Le Xiaomi 13T pro, dernier rejeton des flagships de la marque, arrive quelques mois après les versions classiques et haut de gamme. A regarder de plus près, il propose des spécifications dignes d’un téléphone premium. Au-delà du prix, Xiaomi parvient-il à faire de l’ombre sur les performances d’un Samsung S ou Google Pixel ? Accrochez votre ceinture, ce test va décoiffer vos certitudes.

Arrivant 6 mois après les 13/13 Pro, 3 mois après le 13 Ultra, ce Xiaomi 13T Pro n’est pas là pour faire de la figuration. On peut examiner ligne par ligne sa fiche technique, ce n’est pas un smartphone bricolé avec des composants bas de gamme comme on a souvent l’habitude de voir passer dans nos mains. Le Xiaomi 13T Pro apparaît comme un téléphone à la pointe de la technologie, dans tous les domaines : écran, photo, charge…

Pourtant, il doit logiquement être derrière le porte-étendard de la marque le Xiaomi 13 Ultra en termes de spécifications techniques. Il ne doit pas cannibaliser non plus son grand frère le 13 Pro (commercialisé à partir de 1300 euros environ). Il ne doit pas perturber la commercialisation du « classique » Xiaomi 13 à 1000 euros environ. Or, le prix du Xiaomi 13T Pro démarre à presque 800 euros. Rien que sur ce positionnement tarifaire, la fratrie 13 a des raisons pour s’écharper.

Malgré tout, le lancement de ce smartphone se fait sans tambour ni trompette. C’est « juste » le successeur du Xiaomi 12T Pro. La série T étant traditionnellement une gamme de smartphones arrivant peu avant Noël pour relancer les versions classiques et haut de gamme de la série. Spoiler alert ; ce Xiaomi 13T Pro réserve de nombreuses surprises.

Fiche technique du Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T Pro Ecran AMOLED FHD+ (2712x1220) 6,67’’ 144 Hz Processeur SoC : MediaTek Dimensity 9200+ RAM RAM : 12 à 16 Go Stockage ROM : 256 à 1024 Go Batterie Batterie 5000 mAh (type)

Chargeur HyperCharge 120 W (inclus) Photo principal de 50 MP OIS, f/1.9

téléobjectif : 50 MP, f/1.9

ultra-grand-angle : 12 MP, f/2.2 Selfie Appareil photo Selfie de 20 MP, f/2.2 Biométrie Reconnaissance faciale

Capteur d’empreintes intégré à l’écran Certification pour la résistance à l'eau IP68 OS Android 13 + MIUI 14 Dimensions 162 ,2 × 75,7 × 8,49 mm Poids 206 g (vert et noir) / 200 g (bleu) 5G 2 x nano SIM, eSIM

4G + 5G

WiFi 7

Bluetooth 5.4

NFC microSD Non Dans la boite Chargeur

Cable USB Type-C vers USB

Film de protection d’écran (appliqué)

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 13T Pro est proposé en plusieurs configurations depuis le 26 septembre 2023. Le prix d’entrée est de 799,90 pour la version 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Pour 100 euros de plus, l’acquéreur jouit de 512 Go de stockage, mais la configuration poussée auprès des opérateurs est, sans surprise, la version haut de gamme avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage pour 999,90 euros. Pour son lancement, cette version haut de gamme est au même prix que la version intermédiaire, c’est-à-dire 899,90 euros.

C’est une grosse surprise. Non seulement, cette nouvelle génération de T Pro n’a pas vu son prix augmenté, mais elle offre plus de mémoire vive (+ 4Go) que l’ancienne gamme 12 T Pro. Pour son lancement, le constructeur chinois propose une offre spéciale en offrant une tablette Redmi Pad SE (4Go + 128 Go) d’une valeur de 200 euros environ. Un cadeau onéreux… seulement si vous achetez la version haut de gamme RAM 16 Go + 1024 Go de stockage.

Xiaomi propose ainsi un smartphone haut de gamme pour 899,90 euros alors que les avantages cumulés représentent plutôt 1200 euros environ ! Avec cette gamme 13 T Pro, le dragon chinois sort ses griffes et fait des rouleaux de printemps de ses concurrents. Sans surprise, ce smartphone premium est beaucoup moins cher que son équivalent Apple, l’iPhone 15 Plus (-450 euros sur la version 256 Go et même -600 euros sur la version 512 Go).

