Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G : un bel écrin pour un milieu de gamme presque complet

Comme à son habitude, Xiaomi profite de ce début d’année pour donner un coup de fouet à sa famille de smartphones milieu de gamme. Ici, place au Redmi Note 13, avec la version Pro+ qui s’affiche comme étant le vaisseau amiral du segment. Un smartphone qui, sur le papier, semble réellement impressionnant. Espérons qu’il le soit vraiment à l’usage.

Si historiquement l’image de marque de Xiaomi s’est construite autour de rapport qualité/prix imbattable et autre flagship killer, l’entreprise chinoise s’est fortement diversifiée depuis plus de 5 ans. Si elle tente sans cesse de se démarquer sur le segment du haut de gamme, son cœur de cible reste encore et toujours l’entrée et le milieu de gamme. La famille Redmi, et plus particulièrement les Redmi Note en sont la preuve. Des smartphones à la fiche technique alléchante, offrant parfois ce qui ne se trouve pas sur le haut de gamme, le tout pour un prix assez contenu, surfant sous la barre psychologique des 500 euros.

C’est avec le Redmi Note 13 Pro+ 5G que Xiaomi compte bien poursuivre sa folle épopée. Notamment en s’éloignant des lignes et codes esthétiques qui pouvaient être empruntés aux modèles plus onéreux du catalogue de l’entreprise ou en proposant un processeur encore jamais vu, le MediaTek Dimensity 7200-Ultra.

Prix et disponibilité

Annoncé le 15 janvier 2024, le Redmi Note 13 Pro+ est disponible à la vente depuis le 19 janvier. Deux versions sont proposées :

8 + 256 Go pour 469,90 euros

12 + 512 Go pour 499,90 euros

C’est cette deuxième version qui passe sur notre banc de test. Trois coloris existent : blanc, noir et violet. A ce tarif, le Redmi Note 13 Pro+ se positionne face à un sacré concurrent sur le milieu de gamme, à savoir le Galaxy A54 5G de Samsung.

Redmi Note 13 Pro+ 5G Dimensions 161,4 x 74,2 x 8,9 mm Poids 199 grammes Ecran 6,67 pouces

AMOLED (20:9)

1220 x 2712 pixel

Taux de rafraichissement 60-120 Hz

Corning Gorilla Victus Système d'exploitation Android 13 + MIUI 14.0.2 Chipset Dimensity 7200-Ultra RAM 8 ou 12 Go Stockage 256 ou 512 Go MicroSD Non Photo Principal

Définition : 200 mégapixels

Ouverture : f/1.7



Ultra-grand-angle

Définition : 8 mégapixels

Ouverture : f/2.2

Angle de vue : 119°



Macro

Définition : 2 mégapixels

Ouverture : f/2.4

Selfie Définition : 16 mégapixels

Ouverture : f/2.45 Batterie 5000 mAh

Charge rapide 120 watts 5G oui Connexions sans fil WiFi ax

Bluetooth 5.2

NFC Biométrie Scanner d’empreinte sur le bouton de verrouillage Résistance à l'eau IP68

Un design élégant

Il semblerait qu’avec cette nouvelle édition, Xiaomi cherche de plus en plus à éloigner la famille Redmi de ce que l’entreprise fait habituellement avec sa gamme principale. Cela se vaut aussi bien sur les fiches techniques que sur l’esthétique, en tout cas sur le haut du panier. En effet, ce Redmi Note 13 Pro+ n’arbore quasiment rien de ce qu’il est possible de trouver sur un Xiaomi 13 ou 13T. Ce qui n’était pas forcément le cas il y a encore un an avec les gammes Xiaomi 12 et Redmi Note 12.

Le cru de ce début 2023 se veut élégant et extrêmement bien fini, grâce à un rendu brillant, alliant l’irisé et le miroir (enfin presque). La version blanche de ce test n’est pas la plus belle des 3 finitions disponibles, ce prix revient au modèle orné de violet. Le cadre en aluminium se marie plutôt bien avec ce coloris nacré et le fait de proposer une courbure aussi bien sur le dos que sur l’écran offre une excellente prise en main. Une sensation agréable malgré les dimensions de 161,4 x 74,2 x 8,9 mm et le poids légèrement supérieur à 200 g. Assurément un grand téléphone, mais qui n’en a pratiquement pas l’air.

