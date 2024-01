Xiaomi Poco X6 et X6 Pro moins chers : où acheter les smartphones au meilleur prix ?

Xiaomi vient de dévoiler ses nouveaux smartphones. Les Poco X6 et Poco X6 Pro arrivent ainsi sur le marché en proposant une excellente fiche technique pour un prix très attractif. Découvrez où les acheter au meilleur prix.

Ça y est, la gamme Poco s’agrandit avec les nouveaux modèles Poco X6 5G et Poco X6 Pro 5G. Respectivement disponibles à partir de 299,90 € et 349,90 € avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce sont des smartphones pas chers qui disposent néanmoins de caractéristiques alléchantes. Si les prix affichés en font des modèles d’entrée de gamme, vous obtenez en réalité des smartphones avec une fiche technique digne des modèles de milieu de gamme. Dans ce guide, découvrez où acheter les Poco X6 et X6 Pro au meilleur prix.

💰 Où acheter le Poco X6 5G au prix le plus bas ?

Même s’il est moins cher que la version Pro, le modèle standard n’a pas à rougir de ses performances, bien au contraire. C’est un smartphone polyvalent qui présente de nombreux atouts, à commencer par son prix. En effet, la marque Xiaomi est connue pour proposer des produits puissants mais pas chers. Le Poco X6 ne fait pas exception. Il est disponible en trois versions : 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage pour 299,90 €, 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage pour 329,90 € et 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage pour 369,90 €. Enfin, vous pouvez le trouver en trois coloris différents : blanc, bleu ou noir.

Les prix varient selon les revendeurs et les différentes promotions en cours. Voici où vous pouvez actuellement les acheter au meilleur prix :

Cliquez ici pour acheter le Poco X6 sur la Fnac

Cliquez ici pour acheter le Poco X6 sur Darty

Xiaomi Poco X6 8+256 Go au meilleur prix 299€ Voir 299€ Voir 299€ Voir Xiaomi Poco X6 12+256 Go au meilleur prix 329.89€ Voir Xiaomi Poco X6 12+512 Go au meilleur prix 329.9€ Voir 369€ Voir 379.89€ Voir

💰 Où acheter le Poco X6 Pro 5G au prix le plus bas ?

Plus puissant que la version standard, le Poco X6 Pro reste tout de même accessible au niveau du prix. C’est un smartphone conçu plus spécifiquement pour le gaming avec une fiche technique plus performante. Il est disponible en deux versions : 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage pour 349,90 € et 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage pour 419,90 €. Tout comme le Poco X6 classique, vous l’avez en trois coloris : gris, jaune et noir.

Voici où trouver le Poco X6 Pro moins cher :

Cliquez ici pour acheter le Poco X6 Pro sur la Fnac

Cliquez ici pour acheter le Poco X6 Pro sur Darty

Xiaomi Poco X6 Pro 8+256 Go au meilleur prix 349€ Voir 349€ Voir 349€ Voir Xiaomi Poco X6 Pro 12+512 Go au meilleur prix 377€ Voir 379.9€ Voir 419€ Voir

🔎 Quelles sont les caractéristiques des Poco X6 et Poco X6 Pro ?

Malgré leurs petits prix de vente, les Poco X6 et Poco X6 Pro sont des smartphones qui disposent de caractéristiques très intéressantes.

Le Poco X6 est doté d’un bel écran AMOLED 6,67 pouces d’une résolution 1.5K (2712 x 1220 px). Il profite d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et d’une luminosité maximale de 1800 nits. C’est donc un écran ultra-fluide qui conviendra parfaitement pour du gaming par exemple. On retrouve également un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 et une batterie de 5100 mAh compatible avec la charge rapide 67 watts. Côté photo, le Poco X6 est équipé d’un triple capteur arrière composé d’un objectif principal de 64 Mpx, d’un ultra-grand-angle de 8 Mpx et d’un objectif macro de 2 Mpx avec stabilisation optique. Le capteur selfie fait 16 Mpx. Le Poco X6 est compatible Wifi 5 et Bluetooth 5.2. Il bénéficie en outre de la certification IP54. Il est donc protégé contre la poussière et les projections d’eau.

Quant à lui, le Poco X6 Pro dispose du même écran, à savoir une dalle AMOLED 6,67 pouces avec une définition de 1,5K et un taux de rafraichissement de 120 Hz. On retrouve aussi la même combinaison de capteurs côté photo, soit 64+8+2 Mpx. Mais le Poco X6 Pro se distingue par son puissant processeur MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Enfin, la batterie de 5000 mAh vous offre jusqu’à 17 heures d’autonomie en lecture vidéo. Grâce à la charge rapide de 67 watts, vous passez de 0 à 100% en 45 min seulement. Pour la connectivité, le Poco X6 Pro fait mieux que le Poco X6 puisqu’il est compatible Wifi 6 et Bluetooth 5.4. Enfin, ce smartphone est également certifié IP54.