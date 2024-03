Samsung Galaxy A15 au meilleur prix : où acheter le smartphone moins cher ?

Ça y est, le nouveau smartphone Samsung Galaxy A15 est sorti ! Malgré son positionnement tarifaire bas, ce smartphone de milieu de gamme présente de nombreux atouts. Découvrez où l’acheter au meilleur prix.

Ce début d’année 2024 commence fort chez Samsung avec la sortie du digne successeur du Galaxy A14. Plus abordable que les A35 et A55, le Samsung Galaxy A15 se place comme alternative moins chère tout en fournissant une fiche technique qui tient la route.

OÙ ACHETER LE GALAXY A15 AU MEILLEUR PRIX ?

Sorti en France en février 2024, le Galaxy A15 est disponible en trois coloris, bleu, bleu nuit et lime (jaune), et en deux versions, 4G et 5G. Respectivement affichées à 219 € 249 €, leur prix de vente peut varier d’un site à l’autre. Voici donc où acheter votre smartphone moins cher.

Samsung Galaxy A15 4G 140€ Voir 166.49€ Voir 167€ Voir 167.75€ Voir 179.93€ Voir 199€ Voir 199€ Voir 199€ Voir 219€ Voir 219€ Voir 219€ Voir 219€ Voir 219.99€ Voir Plus d'offres Samsung Galaxy A15 5G 198.8€ Voir 198.88€ Voir 199.92€ Voir 199.92€ Voir 209€ Voir 249€ Voir 249€ Voir 249€ Voir 249€ Voir 249€ Voir 249€ Voir 249€ Voir 249.99€ Voir Plus d'offres

Cliquez ici pour acheter le Galaxy A15 4G sur Samsung

Cliquez ici pour acheter le Galaxy A15 5G sur Samsung

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DES GALAXY A15 4G ET 5G ?

Le Galaxy A15 4G et 5G partagent à peu près les mêmes caractéristiques. On retrouve ainsi un écran Super AMOLED de 6,5 pouces FHD+ (1080 x 2340p). Avec une luminosité de 800 nits et un taux de rafraîchissent de 90 Hz, ce sont des smartphones fluides aux couleurs vives.

Au niveau de la fiche technique, les deux versions du Samsung Galaxy A15 sont dotées de 4 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go extensible par une carte MicroSD (jusqu'à 1To). En revanche, on trouve une différence au niveau du processeur. La version 4G embarque une puce MTK Helio G99 tandis que la version 5G est équipé de la Mediatek Dimensity 6100+ qui est plus récente.

Pour le reste, les deux versions disposent d’une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge super rapide de 25W. En branchant votre smartphone 30 minutes seulement, vous pouvez récupérer 50% d'autonomie. Lorsque la batterie est pleine, vous pouvez aller jusqu'à 2 jours d’utilisation.

Côté photo, le Galaxy A15 est équipé de 3 capteurs photo à l’arrière, à savoir un grand angle 50 Mp, un ultra grand angle de 5 Mp et un objectif macro de 2 MP. Quant à lui, le capteur selfie profite d’une résolution de 13 Mp.