Test Xiaomi 14 : il est bon dans tous Leica de figure

Sommaire Prix et disponibilité

Une fiche technique de haute volée

Un design maîtrisé

Une partie écran quasi-impeccable

Une bonne puissance, mais une chauffe importante

Une bonne autonomie et un chargeur rapide

Hyper OS, une surcouche intéressante mais encore balbutiante

Une partie photo très réussie

Alors, on achète ?

Commentaires

Le Xiaomi 14 est le nouveau smartphone phare de la marque éponyme. Un produit premium qui cherche à se démarquer de ses concurrents grâce à une partie photo conçue en partenariat avec Leica. Une alliance qui permet au Xiaomi 14 de sortir du lot sur un marché très disputé.

Difficile de se démarquer sur le marché très concurrentiel des smartphones haut de gamme. Certains misent sur la puissance, d’autres sur le design ou sur des fonctionnalités IA. Avec son Xiaomi 14, c’est sur la partie photo que le constructeur chinois cherche à séduire, et il s’en donne les moyens.

Pour convaincre, il a signé un partenariat avec Leica. Le fabricant allemand ne fait pas qu’apposer son nom sur le produit ; il a en effet conçu les lentilles des objectifs ainsi que le traitement logiciel des photos. Un vrai atout que le Xiaomi 14 veut mettre en avant, mais cela fait-il vraiment la différence ?

Le Xiaomi 14 est-il le meilleur photophone du marché ? Est-il tout simplement un bon terminal ? Réponse tout de suite dans ce test complet. Pour vous, nous l’avons disséqué sous tous les angles pour vous donner un avis définitif.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 14 est d’ores et déjà disponible sur le site officiel du constructeur ainsi que chez les revendeurs partenaires. Il est disponible en trois couleurs (vert, noir et blanc) ainsi qu’en deux versions. Voici les prix :

256 Go : 999 euros

512 Go : 1099 euros

Des tarifs cohérents compte-tenu du statut haut de gamme du téléphone. Il se place en frontal contre le Galaxy S24 ou encore le Sony Xperia 5V, des produits qui proposent grosso modo la même fiche technique au même prix, mais qui ne mettent pas en avant les mêmes choses.

Une fiche technique de haute volée

Le Xiaomi 14 est le smartphone phare de la marque, celui qui doit montrer tout son savoir-faire. De fait, il dispose d’une fiche technique attrayante, tout ce qu’il faut, là où il faut ! On peut compter sur une dalle AMOLED de 6,36 pouces (2670 x 1200 pixels, 120 Hz), sur un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, sur 12 Go de RAM, mais aussi et surtout sur un module photo composé de 3 capteurs de 50 mégapixels et conçus en partenariat avec Leica.

Xiaomi 14 Ecran 6,36 pouces

AMOLED

1,5K 2670 x 1200 pixels (460 ppp)

1-120 Hz LTPO

3000 nits

Gorilla Glass Victus OS HyperOS 1.0 / Android 14 Chipset Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 Go Stockage 256, 512 Go MicroSD Non Photo Grand-angle 50 MP 23 mm f/1.6

Ultra grand-angle 50 MP 14 mm f/2.2

Téléobjectif 50 MP 75 mm f/2.0 Selfie 32 MP Batterie 4610 mAh

Recharge filaire 90W

Sans fil 50W 5G Oui Biométrie Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Certification pour la résistance à l'eau Oui, IP68 Dimensions 152,8 x 71,5 x 8,20 mm

193g

Sur le papier, nous avons un téléphone qui promet énormément, surtout au niveau de la photo. La technique, c’est bien, mais cela ne fait pas tout. Il est maintenant temps de passer ce Xiaomi 14 sur le grill.

Un design maîtrisé

Xiaomi semble s’être inspiré de ce qui se fait du côté de Cupertino pour le design de son smartphone. Mais les inspirations se limitent aux formes générales du terminal, on pense notamment à son profil anguleux ou ses tranches plates. Au-delà de ça, le constructeur a su donner une véritable identité visuelle à son bébé, notamment au niveau de son module photo.

Ce dernier, carré, prend désormais les trois quarts de la largeur du capot arrière et s’engonce dans un coin. Nous trouvons un peu dommage que Xiaomi n’aille pas au bout de son idée en le plaçant carrément au milieu, comme c’est le cas sur le modèle Ultra, mais soit. Fort heureusement, ce placement ne provoque pas de déséquilibre lorsque le téléphone est posé sur le dos et n’handicape donc pas l’utilisateur lorsqu’il veut écrire un message à un doigt.