Les téléphones Android dotés d’une configuration similaire sont beaucoup plus chers. Sony Xperia 5 IV (+120 €) est plus cher avec moitié moins de mémoire de stockage. Le Samsung S23 est 110 euros plus onéreux avec 4 Go de RAM en moins. Même le tout chaud Google Pixel 8 est 60 euros plus cher avec 4 Go RAM en moins et sans zoom optique. En version 512 Go, l’Honor Magic 5 Pro (+100 €) ne peut rivaliser sur le plan tarifaire avec le Xiaomi 13T Pro. Seul Nothing Phone parvient à faire moins cher (-70 €) avec son Phone (2). Les arbitrages se feront au niveau de la photo et de la puissance requise.

Design

Vous avez aimé le look de la série 13 et plus encore du 13 Ultra ? Alors vous aimerez sûrement celui du 13T Pro. On retrouve en effet les tranches aplanies, mais cette fois en plastique, avec des bords gauche et droit arrondis au dos. Autre similitude avec le 13 Ultra, le « cuir vegan » BioComfort (en fait du polyuréthane) est proposé uniquement pour le coloris bleu. Cette matière a l’indéniable avantage de ne pas marquer avec les doigts et de se rayer plus difficilement.

Notre modèle de test arbore une coque plastique brillante presque miroir de couleur noire (idem en vert) qui conserve vos empreintes digitales comme au commissariat. Heureusement, les Xiaomi 13T Pro sont vendus avec une coque en plastique transparent. C’est d’ailleurs une solution pour ne pas érafler le bloc photo. Avec la coque supplémentaire, le bloc photo est bien protégé et stabilise correctement le téléphone.

En termes de mensurations, les différences entre Xiaomi 13T Pro et génération antérieure sont quasi imperceptible à l’œil nu. Le plus notable est sa longueur raccourcie de 0,9 mm… moins qu’un cheveu. Cependant, notre starlette du moment a pris seulement 1 gramme par rapport au 12T Pro. Comme sur le 13 Ultra, l’épaisseur la plus fine est principalement de 9 mm, mais le bloc photo est massif (3mm) comme sur la plupart des téléphones du marché, mais moins épais le Xiaomi premium. D’ailleurs, ce bloc photo carré (43mm de côté) est suffisamment large pour stabiliser le téléphone à plat.

La dalle n’est plus incurvée comme sur le 13 Ultra mais plate comme sur le 12T Pro. C’est peut-être moins esthétique, mais c’est surtout plus résistant et pratique avec un verre de protection. Avec ou sans coque, la préhension ne pose pas de problème, même aux petites mains. La tranche supérieure comporte toujours une ouverture pour un haut-parleur, une LED infrarouge pour piloter vos appareils et deux micros tête d’épingle. La tranche inférieure abrite le tiroir double nanoSIM, le port USB-C et l’ouïe du haut-parleur principal.

A part, les tranches en plastique, le 13T Pro a des airs de flagship Xiaomi. Léger, compact et finitions soignées. Pour ne rien gâcher, il bénéficie d’une certification IP68. Il est donc possible de l’utiliser sous la douche, à la piscine tant que l’immersion ne dure pas plus de 30 min et à moins d’1m de profondeur.

Écran

Même taille d’écran (6,67 pouces), même définition (FHD+ 1220 x 2712 pixels)… on pourrait croire que Xiaomi réutilise la même dalle sur le 13T Pro que sur la génération précédente. Ce serait se méprendre sur les capacités de ce smartphone. A regarder de plus près, on se rapproche plus d’un Xiaomi 13 Ultra que d’un 12T Pro ou même un 13 Pro.

L’écran AMOLED autorise une variété de nuances incroyables aussi bien dans les noirs que dans les blancs. Quand le 12T Pro pouvait s’enorgueillir de supporter Dolby Vision et HDR10+ avec une luminosité sur 4096 niveaux, le 13T Pro se targue en plus de DCI-P3 et HDR Pro avec sa palette lumineuse sur 16000 niveaux. En d’autres termes, la restitution chromatique et les contrastes sont excellents.

Ces certifications HDR et colorimétriques rappellent l’un des atouts du premium 13 Ultra. Quand le 12T Pro plafonnait à 900 nits de luminosité, le téléphone premium de 13e génération affolait les compteurs avec 2600 nits. Ce Xiaomi 13T Pro se vante justement d’une luminosité maximale 2600 nits…

Toutes ces spécifications sont déjà extrêmement alléchantes, mais une dernière achève de nous convaincre : le taux de rafraîchissement. Il était pourtant déjà élevé sur 12T Pro et 13 Ultra (120 Hz). Xiaomi joue les farceurs en proposant encore mieux que son modèle le plus haut de gamme (1500 euros) avec 144 Hz ! Peu de téléphones parviennent à cette fréquence. Même le smartphone gaming ROG Phone ne monte qu’à 165 Hz pour plus de 1000 euros…

Si la puissance est aussi de la partie, ce serait donc un téléphone parfait pour les gamers mobiles.