Outre l’aspect esthétique, ce Redmi Note 13 Pro+ de Xiaomi est le premier à proposer une norme IP68 sur la gamme. Un beau bond en avant de la part du constructeur, qui commence à comprendre l’importance d’une telle certification sur un smartphone. De quoi bénéficier d’un téléphone costaud, d’autant que Xiaomi indique avoir amélioré la résistance de son produit, notamment en renforçant les coins ainsi qu’en offrant une couche absorbant les chocs.

Un écran bien calibré

Les dimensions offertes par le Redmi Note 13 Pro+ ne laissent que peu de doute quant à la taille de son écran. Le smartphone propose une belle dalle AMOLED de 6,67 pouces, rafraîchit à 120 Hz (de manière dynamique, avec un choix entre 60 et 120 Hz seulement) et, surtout, protégée par du verre en Gorilla Glass Victus. Encore une preuve que Xiaomi mise beaucoup sur la résistance de son smartphone. La définition de 2 712 x 1 220 pixels est assez peu répandue. Le constructeur chinois indique que cela correspond à du 1,5 K.

L’affichage est particulièrement lumineux et rejoint à ce niveau là les smartphones sur le segment du haut de gamme. Xiaomi indique une valeur de 1800 nits et la firme est bien connue pour ne pas mentir à ce sujet. Difficile de vérifier la valeur sans une sonde, mais le ressenti à luminosité maximale est le gage de la puissance de cet écran.

Même constat pour la température des couleurs. Chez Xiaomi, le réglage par défaut n’est jamais parfait, mais reste tout de même acceptable. Pour obtenir un résultat plus proche de la norme vidéo située à 6 500 kelvins, il faut se tourner vers le “schéma de couleurs” Standard. La colorimétrie de l’écran sera un peu plus chaude, mais l’expérience n’en sera que meilleure.

Du côté du son, ce Redmi ne s’en sort pas si mal, mais n’atteint pas non plus le rendu des meilleurs élèves. Il offre évidemment un son stéréo, avec les haut-parleurs placés sur la tranche basse et haute. L’association avec Dolby permet de proposer une prise en charge du son Dolby Atmos, censée offrir une spatialisation sonore. Mais hormis lors du visionnage de vidéos, cela pourra apparaître comme étant “gadget”. Toujours est-il que pour de l’écoute ponctuelle de musique ou pour du jeux vidéo, les deux haut-parleurs sauront parfaitement vous contenter. Mais si vous souhaitez une meilleure expérience, rien ne vaudra l’usage d’écouteurs ou d’un casque – en USB-C ou Bluetooth toutefois puisque Xiaomi signe ici la disparition du port micro-jack 3,5 mm qui avait réussi à survivre jusqu’à présent.

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G fait l'impasse sur HyperOS

Contrairement au récent Poco X6 Pro qui arbore la nouvelle interface HyperOS, ici, ce bon Redmi Note 13 Pro+se cantonne à MIUI 14.0.2 qui a déjà bien fait ses preuves. Et, entre nous, les deux interfaces sont strictement identiques visuellement. Nous retrouvons donc son lot d’applications déjà installées, une personnalisation poussée ainsi qu’un petit air d’iOS qui n’est pas pour déplaire par moment. Vous pouvez toujours choisir une navigation par geste ou via les boutons virtuels, d’utiliser le mode classique ou tiroir applicatif (ou encore le mode simplifié) ou de choisir ou non d’animer les applications natives.

Là ou HyperOS se démarque un peu plus de MIUI, c’est dans le poids qu’elle occupe au sein de la mémoire. MIUI n’est pas le plus encombrant et ici, pèse 11,90 Go (avec 18,28 Go de fichiers système). Mais sur le Poco, nous avons remarqué un poids qui passe à 8 Go environ. Une perte de 4 Go qui ne représente pas rien dans la capacité totale que peut avoir votre téléphone.

A lire – Test Poco X6 Pro : plus la peine de se ruiner pour bien jouer

Pour les joueurs mobiles les plus mordus, un agrégateur de jeux est présent. Baptisé Game Turbo, il vient ranger vos jeux mobiles installés et vous permet d’optimiser les performances de votre smartphone lors du lancement d’un de ces derniers. Des réglages en temps réel au moyen d’une fenêtre pop-up sont faisables. Vous permettant ainsi de venir vider la mémoire, modifier le nombre d’image par secondes ou encore d’activer le mode performances de votre smartphone si celui en possède un.

