Xiaomi 14 et 14 Ultra moins chers : où les acheter au meilleur prix ?

Le Xiaomi 14 fait ses débuts en France sans version Pro cette fois-ci, mais avec le Xiaomi 14 Ultra. Leurs prix sont à la hauteur des ambitions de Xiaomi pour ses deux smartphones premium. Mais vous pouvez déjà les acheter moins cher. On vous dit où et comment.

Xiaomi a une nouvelle fois choisi le cadre du MWC pour présenter ses smartphones phares de 2024. Cette année, la marque se limite à deux modèles sur le marché français. Le Xiaomi 14, pour commencer, est le smartphone principal de la nouvelle série. Il est accompagné du Xiaomi 14 Ultra qui est le modèle ultime du catalogue.

Vous l'aurez compris, il n'y a pas de Xiaomi 14 Pro en 2024. Ou du moins, s'il existe bel et bien, le géant chinois a décidé de le réserver au marché domestique. En Europe, nous avons donc un Xiaomi 14 premium en entrée de série et une version Ultra qui met la barre un peu plus haut, pour ceux qui visent le meilleur sans compromis.

Où acheter le Xiaomi 14 au meilleur prix ?

On commence par le Xiaomi 14 qui est le premier à arriver sur le marché. Il est disponible depuis le 26 février 2024 au prix conseillé de 1099 € dans sa version avec 512 Go de stockage. Mais bonne nouvelle, pour le lancement, le smartphone est déjà moins cher, mais seulement pour quelques jours.

C'est Darty qui le propose au meilleur prix. Il est disponible à 849 € au lieu de 1099 €, soit 250 € d'économie à réaliser pour le lancement. Cela correspond à une réduction de 23%. L'enseigne vous offre en plus le pack comprenant la montre connectée Redmi Watch 3 et les écouteurs Redmi Buds 4 d'une valeur de 119 € (pack à ajouter au panier pour profiter de l'offre).

Notez qu'une version 256 Go du Xiaomi 14 est disponible en exclusivité sur le site de Xiaomi à 999 €.

ACHETER LE XIAOMI 14 SUR DARTY à 849 € (250 € de remise au panier)

ACHETER LE XIAOMI 14 CHEZ BOUYGUES TELECOM à 919 € (dont 80 € remboursés)

ACHETER LE XIAOMI 14 CHEZ BOULANGER à 949 € ( dont 150 € de bonus rachat au panier)

ACHETER LE XIAOMI 14 SUR AMAZON à 1099 €

ACHETER LE XIAOMI 14 CHEZ ORANGE à 1099 €

Où acheter le Xiaomi 14 Ultra au meilleur prix ?

Si vous préférez le Xiaomi 14 Ulra, il est au prix de 1499 € dans son unique version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ce n'est pas donné, mais ce modèle se veut être le meilleur du marché en matière de photo et il est taillé pour jouer dans la même catégorie que l'iPhone 15 Pro Max et le Galaxy S24 Ultra.

En ce moment, Darty propose une réduction exceptionnelle de 200 € au panier. Le Xiaomi 14 Ultra vous revient ainsi à 1299 € au lieu de 1499 €. Et si vous êtes abonné à Darty Max, il y a 100 € de remise supplémentaire.

ACHETER LE XIAOMI 14 ULTRA SUR DARTY à 1299 € (200 € de remise au panier)

ACHETER LE XIAOMI 14 Ultra CHEZ BOUYGUES TELECOM à 1419 € (dont 80 € remboursés)

ACHETER LE XIAOMI 14 Ultra CHEZ BOULANGER à 1299 € (dont 200 € de bonus rachat au panier)

ACHETER LE XIAOMI 14 Ultra SUR AMAZON à 1499 €

Le Xiaomi 14 Ultra est en précommande, mais il sortira un peu moins d'un mois après le Xiaomi 14. Le smartphone sera disponible à partir du 19 mars 2024. Notez que Xiaomi propose un Kit Photo Pro pour ce modèle. Il est vendu séparément à 200 €, mais jusqu'au 30 avril 2024, il est offert pour tout achat du smartphone chez un vendeur partenaire. Voir les conditions ici.