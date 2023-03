Xiaomi Redmi Note 12, 12 Pro et Pro+ pas cher : où les acheter au meilleur prix ?

Les Redmi de la série Note 12 sont désormais disponibles en France. La gamme est constituée de 4 smartphones : les Redmi Note 12 4G et 5G d'une part et les Redmi Note 12 Pro et Note 12 Pro+ de l'autre. Ils ont des tarifs compris entre 199,90 € et 499,90 €. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces smartphones et notamment où les acheter au meilleur prix.

Très prisés en France, les Redmi Note ont la réputation d'offrir un rapport qualité-prix parmi les meilleurs du marché. En 2023, la marque low-cost de Xiaomi lance les nouveaux Redmi Note 12 et Note 12 Pro. Les deux modèles s'accompagnent chacun d'une version améliorée. Le Remi Note 12 (4G) dispose ainsi d'une version 5G équipé d'un processeur différent. Le Redmi Note 12 Pro quant à lui est décliné dans une version Pro+ qui est le smartphone le plus abouti de la série.

Où acheter les Xiaomi Redmi Note 12 4G et 5G au meilleur prix ?

Le Xiaomi Redmi Note 12 4G est le modèle le plus accessible de la gamme. Il est disponible à partir de 199,90 € pour la version de base qui dispose de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Celle avec 128 Go de stockage fait ses débuts au prix de 249,90 €.

Le Redmi Note 12 5G en ce qui le concerne est disponible dans une unique version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage au prix de 299,90 €. Les Note 12 4G et 5G sont tous deux disponibles en 3 coloris : le bleu, le gris et le vert.

Où acheter les Xiaomi Redmi Note 12 Pro et Note 12 Pro+ au meilleur prix ?

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est disponible à partir de 399,90 € pour la version de base qui dispose de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La deuxième version dispose aussi de 128 Go de stockage, mais la RAM passe à 8 Go au lieu de 6 Go. Son prix est de 429,90 €, soit 30 € de plus que le modèle de base.

Le Redmi Note 12 Pro+ est le smartphone le plus puissant de la série. Il est disponible dans une unique version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour un prix de 499,90 €. Les Xiaomi Redmi Note 12 Pro et Note 12 Pro+ offrent tous deux les mêmes options de coloris : le blanc, le bleu ciel et le noir.

Différences entre le Redmi Note 12 et le Note 12 5G

Commençons par les principales nouveautés. Les Redmi Note 12 et Note 12 5G embarquent enfin un écran 120 Hz sachant que les Redmi note 11 4G et 5G se contentaient d'un taux de rafraichissement de 90 Hz. Les deux smartphones disposent ainsi du même écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces avec une luminosité standard de 450 nits et un pic de 1200 nits.

Il y a trois différences notables entre les Redmi Note 12 et Note 12 5G : le premier dispose d'un SoC Snapdragon 685 et le second d'un SoC Snapdragon 4 Gen 1 qui est non seulement compatible avec la 5G mais offre des performances légèrement supérieures. La deuxième différence est marginale : elle concerne le capteur principal Samsung JN1 (grand-angle) qui est de 50 MP pour la version 4G et de 48 MP pour celle avec la 5G.

Sur le papier, les deux capteurs ont les mêmes caractéristiques en dehors des 2 MP de différence. Dans les deux cas, le module principale Samsung JN1 est accompagné d'un capteur ultra grand-angle de 8 MP et d'un macro de 2 MP. La caméra selfie est de 13 MP.

Enfin, la troisième différence notable se trouve au niveau du design. Le dos du Redmi Note 12 5G est légèrement incurvé sur les bords alors qu'il est plat pour la version 4G. Pour le reste, les deux smartphones disposent d'une batterie de 5000 mAh, avec une recharge rapide 33W.

Différences entre le Redmi Note 12 Pro et le Note 12 Pro+

Les Redmi Note 12 Pro et Note 12 Pro+ se distinguent des deux modèles de base par leurs performances supérieures. Xiaomi a misé sur un SoC MediaTek, en l'occurrence le Dimensity 1080. S'il s'agit d'un SoC milieu de gamme, ses performances sont confortables et comparables à celles des smartphones haut de gamme d'il y a 3 ans. Il est notamment plus puissant que l'Exynos 990 qui équipe les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra européens.

Il y a deux différences notables entre le Remi Note 12 Pro et le Note 12 Pro+. Le second a un design incurvé au dos, contrairement au premier qui est plat à l'arrière. La seconde différence est technique et concerne le capteur photo principal. Le Redmi Note 12 Pro+ que nous avons testé pour vous dispose d'un module de 200 MP contre un Sony IMX766 de 50 MP pour le Note 12 Pro standard. Les autres capteurs sont les mêmes sur les deux smartphones, à savoir un module ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2MP. Pour les selfies, on retrouve un capteur de 16 MP.

Les deux smartphones disposent par ailleurs du même écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces et d'une batterie de 5000 mAh, avec une recharge rapide 120W. Le bloc de charge fourni dans la boîte les charge intégralement en 19 minutes.