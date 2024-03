Galaxy A55 moins cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Le Galaxy A55 est désormais disponible en France et est l'un des meilleurs smartphones à moins de 500 €. Il est déjà possible de l'acheter moins cher par endroits. On vous dit comment l'avoir au meilleur prix.

Samsung vient de lancer ses deux smartphones milieu de gamme de l'année 2024. Le Galaxy A35 d'une part, mais aussi le Galaxy A55 qui est le plus avancé des deux. Pour moins de 500 €, ce smartphone offre une expérience proche de celle des Galaxy S24, mais à un tarif bien plus accessible.

C'est un modèle performant, avec de belles finitions et disposant d'un bel écran. Si vous n'avez pas forcément besoin de la puissance supérieure des modèles haut de gamme de Samsung, le Galaxy A55 peut très bien vous convenir.

Où acheter le Samsung Galaxy A55 au meilleur prix ?

Le Galaxy A55 est disponible à tout juste 499 € dans sa version avec 128 Go de stockage. Celle de 256 Go coûte 50 € de plus et s'affiche ainsi à 549 €. Samsung n'a donc pas augmenté les prix par rapport au Galaxy A54 qui avait été lancé aux mêmes tarifs l'année dernière.

Le meilleur prix sur le Galaxy A55 en ce moment est à retrouver chez la Fnac qui propose la version de 256 Go à 499 €, soit au même prix que celle de 128 Go. De plus, chez tous les revendeurs partenaires de Samsung, les écouteurs Galaxy Buds FE sont offerts jusqu'au 16 avril 2024.

Notez que sur le site officiel de Samsung, vous pouvez bénéficier en ce moment d'un bonus de reprise de 50 € au cas où vous décideriez de revendre un ancien appareil. Le prix du smartphone revient ainsi virtuellement à 449 € pour la version 128 Go et 499 € pour celle de 256 Go.

Quelles sont les caractéristiques du Galaxy A55 ?

Le smartphone embarque un processeur Exynos 1480 épaulé par 8 Go de mémoire vive. Cette association devrait permettre au Galaxy A55 d'offrir des performances solides pour un usage fluide au quotidien. Nous vous en dirons plus prochainement après avoir testé le smartphone. Mais nos impressions étaient bonnes l'année dernières avec le A54.

Le nouveau modèle dispose d'un écran AMOLED de 6,6 pouces en définition Full HD+ avec un taux de rafraichissement variable de 120 Hz. L'écran bénéficie d'une protection Corning Gorilla Glass Victus+ qui vous évitera la cassure à la moindre chute.

La partie photo se compose d'un bloc de 3 capteurs à l'arrière : un capteur principal (grand angle) de 50 MP (f/1,8), un ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu'un macro de 5 MP pour les prises rapprochées. La caméra avant est d'une définition de 32 MP.

Enfin, le Galaxy A55 dispose d'une batterie de 5000 mAh est compatible avec une charge rapide limitée comme d'habitude volontairement à 25 Watts par Samsung.