Interface et connectivité

En matière d’interface, ce Xiaomi 13T Pro n’est pas surprenant. On retrouve Android 13 Tiramisu aux commandes avec la surcouche logicielle MIUI 14.0.11. Rien de nouveau depuis le 13. On retrouve ainsi en quelques programmes intéressants comme « compteur de pas et d’un cardio (que vous retrouvez aussi sous la forme d'un widget préinstallé dans l'interface) «. On trouve aussi quelques apps inutiles.

Pour la sécurisation du téléphone, la reconnaissance faciale est disponible en plus du PIN, mais le lecteur d’empreinte digitale intégrée à l’écran existe également. Il est d’ailleurs ultra-rapide et plus commode que cadrer sa tête correctement devant la caméra frontale.

Pour la connectivité, le Xiaomi 13T Pro supporte les communications NFC et 5G comme son prédécesseur ou le 13 Ultra. Mais les ressemblances s’arrêtent là. Alors que le 12T Pro n’exploitait que la version 5.2 LE de Bluetooth, que le 13 Ultra se cantonnait à la version 5.3 LE, ce Xiaomi 13T Pro accepte les communications sans-fil avec la dernière version 5.4 LE, officialisée depuis février 2023. Pour le WiFi, le 13T Pro exploite la norme WiFi 7 (802.11be pour les puristes) comme le smartphone haut de gamme de Xiaomi.

Par ailleurs, les Xiaomi 13T seront les premiers téléphones à bénéficier de 4 mises à jour majeures et 5 ans de correctifs de sécurité.

Audio

Passons à la partie chère à nos esgourdes. Sur ce domaine, le Xiaomi 12T Pro avait été jugé comme « juste passable » par la rédaction Phoandroid avec notamment de la distorsion à haut volume. Sur le 13 Ultra, le son saturait encore à haut volume. Sur le ce Xiaomi 13T Pro, on peut monter le son encore et encore, il ne sature plus. Contrairement à la majorité des téléphones, ce smartphone peut jouer les enceintes de substitution par sa puissance et qualité sonore.

Certes, les graves ne sont toujours pas sa tasse de thé, mais les médiums et aigus sont plutôt bien restitués. Le son est diffusé depuis la tranche inférieure et supérieure, mais c’est toujours celle du bas (depuis une seule ouïe) qui fait 80% du job.

En associant des écouteurs Bluetooth, la tableau audio demeure plaisant. Le Xiaomi 13T Pro supporte en effet les codecs SBC et AAC, aptX Adaptative, aptX TWS+, mais également LHDC (jusqu’en V5) et LDAC. On peut ainsi profiter d’un son haute définition.

Performances

Depuis le début de la gamme T Pro, les smartphones ont toujours embarqué un SoC Qualcomm. Logiquement, on s’attendait à trouver un Snapdragon. Que nenni ! Le constructeur chinois a opté cette fois pour une puce de MediaTek, la 9200 Plus. C’est la première fois qu’un smartphone est équipé de ce SOC, lancé par le fondeur taïwanais en mai 2023. Sans surprise, le 9200 Plus se positionne frontalement face au Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.

Comme ce dernier, il bénéficie d’une architecture octo cœurs sauf que Mediatek a suivi d’autres chemins que Qualcomm, comme on peut le voir ci-dessous.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mediatek 9200 Plus Architecture 1x 3.2 GHz – Cortex-X3

2x 2.8 GHz – Cortex-A715

2x 2.8 GHz – Cortex-A710

3x 2 GHz – Cortex-A510 1x 3.35 GHz – Cortex-X3

3x 3 GHz – Cortex-A715

4x 2 GHz – Cortex-A510 Cores 8 8 Fréquence 3200 MHz 3350 MHz L2 cache 1 MB 1 MB L3 cache 8 MB 8 MB GPU Adreno 740 Mali G715 Immortalis MP11 Mémoire LPDDR5X / 4200 MHz LPDDR5X / 4266 MHz Gravure 4 nanomètres 4 nanomètres TDP 6.3 W 8 W Fabrication TSMC TSMC

Le processeur principal (Cortex X3) est cadencé plus rapidement (+ 150 MHz) sur le SoC Mediatek. Ce dernier a fait l’impasse sur des coprocesseurs A710, mais embarque un processeur A715 et A510 de plus que le Snapdragon 8 Gen 2. Par ailleurs, la vitesse d’horloge des coprocesseurs A715 est élevée à 3 GHz, contre 2,8 Ghz chez Qualcomm. Sans surprise, cet overclocking conduit à une enveloppe thermique beaucoup plus importante de 1,7W. Nos tests d’autonomie seront donc à mettre sur la balance, aux gains de puissance.

