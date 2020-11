Jour de sortie de la PS5 : où la trouver en stock sur internet ?

La PS5 est de sortie ! Après une rupture de stock prématurée pendant la phase de précommande et une attente interminable, la Playstation 5 de Sony est enfin arrivée en France. Si vous souhaitez l'acheter le jour de sa sortie le jeudi 19 novembre 2020 pour espérer la mettre sous le sapin de Noël, il faut faire preuve de réactivité, tellement la demande est forte et les stocks limités.

🤔Quels sont les marchands qui ont la PS5 en stock le 19 novembre 2020 ?

La PS5 est mise en vente au tarif de 499 € et la PS5 Digital Edition à 399 €. Les 2 consoles de Sony sont enfin disponibles auprès de différentes enseignes telles qu'Amazon, Auchan, Boulanger, Carrefour, Cdiscount, Cultura, la Fnac et Leclerc. Ces boutiques ont confirmé le réapprovisionnement de la PS5 pour le jour de son lancement le jeudi 19 novembre 2020. Attention, les stocks sont prévus uniquement pour des achats en ligne (aucun achat n'est proposé en magasin).

Disponibilité de la PS5 sur internet

⚙Quelle est la fiche technique de la PS5 ?

La nouvelle console de salon de Sony propose une fiche technique musclée et intègre des composants premium qui lui permettent de délivrer des graphismes en 8K avec Ray Tracing et audio 3D offrant aux joueurs une expérience de jeu inédite. Voici la fiche technique détaillée de la PS5.

SoC AMD Ryzen 3e génération (7nm)

CPU Zen de 2 à 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz

GPU AMD RDNA 2 d'une puissance de 10,28 TFLOPS

Ray Tracing

16 Go de RAM GDDR6 256 bits

Stockage interne SSD « ultrarapide » de 825 Go avec une interface à 12 canaux (5,5 Go/s Raw de 8 à 9 Go/s compressé)

Emplacement NVMe SSD

Disque USB

Moteur 3D audio révolutionnaire

Un lecteur de disques Blu-Ray 4K

A voir aussi : notre test complet de la PS5

🤔Quelles différences entre les deux modèles de PS5 ?

Pas d'énorme différence entre la PS5 et la PS5 Digital Edition, si ce n'est que la première embarque un lecteur Blu-Ray alors que la seconde en est dépourvue. Il s'agit là de la seule différence technique entre les deux modèles. En effet, leurs caractéristiques sont similaires et aucune n'est plus puissante que l'autre. Elles feront toutes deux tourner les jeux en 4K/60FPS. Au niveau du prix, la version avec lecteur est plus chère, il y a 100 € d'écart.

PlayStation 5 PlayStation 5 All-Digital Edition CPU - CPU Zen 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz (fréquence variable)

- Gravé sur SoC AMD Ryzen 3e génération 7nm - CPU Zen 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz (fréquence variable)

- Gravé sur SoC AMD Ryzen 3e génération 7nm GPU - AMD RDNA 2 d'une puissance de 10,28 TFLOPS avec Ray Tracing

- Gravé sur SoC AMD Ryzen 3e génération 7nm - AMD RDNA 2 d'une puissance de 10,28 TFLOPS avec Ray Tracing

- Gravé sur SoC AMD Ryzen 3e génération 7nm Architecture GPU RDNA 2 optimisé RDNA 2 optimisé Mémoire / Interface 16Go GDDR6 / 256-bit 16Go GDDR6 / 256-bit Bande passante mémoire 448 Go/s 448 Go/s Stockage interne SSD 825 Go avec contrôleurs mémoire spéciaux SSD 825 Go avec contrôleurs mémoire spéciaux Bande passante stockage 5,5Go/s (Raw), 8-9GB/s (Compressé) 5,5Go/s (Raw), 8-9GB/s (Compressé) Stockage amovible Emplacement SSD NVMe au format CF Card Emplacement SSD NVMe au format CF Card Prise en charge stockage externe Prise en charge des disques durs externes via USB Prise en charge des disques durs externes via USB Lecteur optique 4K UHD Blu-ray Non

🎮Les jeux PS5 sont-ils rétro-compatibles avec les jeux PS4 ?

Pas tous ! Sony a lancé le PS5 PlayStation Plus Collection en marge de la présentation de la PS5. Il s'agit d'une nouvelle offre, semblable au PlayStation Plus déjà existant qui permettra aux possesseurs de la PS5 de profiter de certains jeux les plus emblématiques de la PS4. En effet, les jeux ne sont pas “streamés”, comme c'est le cas avec le Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft, mais directement téléchargés en dur sur le SSD de la PS5. Enfin, on a récemment appris que les jeux offerts sur PS5 sont également jouables sur PS4.