Note s’agrandit avec l’arrivée des nouveaux Redmi Note 13, 13 Pro et 13 Pro Plus. Comme à son habitude, Xiaomi propose ici des smartphones à l’excellent rapport qualité-prix. Voici où les acheter au meilleur prix.

Après avoir présenté la série des Redmi Note 13 en Chine, les nouveaux smartphones de Xiaomi arrivent sur le marché européen. Vous pouvez donc vous procurer les Redmi Note 13, 13 5G, 13 Pro, 13 Pro 5G et 13 Pro Plus dès à présent. Mais ne vous fiez pas à leur petit prix pour les juger car leurs caractéristiques les placent dans les smartphones puissants de milieu de gamme. Le Redmi Note 13 est disponible à partir de 199,90 € pour sa version standard en 4G. Découvrez dans ce guide où vous pouvez les acheter au meilleur prix.

💰Où acheter les Redmi Note 13 et 13 5G au prix le plus bas ?

La version standard du Redmi Note 13 se décline en deux versions, à savoir 4G et 5G. Disponible à partir de 199,90 €, ce sont des smartphones polyvalents qui tiennent la route.

Redmi Note 13 au meilleur prix 199.9€ Voir Redmi Note 13 5G au meilleur prix 269€ Voir 281.21€ Voir 293.79€ Voir 299€ Voir 299€ Voir 299€ Voir Plus d'offres

Le Redmi Note 13 4G est doté d'une dalle AMOLED de 6,67 pouces qui profite d’une résolution de 2400 x 1080 px avec une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 685 et est disponible en 6 Go de RAM + 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM + 256 Go de stockage. La batterie de 5000 mAh est compatible avec la charge rapide à 33W. Côté photo, le smartphone dispose d’un capteur principal de 108 Mpx accompagné d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un objectif macro de 2 Mpx. On retrouve également un capteur selfie de 16 Mpx.

Le modèle 5G est légèrement différent puisqu’il embarque un processeur MediaTek Dimensity 6080 et il n’est disponible qu’en 8 Go de RAM + 256 Go de stockage. Pour le reste, on a le même écran AMOLED de 6,67 pouces, la batterie de 5000 mAh et, malgré une différence de look, les mêmes capteurs photo. Enfin, les deux smartphones sont certifiés IP54. Ils sont donc résistants aux éclaboussures.

💰Où acheter les Redmi Note 13 Pro et 13 Pro 5G au meilleur prix ?

Redmi Note 13 Pro au meilleur prix 349€ Voir Redmi Note 13 Pro 5G au meilleur prix 355.49€ Voir 358€ Voir 383.99€ Voir 399€ Voir 399€ Voir 399€ Voir Plus d'offres

Tout comme la version standard, la version Redmi Note 13 Pro est disponible en 2 versions, 4G et 5G. Le Redmi Note 13 Pro reprend plusieurs caractéristiques du Note 13 tout en ayant une fiche technique plus puissante. On retrouve ainsi la même dalle AMOLED de 6,67 pouces qui profite d’un rafraîchissement de 120 Hz mais la résolution est meilleure puisqu’elle atteint cette fois les 2712 x 1220 pixels.

Pour le processeur, la version Pro 4G est équipée d’une puce MediaTek Helio G99-Ultra et celle de 5G est munie d’un processeur Snapdragon 7s Gen 2. Tous deux sont disponibles en deux configurations : 8 Go de RAM + 256 Go de stockage ou 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage. Côté photo, le smartphone se dote d’un capteur principal de 200 Mpx, d’un objectif ultra grand-angle de 8 Mpx et un d’un capteur macro de 2 Mpx. Enfin, la batterie d’une capacité de 5100 mAh est cette fois compatible avec la charge rapide de 67W.

💰Où acheter le Redmi Note Pro Plus moins cher ?

Le Redmi Note Pro Plus est le plus puissant de la gamme. Certes, on retrouve des similitudes avec le Redmi Note 13 Pro, notamment pour l’appareil photo (200+8+2 Mpx), et la taille d’écran, à savoir 6,67 pouces avec une résolution de 2 712 x 1 220 px. En revanche, il se distingue par sa dalle plus lumineuse (1800 nits) et son look avec des bords incurvés. Autre grosse différence : ce modèle est certifié certifié IP68. Il est donc résistant à une immersion dans l'eau douce à une profondeur de 1,5 mètre.

Côté technique, on profite d’une puce MediaTek Dimensity 7200-Ultra et la batterie de 5000 mAh est cette fois compatible avec une charge ultra rapide de 120W. Ce modèle est disponible en 5G en deux configurations : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage ou 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.