D’après la plupart des benchmarks, le Xiaomi 13T Pro est nettement supérieur à la génération précédente équipée de Snapdragon 8+ Gen 1. 40% plus rapide sur Antutu par exemple, même si le 12T Pro n’exploitait que 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La comparaison avec un smartphone haut de gamme, motorisé par le puissant Snapdragon 8 Gen 2 est encore plus pertinente. Justement, le Xiaomi 13 Ultra propose la même configuration (RAM 12 Go). Les résultats sont moins flagrants. En bureautique (avec Work 3), le Mediatek 9200+ dame toujours le pion à la puce Qualcomm. Sur un benchmark généraliste (processeur principal et graphique, mémoire, interface) comme Antutu, le Xiaomi 13T Pro est à peine moins véloce (-2%).

En jeu vidéo, les benchmarks valident également la puissance du Mediatek 9200 Plus. Sur Wild Life Unlimited et même Wild Life Extreme Stress Test, ce SoC Mediatek explose les scores du Snapdragon 8 Gen 2. Sur Sling Shot Extreme Unlimited et surtout Sling Shot Unlimited, le Soc haut de gamme de Qualcomm garde un petit avantage. Sur Genshin Impact, le logiciel affecte le niveau de performances fluide avec une qualité de graphisme moyenne, mais on peut imposer la qualité élevée sans freeze ou lag sur l’écran. Le SoC est probablement encore trop récent pour l’éditeur miHoYo.

Le constructeur chinois a eu raison de changer de fondeur. Ce nouveau SoC Mediatek offre une excellente qualité de gravure (4 nanomètres) et une puissance similaire à la référence Snapdragon 8 Gen 2. Autrement dit, le Xiaomi 13T Pro ne galvaude pas sa gamme. C’est l’un des smartphones les plus performants à ce jour. Son grand frère 13 Ultra est légèrement plus vigoureux sur le jeu vidéo, mais il coute 600 euros de plus.

Batterie et charge

Ce nouveau SoC Mediatek 9200 Plus séduit les gamers et amateurs de puissance. En revanche, nous avions quelques inquiétudes concernant l’autonomie. Le Xiaomi 13T Pro garde la même capacité que son prédécesseur ou le haut de gamme Ultra, c’est-à-dire 5000 mAh. En simulant une activité bureautique classique (web, classement photos, tableur…) sous PC Mark Work 3, nous arrivons à une autonomie de 12h32.

Malgré sa batterie plus petite (4500 mAh) et son écran à peine plus petit (6,38 pouces), le Xiaomi 13 offre une autonomie supérieure avec un Snapdragon 8 Gen 2. En revanche, le Xiaomi 13 Ultra avec la même puce, mais plus de RAM et d’écran (6,73 pouces) présentait une autonomie moindre. Mediatek offre un rapport autonomie/puissance très intéressant.

Ce jugement bienveillant est toutefois à nuancer. D’une part, le mode photo/vidéo est très gourmand en ressources et vide beaucoup plus rapidement la batterie. Même constat avec le jeu vidéo et son « game booster ». D’autre part, cet ascétisme dépend majoritairement de vos usages. En activant le rafraîchissement à 144Hz, l’écran consommera plus de deux fois plus que mode normal. Si vous utilisez principalement votre écran en extérieur, avec luminosité automatique, la dalle pompera la batterie.

Pour charger ce 13T Pro, Xiaomi fournit un chargeur HyperCharge 120 W, comme la génération précédente. C’est toujours amusant de constater que le premium 13 Ultra doit de contenter d’un modeste chargeur 90 W. On trouve certes plus rapide que 120 W actuellement, mais c’est très bien pour l’immense majorité des gens. La charge est très rapide, avec quelques différences selon le mode (allumé, éteint, batterie totalement à plat…) comme vous pouvez le vérifier dans le tableau ci-dessous.

