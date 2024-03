Chaque année, Samsung dévoile une gamme complète de nouveaux modèles qui pourront convenir à tous les budgets. Pour moins de 400 euros, vous pouvez ainsi vous offrir le tout nouveau Galaxy A35 5G. C’est un smartphone milieu de gamme très bien conçu qui conviendra au plus grand nombre. Voici toutes les informations à savoir avant d’acheter ce smartphone, et surtout où le trouver au meilleur prix.

Cliquez ici pour précommander le Samsung Galaxy A35

Samsung propose chaque année des smartphones Android de très bonne qualité. La marque coréenne offre une gamme complète avec de nombreux modèles. Vous pouvez donc choisir celui qui vous convient parfaitement au prix le plus juste. Si le Samsung Galaxy S24 est à réserver aux gens qui ont les moyens et la volonté de s’offrir le meilleur de la technologie actuelle, des modèles comme le A55 et le A35 permettent de s’offrir un téléphone avec d’excellentes finitions et des performances largement suffisantes pour l’immense majorité des usages actuels.

Successeur du déjà très réussi Galaxy A34 5G, le Galaxy A35 5G garde les principaux atouts de son grand frère. Bonne qualité de conception, grand écran agréable et capteurs photos efficaces, le tout pour moins de 400 euros.

OÙ PRÉCOMMANDER LE GALAXY A35 5G AU MEILLEUR PRIX ?

Cliquez ici pour précommander le Samsung Galaxy A35

Le Samsung Galaxy A35 sera disponible à partir du 15 mars 2024 au prix de 399 € pour la version 128 Go de stockage et 449 € pour le modèle avec 256 Go de stockage. Ce modèle est disponible en 4 coloris : bleu, bleu nuit, lilas et lime.

Pour le moment, le Samsung Galaxy A35 5G n’est disponible qu’en précommande sur le site officiel de Samsung. En l’achetant avant tout le monde, vous bénéficiez de deux offres promotionnelles. Vous recevrez gratuitement une paire d’écouteurs sans fil Galaxy Buds FE en même temps que votre nouveau smartphone. Ce sont des écouteurs offerts qui coûtent normalement 99 euros ! En plus, vous avec un bonus de 50 euros sur la reprise de votre ancien téléphone.

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU GALAXY A35 5G ?

La première chose que l’on voit quand on tient en main le Galaxy A35, c’est son grand écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec un de taux rafraichissement de 120 Hz et une définition FullHD+ (1080 x 2340 pixels). C’est l’assurance d’avoir un rendu d’image exceptionnel avec un contraste infini et une fluidité irréprochable.

Sous le capot, on trouve la puce Samsung Exynos 1380 qui équipait le modèle de la gamme au-dessus, il y a un an à peine : le Galaxy A54 5G. Côté mémoire vive, on bénéficie de 6 Go de RAM.

Pour la partie photo, Le Galaxy A35 dispose à l’arrière d'un triple capteur dont un module principal grand-angle de 50 MP avec stabilisation optique accompagné d'un module ultra grand-angle de 8 MP et d'un capteur macro de 5 MP. Pour les selfies, on profite à l’avant d’un capteur de 13 MP.

Si vous avez peur d’abimer votre Galaxy A35, pas d’inquiétude. Il a une certification IP67 qui prouve qu’il est résistant à l'eau et à la poussière. Sa batterie de 5000 mAh vous offrira plus d’une journée entière d’utilisation. Enfin, le Galaxy A35 5G tourne sous Android 14 avec One UI 6.