Le constructeur a apporté un grand soin sur le design de cette immense surface noire qu’est le module, et cela passe par des détails. Le premier, c’est le cerclage cranté qui l’entoure, inspiré (selon les propres termes de Xiaomi) par l’art déco. C’est discret, mais cela donne une vraie allure au produit. Le deuxième détail, c’est évidemment le gros logo Leica qui nous fait comprendre où on met les pieds. Bonne nouvelle, les disgracieuses lignes de séparation des différents capteurs du Xiaomi 13 ont disparu sur le 14. Nous avons un résultat plus grâcieux et plus chic.

Le Xiaomi 14 est disponible en trois coloris. Noir mat, blanc et vert. C’est ce dernier que nous avons actuellement en test. Sa coque en verre trempé bénéficie d'une finition glossy du plus bel effet… mais incroyablement salissante. Prendre en main le téléphone, c’est la garantie d’y laisser de vilaines traces de doigt. On aime tout de même cet effet miroir très esthétique qui apporte des reflets intéressants.

Pour les plus maniaques, il faudra privilégier l’option coque et ça tombe bien, Xiaomi en fourni une dans la boîte. Si elle n’est pas très jolie, elle a le mérite de l’habiller. Pour la protection, on peut compter sur un écran et un châssis certifiés Gorilla Glass Victus. Lors de notre semaine de test, nous n’avons constaté aucune micro-rayure alors que nous l’avons utilisé quotidiennement sans coque. Un excellent point.

En ce qui concerne les tranches, nous sommes dans du grand classique avec des bords plats en aluminium inspirés de l’iPhone. La formule marche toujours : en main, le Xiaomi 14 est un vrai plaisir à manipuler et apporte une bonne préhension. On notera juste un poids de 193 grammes un poil déséquilibré par le volumineux capteur photo, mais rien qui joue en sa défaveur, il faut juste s’y habituer

Enfin, parlons de l’écran. Xiaomi a fait le choix d’une dalle plate pour son 14, suivant ainsi la tendance actuelle du marché. On remarque la présence du capteur selfie au centre, mais aussi et surtout les bords ultras-fins. Ils sont quasiment imperceptibles, ce qui apporte un ratio écran/façade élevé à 90%. Du très beau boulot ! Le capteur d’empreintes est, sans surprise, situé sous la dalle et se montre efficace, pouvant être couplé à la reconnaissance faciale d’Android. Rien à redire de ce côté-là.

La taille réduite de l’écran (6,3 pouces), son ratio 20 :9 et les tranches plates du téléphone donnent au Xiaomi 14 un aspect trapu un peu surprenant dans un premier temps, mais finalement très ergonomique, surtout lors de l’usage à une main. On aime !

Le Xiaomi 14 dispose d’un design certes sage, mais très cohérent. Xiaomi a réalisé de l’excellent travail sur la finition et les détails. Le smartphone respire le premium, ce qui n’était pas forcément le cas sur les précédents modèles. Mais un design, cela ne fait pas tout, et c’est surtout très subjectif ! Il est maintenant temps de rentrer dans le vif du sujet et de s’attaquer à la partie technique de ce Xiaomi 14, beaucoup plus concrète.

Une partie écran quasi-impeccable

Le Xiaomi 14 est équipé d’une dalle AMOLED de 6,36 pouces avec une définition de 2670 x 1200 pixels et un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz (LTPO). Un écran classique pour ce segment de prix.

Nous avons évidemment analysé la dalle avec notre sonde et les résultats obtenus sont très convaincants. Première chose, le contraste est quasiment infini, OLED oblige. Un pixel noir est donc un pixel éteint, ce qui permet d’afficher l’always on display, mais apporte également un vrai confort lors du visionnage de vidéos ou même en jeu. Les noirs sont profonds et les blancs éclatants. La luminosité maximale a été mesurée par nos soins à 900 nits, ce qui est excellent. De fait, même dehors, l’écran reste parfaitement lisible. Un très bon point.

Comme d’habitude, Xiaomi propose trois profils colorimétriques dans les paramètres. Le mode par défaut, le « Couleurs Originales PRO » offre une température un poil élevée, à 7300K, soit bien au-dessus de la norme vidéo à 6500K. Concrètement, cela signifie qu’un affichage blanc tire un peu vers le bleu, mais fort heureusement, il est possible de facilement baisser cette température dans les paramètres, ce que nous conseillons. En revanche, ce profil affiche un très grand respect des couleurs avec un Delta E moyen à 1,5 (en-dessous de 3 étant bon). Toutes sont fidèles à la réalité et c’est parfait pour admirer ses photos.