Charge avec chargeur 120 W Téléphone éteint Téléphone allumé Téléphone allumé (mode boost) Téléphone allumé (mode boost) 0 min : 0% 1% 1% 0% 5 min – 20% 17% 9% 10 min : 37% 34% 44% 28% 15 min – 46% 56% 42% 20 min : 61% 56% 76% 53% 25 min : – – 88% 64% 30 min : 87% – 100% 75% 35 min : – 97% – 35% 40 min : – 100% – 98% 60 min : 100% – – –

Signalons que le marketing met en avant une charge complète en 19 min (5min de moins qu’avec le 12 T Pro). Déjà, il ne faut pas avoir égaré ou oublié le bloc chargeur 120 W et un câble USB-C adapté. Donc, ça ne fonctionne pas sur la prise allume-cigare d’une voiture par exemple. Ensuite, cette charge ultra-rapide implique d’activer au préalable le mode Boost dans Paramètres > Batterie > Batterie > Augmenter la vitesse charge. Même avec le duo câble/chargeur et le mode Boost activé, la charge complète nécessite 30 min selon nos tests.

Rappelons qu’un chargeur 120 W accélère considérablement la réalimentation d’une batterie, par rapport un simple chargeur 20W, mais dégrade cette dernière sur le long terme. Alors, un mode boost avec un chargeur déjà ultra-rapide, c’est une usure prématurée de la batterie quasi-assurée. Bien entendu, les batteries contemporaines supportent mieux cet afflux massif d’énergie en quelques minutes.

Plutôt que d’utiliser le mode boost régulièrement, il sera préférable d’utiliser les autres fonctionnalités de ce 13T Pro, que l’on retrouve d’ailleurs sur d’autres smartphones Xiaomi. Déjà, activer le mode sombre dans Paramètres > Affichage. Ensuite, activer le mode Economie dans Paramètres > Batterie. On gagne facilement 5h sans perturber son usage. Pour encore plus d’autonomie loin des prises secteur, il est aussi possible d’activer le mode Economiseur de batterie ultra. On triple immédiatement l’autonomie de l’accumulateur, mais le smartphone sera limité aux communications textuelles et orales basiques.

Photo et vidéo

On bénéficie sur le Xiaomi 13T Pro des modules photos suivants :

un capteur principal Sony IMX707 de 50 MP avec OIS, f/1,9, capteur de 1/1.28 pouce ;

un capteur téléobjectif Leica de 50 MP, f/1.9, zoom optique 2x ;

un capteur ultra grand angle Leica de 12 Mp, f/2.2

un capteur selfie de 20 MP, f/2.2.

Il y a quelques mois, Phonandroid révélait que le Xiaomi 13T Pro serait un excellent photophone. Les caractéristiques des fuites sont avérées. Xiaomi abandonne la chasse aux pixels (200 MP sur le 12 T Pro) pour miser sur le rendu photo. On profite toujours du pixel binning, c’est-à-dire de la fusion de 4 pixels physiques pour n’en former qu’un seul effectif, mais la définition est également divisée par 4. En d’autres termes, le capteur est un 50 MP, mais les photos pèseront 12,5 MP.

On pourrait croire que la qualité photo va également baisser. « It’s just an illusion » pour citer Imagination. Pour preuve, les iPhones sont toujours dans le top 5 des meilleurs photophones et le récent Apple 15 Pro Max se contente d’un capteur principal de 48 MP. Le roi de la photo actuel, le Huawei P60 Pro n’exploite également qu’un capteur de 48 mégapixels. Non, la taille ne fait pas tout !

En plus de la définition du capteur principal, le constructeur chinois a complètement revu sa copie, par rapport à son prédécesseur. D’une part, l’inutile capteur macro de 2 MP est abandonné au profit d’un capteur téléobjectif avec zoom optique 2x et portrait de 50 MP. D’autre part, le capteur grand-angle du 13T Pro gagne 4 millions de pixels sur le 12T Pro. Ainsi, les photos avec capteur principal, ultra-grand angle ou portrait pèseront 12 mégapixels. Non seulement le photographe gagne en luminosité et piqué, mais il économise 4 fois plus de place en stockage.

Au-delà des changements techniques, c’est le partenariat avec Leica qui aiguise notre curiosité. La série 13 en profite alors que le 12T Pro ne l’avait pas. Et le spécialiste allemand de la photo n’est pas là pour jouer les potiches. Non seulement le logiciel photo est considérablement amélioré par Leica, mais les 3 capteurs bénéficient de lentilles et d'une électronique épaulée par Leica.