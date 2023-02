Xiaomi 13 et 13 Pro en précommande : où les acheter au meilleur prix ?

Les Xiaomi 13 et 13 Pro sont disponibles à la précommande pour une sortie le 8 mars 2023. Les deux smartphones présentent quelques évolutions esthétiques, embarquent un processeur plus puissant et moins énergivore, et font aussi un bond en avant pour la partie photo. Si vous avez craqué, on vous dit où les acheter au meilleur prix.

Les 26 février 2023, Xiaomi lançait en France ses deux nouveaux fleurons : les Xioami 13 et 13 Pro, mais aussi un troisième modèle : le Xiaomi 13 Lite pour ceux qui ont un budget moins confortable. Les trois modèles seront disponibles le 8 mars 2023, mais les Xiaomi 13 et 13 Pro sont déjà en précommande avec un cadeau généreux en prime.

Où acheter les Xiaomi 13 et 13 Pro au meilleur prix ?

Cette année, le Xiaomi 13 voit son prix augmenter de 100 € par rapport à la version 12. On passe donc à 999,99 € pour le nouveau modèle au lieu de 899,99 € pour son prédécesseur. Mais le Xiaomi 13 Pro ne change pas de prix, son tarif étant toujours de 1299,99 € au lancement. Les deux smartphones sont proposés en France dans une unique version avec 256 Go de stockage UFS 4.0. Le Xiaomi 13 standard dispose de 8 Go de RAM et le 13 Pro de 12 Go de RAM.

Le meilleur prix des Xiaomi 13 et 13 Pro est à retrouver chez Orange et Sosh. En effet, les clients qui détiennent une offre mobile peuvent profiter d'une remise immédiate de 130 euros sur les deux modèles chez les deux opérateurs. Le Xiaomi 13 revient ainsi à 869 € au lieu de 999 euros et le Xiaomi 13 Pro à 1169 € au lieu de 1299 euros.

De plus, pour toute précommande de l'un des deux smartphones jusqu'au 7 mars 2023, Xiaomi vous offre téléviseur Xiaomi TV P1E 43″ d'une valeur de 449 €. C'est une TV 4K d'entrée de gamme qui offre une qualité d'image correcte et tourne sous Android TV, avec toute la versatilité qu'on connait au système.

Les caractéristiques des Xiaomi 13 et 13 Pro

Les Xiaomi 13 et 13 Pro embarquent le même SoC, à savoir le Snapdragon 8 Gen 2, la dernière puce haut de gamme de chez Qualcomm. Elle est épaulée par 8/256 de RAM LPDDR5X et de stockage UFS 4.0 pour la version standard et 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour la version Pro. Cet aspect mis de côté, les deux modèles sont assez différents. À commencer par leur format : la version standard dispose d'un écran AMOLED de 6,36 pouces en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Le Xiaomi 13 Pro en ce qui le concerne dispose d'un écran AMOLED LTPO 3.0 de 6,73 pouces en définition 3200 x 1440 pixels avec un taux de rafraichissement variable allant de1 à 120 Hz. Les deux écrans sont plus lumineux que jamais avec une luminosité maximale de 1900 nits. Ils sont également compatibles HDR10, HDR 10+, Dolby Vision et HLG.

Pour la partie photo, le Xiaomi 13 Pro dispose de trois capteurs de 50 MP (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif). Le capteur principal est un Sony IMX989 géant de 1 pouce f/1.9 qui est plus performant en condition de basse luminosité comme nous avons pu le constater lors de notre test du Xiaomi 13 Pro. Le téléobjectif en ce qui le concerne est capable d'un zoom optique 3.2X.

Le Xiaomi 13 en ce qui le concerne dispose d'une configuration photo différente. Il s'agit toujours d'un triple capteur, mais composé cette fois-ci d'un objectif principal Sony IMX766 1″ de 50 MP épaulé par un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2 MP. On en vient enfin à la partie batterie + charge rapide.

Le Xiaomi 13 embarque une batterie d'une capacité de 4500 mAh compatible avec une charge rapide filaire de 67W (0 à 100% en 38 minutes). Le modèle Pro dispose quant à lui d'une batterie de 4820 mAh avec une charge rapide de 120 W (0 à 100% en 20 minutes). Par défaut, il se charge en 30 minutes, mais il est possible d'activer une option pour une charge à puissance maximale.