Les deux autres profils, activables dans les options, affichent des couleurs plus flashy. Par exemple, le mode Vif offre un Delta E moyen à 3,2, avec des couleurs primaires fluos. Le mode Saturé porte bien son nom avec un Delta E moyen dépassant les 4. Toutes les couleurs sont exagérées au détriment du naturel. La conséquence est un effet « whaou » à chaque fois qu’on déverrouille le téléphone, l’affichage nous sautant presque au visage. Ce n’est pas un défaut, mais un choix délibéré du constructeur pour offrir une image impactante. Ce profil est facultatif et doit s’activer manuellement. Bref, le Xiaomi 14 bénéficie d’un calibrage d’écran exemplaire et laisse surtout le choix à l’utilisateur. Notre seul regret concerne la température par défaut un poil élevée.

Côté audio, le Xiaomi 14 rend une bonne copie avec un son puissant et bien équilibré compte tenu du format. Comme sur bon nombre de terminaux mobiles, on déplore une stéréo un poil déséquilibrée (le haut-parleur supérieur plus faiblard se cachant entre l’écran et la tranche) et une distorsion audible à haut volume. Mais dans l’ensemble, cela s’avère suffisant pour regarder ses vidéos ou jouer dans de bonnes conditions.

Une bonne puissance, mais une chauffe importante

Le flagship de Xiaomi est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, soit le SoC le plus puissant du marché à l’heure actuelle. Il est épaulé par 12 Go de RAM qu'importe le modèle (256 ou 512 Go). Sur le papier, nous avons donc quelque chose de costaud.

Nous avons évidemment effectué notre habituelle batterie de benchmarks et aucune surprise à l’horizon : les résultats obtenus sont cohérents… et bons ! Le Xiaomi 14 est au coude à coude avec le Galaxy S24 Ultra qui dispose du même processeur, mais qui coûte beaucoup plus cher. En revanche, si on le compare aux Galaxy S24 et S24 +, qui ont un Exynos 2400, le 14 est bien au-dessus. Il fait donc partie des smartphones les plus puissants que nous ayons testé, et cela s’en ressent à l’utilisation. Même avec du multitâches à fond les ballons, le terminal ne flanche jamais.

Aucune surprise au niveau des jeux non plus. Tous les gros titres du marché tournent à 60 images par seconde avec les graphismes au maximum, comme nos deux titres de test : Genshin Impact et Honkai Star Rail. Malheureusement, tout n’est pas parfait dans le monde de Xiaomi. La chauffe est bien présente, peu aidée par un cerclage en aluminium et une coque en verre qui ont tendance à la diffuser de manière importante. Conséquence, nous avons des pointes jusqu’à 43 degrés en surface. Si le téléphone ne nous brûle pas les doigts non plus, il faut admettre que ce n’est pas forcément très agréable en jeu. L’ajout d’une coque ou d’une manette externe sera donc quasi-obligatoire si vous êtes un gros joueur. La bonne nouvelle, c'est que le smartphone ne chauffe pas lorsqu'on prend des photos.

Une bonne autonomie et un chargeur rapide

A l’intérieur du terminal de Xiaomi, on trouve une batterie de 4610 mAh. En usage classique (navigation Internet, appels, consultation de réseaux sociaux, GPS, jeu ou encore photo) et avec une charge pleine le matin, nous culminons entre 40 et 50 % de batterie au moment du coucher. C’est correct et dans la moyenne des terminaux actuels. Bref, il est possible de tenir tranquillement une journée sans s’inquiéter, mais pas plus. Sur ce point, Xiaomi a réalisé des efforts, les précédents modèles de la gamme avaient parfois de gros soucis d’autonomie.

Le Xiaomi 14 est compatible avec la charge rapide de 90 Watts et bonne nouvelle, le chargeur dédié est inclus dans la boîte ! Selon nos mesures, le téléphone se recharge à hauteur de 50% en 13 minutes top chrono. Pour une charge complète, comptez 36 minutes. C’est bien ! Un point fort pour le produit de Xiaomi.

Hyper OS, une surcouche intéressante mais encore balbutiante

Le Xiaomi 14 tourne sous Android 14 avec la nouvelle surcouche du constructeur : HyperOS. Si la sortie de ce smartphone acte le lancement de cet écosystème, nous avons déjà pu le prendre en main sur le Poco X6 Pro. Cette surcouche remplace MIUI et se veut plus rapide, moins lourde et plus simple à utiliser.

Il est encore difficile de juger HyperOS pour ce qu’elle est vraiment. A l’usage, elle ressemble énormément à MIUI, que ce soit dans sa navigation ou son design (inspiré encore une fois par ce que fait Apple). De fait, on y trouve les mêmes qualités, comme une personnalisation poussée (l’AOD, notamment) ou encore une interface simple, mais aussi ses défauts, comme ses dizaines d’applications préinstallées ou encore des choix d’interface curieux, ce qui rend l’expérience parfois fouillis. Quelques nouveautés à signaler tout de même, comme un bandeau qui réagit aux notifications qui rappelle Dynamic Island ou un menu déroulant repensé. C’est efficace, classique et plaisant à utiliser, malgré encore quelques aspects un peu brouillons, comme la navigation dans les paramètres.