Un processeur MediaTek polyvalent

Le nouveau fer de lance de la gamme Redmi est propulsé par un processeur MediaTek. Il s’agit ici de la puce Dimensity 7200-Ultra, gravée en 4 nm et épaulée par 12 Go de mémoire vive. Un SoC qui a été annoncé en septembre 2023 et qui fait donc sa première apparition sur le marché européen.

Loin d’être une puce haut de gamme, elle ne démérite pas pour autant. Elle sait se montrer capable et polyvalente et saura faire tourner tout ce que vous lui demanderez. Sur les différents bancs de test, AnTuTu, GeekBench 6 et 3D Mark, le Redmi Note 13 Pro+ ne se démarque pas vraiment face aux processeurs plus puissants. Mais le fait est qu’il ne bronche pas face aux tâches que nous lui avons confiées, et c’est ça le principal. Le Redmi dispose d’un mode performance qui vient gonfler légèrement les résultats des divers benchmarks. Mais à l’usage, nous n’avons pas relevé de grosse différences. Si le coeur vous en dit, libre à vous de l’utiliser, mais sachez que cela aura forcément un impact sur l’autonomie.

Sur des titres gourmands comme Genshin Impact, Honkai Star Rail ou encore The Legend of Neverland, le smartphone parvient à proposer 60 images par seconde de manière constante ainsi que des graphismes poussé au maximum. Et si jamais la chauffe peut être une inquiétude pour vous, n’y pensez plus. En main, elle ne se ressent que très peu, notamment grâce à une conception du smartphone qui permet une meilleure gestion de la chaleur, mais également grâce à l’efficacité énergétique du processeur. Une spécificité qui, normalement, devrait aussi bénéficier à l’autonomie globale du Redmi Note 13 Pro+.

Un téléphone qui mise sur sa charge rapide

Et puisqu’on parle du loup… Le Redmi n’est pas vraiment un bon élève par rapport à la concurrence, malgré une belle batterie de 5 000 mAh. Sur le benchmark PCMark, qui simule une utilisation poussive et quotidienne, le smartphone tient difficilement plus de 11h. Un score qui peut sembler inquiétant, mais qui est vite remis en perspective avec un usage plus classique du mobile. La batterie ne viendra pas se vider aussi vite que nous pouvons le penser, sauf à moins d’être un gros joueur. Dans ce cas de figure, il faudra assurément penser à recharger le Redmi au cours de la journée.

A ce propos, le Note 13 Pro+ est livré avec un bloc de charge d’une puissance de 120 W. Grâce à ce dernier, il est capable de retrouver toute son autonomie en moins de 20 minutes. Du moins, c’est là la promesse faite par le constructeur. Il s’avère que lors de notre test, le smartphone aura fait le 0 à 100 % en l’espace de 25 minutes environ. La déclaration de Xiaomi est donc, en partie, respectée. Un léger écart qu’il nous est toutefois possible d’expliquer simplement : le Redmi Note 13 Pro+ n’a jamais atteint la puissance maximale de recharge, malgré l’activation de cette dernière. Nous avons au plus haut relevé un pic à 77 W – ce qui est déjà largement suffisant vous en conviendrez. Impossible de savoir pourquoi le smartphone n’a pas tiré parti de la pleine puissance, mais il est plausible que cela soit pour éviter une trop forte chauffe.

Une partie photo correcte

Comme souvent sur ce type de produit, la partie photo va surtout être l’histoire de gros chiffres. Nous avons peut-être tendance à l’oublier, mais à l’époque Xiaomi fut le premier constructeur à proposer un module de 108 mégapixels et, bien des années après, fut l’une des premières marques avec Motorola à proposer un module principal de 200 mégapixels. De belles innovations qui n’ont pourtant jamais su donner pleine satisfaction, contrairement à ce que nous avons vu avec des smartphones haut de gamme proposant une telle définition. Ici, notre Redmi Note 13 Pro+ se pare d’un module grand-angle de 200 mégapixels, avec un objectif ouvrant à f/1,65. Le capteur provient de Samsung, il s’agit du Isocell HP3, que nous avons déjà pu voir sur les Honor 90 5G et Realme 11 Pro+ sortis l’année passée. Un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels vient se greffer à ses côtés, tout comme un module macro de 2 mégapixels qui est, avouons-le, assez anecdotique.

De jour comme de nuit, le smartphone se débrouille plutôt bien, sans pour autant transcender. Par défaut, le Redmi tire des clichés en 16 mégapixels grâce au procédé du pixel-binning. Une nouveauté par rapport au modèle Note 12 Pro+, qui tirait par défaut en 12,5 mégapixels et proposait en sus un mode 50 mégapixels qui semble avoir été supprimer sur ce cru 2023.