HyperOS n’est pas qu’une simple refonte visuelle. Xiaomi a pour ambition de créer un véritable écosystème, avec une convergence poussée avec ses wearables, ses produits IoT, mais aussi avec ses futures voitures, dont la première ( Xiaomi SU7) a été montrée au MWC de Barcelone. Une surcouche prometteuse, donc, mais encore un peu balbutiante et qui devrait montrer toutes ses capacités dans les prochaines années.

Une partie photo très réussie

Il est maintenant temps de s’attaquer au gros morceau de ce test : la photo. Le Xiaomi 14 dispose d’un module composé de trois capteurs. Ce segment a été conçu en partenariat avec Leica ; le constructeur allemand n’a pas seulement apposé son nom sur le châssis, puisqu’il a participé activement au développement en fournissant les lentilles et la partie logicielle pour le traitement de l’image. Nous avons un capteur grand angle Light Fusion 900 (objectif Summilux de Leica) de 50 mégapixels en 23 mm avec une ouverture f/1.6. A cela s’ajoute un ultra grand angle de 50 mégapixels (14 mm, f/2.2) ainsi qu’un téléobjectif de 50 mégapixels également (75 mm, f/2.0). Prometteur.

N'y allons pas par quatre chemins : le Xiaomi 14 est excellent en photo. Le grand angle offre des résultats impeccables, que ce soit dans les détails, la gestion de la lumière ou des contrastes. Plus encore, on retrouve la « patte Leica » avec deux modes : Vibrant et Authentic. Le premier apporte des couleurs un poils saturées tandis que l’autre augmente drastiquement la température pour des clichés volontairement plus ternes. Cela donne une réelle identité aux résultats, sacrifiant toutefois le naturel pour l’esthétisme. De fait, les photos du Xiaomi 14 sont immédiatement reconnaissables. Seul regret : il est impossible désactiver les filtres Leica afin d’avoir des photos plus fidèles. Un peu dommage.

Le grand angle du Xiaomi 14 est de bonne facture et bénéficie de la même patte, comme le téléobjectif qui dispose d’un zoom optique X3,5 de qualité. On peut aussi compter sur un zoom numérique X60 qui est là juste pour le principe, les photos étant inexploitables.

Xiaomi propose des modes intéressants pour sa photo, comme un mode SuperMoon très plaisant (même si nous soupçonnons l’usage de Jpeg, les résultats n’étant jamais aussi nets en X60), un mode Portrait très efficace mais aussi un mode Super Macro bluffant.

Ce mode Super Macro est d’ailleurs le meilleur du marché ! Il se sert du téléobjectif et exagère le bokeh pour un résultat encore une fois peu naturel, mais très joli. Il arrive parfaitement à saisir les couleurs et les textures des sujets. C’est idéal pour ceux qui ont besoin d’avoir un téléphone qui capture les détails avec une précision remarquable.

Concernant le mode nuit, le Xiaomi 14 se débrouille bien, malgré quelques faiblesses au niveau des halos de lumière qui peuvent laisser de vilains artefacts. Nous l’avons comparé au Galaxy S24 Ultra sur ce segment et les résultats du 14 sont plus proches de la réalité, le traitement logiciel de Samsung étant beaucoup plus agressif. Avantage Xiaomi sur ce point. En revanche, il reste encore loin derrière le Pixel 8 Pro.

En définitive, Xiaomi réussit son pari en proposant un photophone de très haute volée. S’il n’est pas le meilleur du marché (nous lui préférons le Google Pixel 8 Pro ou encore l’Honor Magic6 Pro), il fait partie du haut du panier et a le mérite de bénéficier d’une vraie « patte » dans les résultats. Cela ne plaîra pas à tous, mais le rend définitivement unique.

Alors, on achète ?

Reste à se poser l’ultime question. On achète ? Le Xiaomi 14 est un smartphone très équilibré, techniquement impeccable et qui arrive à nous convaincre pleinement sur sa partie la plus importante, c’est-à-dire la photo. Cette dernière arrive à le faire sortir du lot, notamment grâce au gros travail réalisé par Leica.

Dans l’ensemble, notre semaine passée avec le téléphone de Xiaomi s’est montrée très exaltante. Certes, il faut un temps d’adaptation pour apprivoiser HyperOS et l’autonomie aurait pu être meilleure, mais le constat global est extrêmement positif. Sur son segment de prix (entre 1000 et 1100 euros), le Xiaomi 14 est tout simplement le meilleur choix à l’heure actuelle.