Le résultat est plutôt convaincant de jour, même si le piqué est assez faible. On peut voir un lissage apparaître, mais la colorimétrie reste globalement respectée – même si, parfois, les images tirent un peu vers le bleu. Le contraste est bien présent, de manière aléatoire, mais reste, quand même, bien souvent un peu trop présent et forcé. En choisissant la pleine définition (200 mégapixels donc), nous y gagnons en détail, mais l’exposition est alors un peu plus aléatoire quand il s’agit de zoomer. Ce dernier ressort bleu avec un cliché par défaut tandis qu’il apparaît blanc en 200 mégapixels. Un compromis qu’il va falloir faire si vous voulez une photo plus détaillée. Hormis le gain en piqué, l’autre avantage du 200 mégapixels réside dans la possibilité de zoomer plus en profondeur dans l’image. Pratique pour venir croper, plutôt qu’utiliser un zoom numérique.

Car oui, le Redmi Note 13 Pro+ n’offre pas de module zoom et ne propose qu’un grossissement numérique. Il peut monter à x4 par défaut et s’arrête à x2 à pleine définition. Xiaomi vante un zoom “sans perte” – ce qui reste partiellement vrai avec un grossissement x2 – l’usage du x4 risque de ne pas vraiment vous apporter satisfaction. Le traitement logiciel derrière vient complètement lisser les détails de l’image et force de surcroît le contraste et l’exposition. De jour, la photo perd donc complètement de son naturel si la luminosité extérieure se trouve être un peu trop forte. De nuit, nous n’avons évidemment pas le même problème de luminosité et de contraste, mais le lissage, lui, est bien présent.

Sur le smartphone se trouve également un mode nuit. Ce dernier à su se montrer plutôt convaincant, même si l’on préférera par souvent utiliser le mode « classique » pour avoir une image un peu mieux exposée. Le mode nuit va en effet forcer un peu trop sur les ombres. Il respecte certes, le naturel de la scène, mais nous aurions aimé un peu plus de visibilité sur le cliché. Vous éviterez d’user de la pleine définition pour vos clichés de nuit. Si ces derniers bénéficie d’une bonne exposition, comme en 16 mégapixels, nous avons en revanche relevé la présence de bruit numérique sur toute l’image. Dommage.

Le module ultra grand-angle de 8 mégapixels à le mérite d’être présent, mais ne vous attendez pas à un miracle. Le traitement logiciel est assez agressif sur ce capteur, que ce soit de jour comme de nuit. Le niveau de piqué est assez faible, le lissage est prononcé et la gestion contraste peu parfois faire des sienne, comme sur le capteur grand-angle.

Comme dit plus haut, le capteur macro est présent… et c’est bien. D’une définition de 2 mégapixels seulement, il ne s’est pas montré très concluant lors de nos essais. Mais si vous voulez absolument prendre des clichés de très près, alors il devrait pouvoir vous apporter une certaine satisfaction.

A l’avant, place au même capteur de 16 mégapixels qui équipait le précédent modèle. Ce dernier est plutôt correct pour les selfies. Le mode portrait est un peu à la peine avec notamment un détourage pas toujours très précis sur les cheveux ou les lunettes. Ce mode est, en revanche, assez bon avec le capteur principal, même si le traitement logiciel y est pour beaucoup et que cela peut se voir par moment.

Alors, on achète ?

Xiaomi n’en fait guère jamais trop lorsqu’elle sort un successeur à l’un de ses smartphone. Et c’est ici entièrement le cas avec ce Redmi Note 13 Pro+ qui marche totalement dans les pas du Redmi Note 12 Pro+. Un constat qui saute d’autant plus aux yeux lorsque l’on se penche sur les fiches techniques des deux produits. Les améliorations et ajouts se font par petites touches et sont bienvenues. Ne serait-ce déjà que la présence d’une norme IP68, importante, ou encore de cette charge ultra rapide qui permet de ne pas avoir à se soucier de son autonomie (assez moyenne) tout au long de la journée. Même ce module de 200 mégapixels sait se montrer capable, sans réaliser de folies. Au final, la cuvée de ce début 2024 reste cohérente avec le marché du milieu de gamme et la philosophie de Xiaomi. Un milieu de gamme qui reste bon dans tous les domaines et facilement recommandable à qui ne veut pas mettre plus de 500 euros dans un smartphone. D’autant que les prix risquent de baisser d’ici les prochains mois.